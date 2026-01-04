Hà Nội

Tranh đá cổ tại Na Uy hé lộ nghệ thuật thời Đồ Đá chưa từng biết

Các nhà khảo cổ tìm thấy tranh vẽ bằng đất son mô tả cá và thuyền, làm sáng tỏ nghệ thuật cổ xưa và vai trò của người xưa trong vùng.

Vốn dĩ, Tingvoll đã được công nhận là một trong những khu vực quan trọng nhất ở Bắc Âu về tranh khắc đá thời tiền sử. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Tại khu vực này, các nghiên cứu trước đây đã ghi nhận 25 tác phẩm nghệ thuật cổ riêng biệt phân bố trên hai địa điểm chính. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Mới đây, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy bất ngờ tìm thấy di tích cổ xưa kỳ lạ, độc đáo. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Đó là một bức tranh đá được vẽ ngay trên đá bằng cách thoa chất màu tựa như đất son. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Bức tranh màu đất son này có niên đại khoảng 7.000 năm tuổi, được cho là thuộc Thời Kỳ Đồ Đá. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Theo các chuyên gia, bức tranh khắc họa tượng trưng cho cá hồi hoặc cá bơn, cùng với các họa tiết hình học tượng trưng cho một chiếc thuyền đánh bắt cá. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Nhóm đã nghiên cứu kỹ hơn các dấu vết trên đá, và không còn nghi ngờ gì nữa, những đường màu đỏ này do con người cổ xưa trực tiếp vẽ lên. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Nghệ thuật vẽ trên đá riêng biệt và chưa từng được biết đến trước đây càng làm tăng thêm tầm quan trọng khảo cổ học của khu vực này. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
