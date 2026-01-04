Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

BMW tất tay giảm giá bán hơn 30 mẫu ôtô tại Trung Quốc

BMW gây sốc thị trường xe sang năm 2026 khi giảm giá kịch sàn hơn 30 mẫu xe tại Trung Quốc, liệu chiến lược này có giúp hãng đấu lại các đối thủ như BYD và NIO?

Thảo Nguyễn
Video: BMW M Festival 2025 tại Trung Quốc.

Thị trường xe sang Trung Quốc vừa đón nhận một cơn "địa chấn" ngay trong ngày đầu năm mới 2026 khi BMW chính thức công bố đợt điều chỉnh giá bán lẻ lớn nhất từ trước đến nay. Đây không chỉ là một đợt khuyến mãi thông thường mà được xem là phát súng quyết định trong chiến lược bảo vệ thị phần trước sức ép nghẹt thở từ các thương hiệu xe điện nội địa.

3-4387.jpg
BMW tất tay điều chính giá bán hơn 30 mẫu ôtô tại Trung Quốc.

Chiến dịch mang tên "Tại Trung Quốc, vì Trung Quốc" đã mở màn bằng việc điều chỉnh giá niêm yết cho hơn 30 mẫu xe chủ chốt của BMW. Đáng chú ý, mức giảm giá không dừng lại ở con số tượng trưng mà lên tới hơn 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng) đối với các dòng xe flagship. Hầu hết các mẫu xe từ sedan hạng sang đến SUV phổ thông đều ghi nhận mức giảm phổ biến trên 10%, cho thấy sự quyết liệt của hãng xe Đức trong việc tái định vị giá trị sản phẩm để tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng đại chúng.

2-5711.jpg
Điểm nóng nhất trong danh mục điều chỉnh lần này chính là mảng xe chạy điện, nơi BMW đang phải đối đầu trực diện với những "gã khổng lồ" như BYD hay NIO.

Điểm nóng nhất trong danh mục điều chỉnh lần này chính là mảng xe chạy điện, nơi BMW đang phải đối đầu trực diện với những "gã khổng lồ" như BYD hay NIO. Mẫu sedan điện siêu sang i7 M70L đã được hãng mạnh tay hạ giá tới 301.000 NDT, đưa mức giá từ 1,899 triệu NDT xuống còn 1,598 triệu NDT. Tuy nhiên, sự bất ngờ lớn nhất lại đến từ mẫu SUV điện iX1 eDrive25L với mức cắt giảm lên tới 24%, hiện chỉ còn khởi điểm từ 228.000 NDT. Ngay cả dòng 7 Series biểu tượng cũng được điều chỉnh giảm 12% ở các phiên bản 735Li và 740Li Advanced, mở ra cơ hội sở hữu xe sang dễ dàng hơn bao giờ hết cho giới doanh nhân.

4-9863.jpg
Trước đây, BMW chỉ có vỏn vẹn 3 mẫu xe có giá dưới 300.000 NDT, nhưng con số này hiện đã tăng vọt lên 10 mẫu.

Thay vì gọi đây là một cuộc chiến giá cả khốc liệt, BMW khéo léo định nghĩa đợt điều chỉnh này là sự "nâng cấp giá trị hệ thống". Thực tế cho thấy tham vọng chiếm lĩnh phân khúc khách hàng trẻ của hãng là rất rõ ràng. Trước đây, BMW chỉ có vỏn vẹn 3 mẫu xe có giá dưới 300.000 NDT, nhưng con số này hiện đã tăng vọt lên 10 mẫu. Đặc biệt, mẫu 225L M Sport giờ đây chỉ còn từ 208.000 NDT, một vùng giá vốn là "thánh địa" của các dòng SUV phổ thông nội địa. Điều này cho thấy BMW sẵn sàng hy sinh biên lợi nhuận cao để tạo ra rào cản ngăn chặn sự bành trướng của các đối thủ Trung Quốc.

1-536.jpg
Động thái giảm giá sâu hàng loạt mẫu xe sang của BMW thực chất là hệ quả tất yếu của một thị trường đang biến đổi với tốc độ chóng mặt.

Động thái của BMW thực chất là hệ quả tất yếu của một thị trường đang biến đổi với tốc độ chóng mặt. Trong bối cảnh các thương hiệu như Mercedes-Benz hay Audi cũng đang phải âm thầm duy trì doanh số bằng cách bán dưới giá niêm yết, việc BMW công khai minh bạch mức giá mới (MSRP) thấp kỷ lục được dự báo sẽ tạo ra hiệu ứng domino. Trong năm 2026, khi công nghệ và giá thành của xe nội địa Trung Quốc đã đạt tới ngưỡng đột phá, danh tiếng thương hiệu lâu đời từ châu Âu không còn là bảo chứng duy nhất cho sự thành công. BMW đã chọn cách thích nghi thay vì bảo thủ, và cuộc đua này chắc chắn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ trong thời gian tới.

#BMW tất tay giảm giá xe #BMW giảm giá xe tại Trung Quốc #xe điện BMW tại Trung Quốc #BMW #giá xe #Trung Quốc

Bài liên quan

Xe

Maextro S800 của Huwei vượt mặt BMW 7-Series tại thị trường tỷ dân

Lòng trung thành đối với thương hiệu dường như không còn khi khách hàng Trung Quốc đổ xô mua mẫu sedan hạng sang Maextro S800 sản xuất trong nước của Huawei.

6-5944.jpg
Khi Huawei bắt tay với JAC để ra mắt mẫu sedan hạng sang Maextro S800, ít người thực sự tin tham vọng của thương hiệu này là thách thức Maybach và Rolls-Royce. Việc một thương hiệu Trung Quốc non trẻ nhắm đến đỉnh cao của phân khúc xe siêu sang khi đó bị xem là quá xa vời.
8-4364.jpg
Một năm sau, Maextro mới là cái tên có tiếng nói cuối cùng. Mẫu sedan đầu bảng của hãng đã trở thành xe bán chạy nhất tại Trung Quốc trong phân khúc giá trên 100.000 USD. Trước đây, các hãng ôtô nước ngoài vẫn nắm chắc thị trường xe sang cao cấp tại thị trường Trung Quốc.
Xem chi tiết

Xe

Xem trước BMW X5 2027 mới, sẵn sàng "đối đầu" Mercedes-Benz

BMW X5 thế hệ hiện tại đang dần đi đến cuối vòng đời, một bản dựng kỹ thuật số về X5 2027 vừa xuất hiện, hé lộ thiết kế táo bạo với đèn LED định vị hình chữ X.

BMW iX5 chạy điện hoàn toàn

6-1910.jpg
Một bản dựng kỹ thuật số không chính thức về mẫu BMW X5 2027 vừa xuất hiện, hé lộ thiết kế tương lai táo bạo với đèn LED định vị hình chữ “X” – một bước đi được cho là nhằm đối đầu với phong cách đèn LED hình sao trên các mẫu xe Mercedes-Benz.
Xem chi tiết

Xe

Alpina XB7 "thách cưới" 221.935 Euro, đắt gấp đôi BMW X7 mới

Đích thị nó là một chiếc xe SUV Alpina XB7 bản độ đầy sang chảnh, 1 chiếc xe BMW X7 đã lột xác hoàn toàn từ ngoại thất, nội thất cho đến hệ truyền động...

1-9628.jpg
BMW chắc chắn đã mất thời gian để đưa ra một đối thủ cạnh tranh với Mercedes-Benz GLS (trước đây gọi là GL), nhưng cuối cùng hãng đã bước vào phân khúc này cách đây 7 năm với chiếc X7 đầu tiên. Mẫu SUV chủ lực của thương hiệu này đã đi vào sản xuất vào tháng 12/2018 và chính thức ra mắt tại Mỹ.
11-7037.jpg
Bên dưới lớp vỏ ngoài khá đẹp mắt là một nền tảng quen thuộc. Đó là CLAR của thương hiệu, được chia sẻ với các mẫu xe nhỏ hơn là X6 và X5, cũng như 7 Series, 8 Series và XM độc lập của M Division. Nói về M Division, bạn nên biết rằng họ chưa để lại dấu ấn nào trên BMW X7, và nhìn vào những gì họ thể hiện, có vẻ như họ cũng không có ý định làm điều đó.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới