BMW tất tay giảm giá bán hơn 30 mẫu ôtô tại Trung Quốc

Video: BMW M Festival 2025 tại Trung Quốc.

Thị trường xe sang Trung Quốc vừa đón nhận một cơn "địa chấn" ngay trong ngày đầu năm mới 2026 khi BMW chính thức công bố đợt điều chỉnh giá bán lẻ lớn nhất từ trước đến nay. Đây không chỉ là một đợt khuyến mãi thông thường mà được xem là phát súng quyết định trong chiến lược bảo vệ thị phần trước sức ép nghẹt thở từ các thương hiệu xe điện nội địa.

BMW tất tay điều chính giá bán hơn 30 mẫu ôtô tại Trung Quốc.

Chiến dịch mang tên "Tại Trung Quốc, vì Trung Quốc" đã mở màn bằng việc điều chỉnh giá niêm yết cho hơn 30 mẫu xe chủ chốt của BMW. Đáng chú ý, mức giảm giá không dừng lại ở con số tượng trưng mà lên tới hơn 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng) đối với các dòng xe flagship. Hầu hết các mẫu xe từ sedan hạng sang đến SUV phổ thông đều ghi nhận mức giảm phổ biến trên 10%, cho thấy sự quyết liệt của hãng xe Đức trong việc tái định vị giá trị sản phẩm để tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng đại chúng.

Điểm nóng nhất trong danh mục điều chỉnh lần này chính là mảng xe chạy điện, nơi BMW đang phải đối đầu trực diện với những "gã khổng lồ" như BYD hay NIO. Mẫu sedan điện siêu sang i7 M70L đã được hãng mạnh tay hạ giá tới 301.000 NDT, đưa mức giá từ 1,899 triệu NDT xuống còn 1,598 triệu NDT. Tuy nhiên, sự bất ngờ lớn nhất lại đến từ mẫu SUV điện iX1 eDrive25L với mức cắt giảm lên tới 24%, hiện chỉ còn khởi điểm từ 228.000 NDT. Ngay cả dòng 7 Series biểu tượng cũng được điều chỉnh giảm 12% ở các phiên bản 735Li và 740Li Advanced, mở ra cơ hội sở hữu xe sang dễ dàng hơn bao giờ hết cho giới doanh nhân.

Thay vì gọi đây là một cuộc chiến giá cả khốc liệt, BMW khéo léo định nghĩa đợt điều chỉnh này là sự "nâng cấp giá trị hệ thống". Thực tế cho thấy tham vọng chiếm lĩnh phân khúc khách hàng trẻ của hãng là rất rõ ràng. Trước đây, BMW chỉ có vỏn vẹn 3 mẫu xe có giá dưới 300.000 NDT, nhưng con số này hiện đã tăng vọt lên 10 mẫu. Đặc biệt, mẫu 225L M Sport giờ đây chỉ còn từ 208.000 NDT, một vùng giá vốn là "thánh địa" của các dòng SUV phổ thông nội địa. Điều này cho thấy BMW sẵn sàng hy sinh biên lợi nhuận cao để tạo ra rào cản ngăn chặn sự bành trướng của các đối thủ Trung Quốc.

Động thái của BMW thực chất là hệ quả tất yếu của một thị trường đang biến đổi với tốc độ chóng mặt. Trong bối cảnh các thương hiệu như Mercedes-Benz hay Audi cũng đang phải âm thầm duy trì doanh số bằng cách bán dưới giá niêm yết, việc BMW công khai minh bạch mức giá mới (MSRP) thấp kỷ lục được dự báo sẽ tạo ra hiệu ứng domino. Trong năm 2026, khi công nghệ và giá thành của xe nội địa Trung Quốc đã đạt tới ngưỡng đột phá, danh tiếng thương hiệu lâu đời từ châu Âu không còn là bảo chứng duy nhất cho sự thành công. BMW đã chọn cách thích nghi thay vì bảo thủ, và cuộc đua này chắc chắn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ trong thời gian tới.