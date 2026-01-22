Hà Nội

Xe máy kẹp 3 thông chốt, tông thẳng làm CSGT bị thương nặng

Ba người đi xe máy đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà còn tông trực diện làm một Thượng úy CSGT trọng thương.

Trường Hân t/h

Theo thông tin trên báo Người lao động ,ngày 20/1, tại Quảng Trị vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ CSGT bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ, do một xe máy kẹp 3 tông trực diện.

Video: MXH

Vào khoảng 15h cùng ngày, 5 cán bộ do đại úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Khi đến Km851, đoạn qua thôn Tân Ấp, xã Tuyên Sơn, thượng úy Phan Lâm Phương đã ra hiệu lệnh dừng với xe máy mang biển kiểm soát 38AA-293.93, chở theo 3 người.

Tuy nhiên, khi nhận tín hiệu dừng phương tiện, xe mô tô không chấp hành mà bất ngờ lao thẳng, va chạm trực diện vào thượng úy Phan Lâm Phương. Cú va chạm mạnh khiến cán bộ này bị hất văng xuống lề đường bên trái, xe mô tô cũng ngã ra bên đường.

Hậu quả, thượng úy Phan Lâm Phương bị gãy xương đùi trái và xương chậu, được đồng đội và người dân đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện Hương Khê (Hà Tĩnh), sau đó chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị. Ba người trên xe mô tô bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và tổ chức điều tiết giao thông. Vụ việc đã được báo cáo lên các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

