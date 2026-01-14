Hà Nội

Video

Xe hơi phóng 'như bay' vượt dải phân cách, nhiều người may mắn thoát nạn

Một thảm kịch nghiêm trọng đã suýt xảy ra ở Indiranagar, Bengaluru sau khi một chiếc xe chạy quá tốc độ, được cho là do lái xe trong tình trạng say rượu.

Trường Hân dịch

Bengaluru: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h34p ngày 8/1 trên con đường 100 Feet Road đông đúc ở Indiranagar. Một chiếc xe Skoda đang di chuyển từ đường 18th Main Road được cho là đã mất kiểm soát khi đến gần khúc cua trái, lao qua dải phân cách và đâm vào tường của nhà hàng Barbeque Nation, thông tin trên Mathrubhumi.com

Video: @path2shah / X

Hình ảnh từ camera giám sát khu vực cho thấy chiếc xe phóng nhanh trước khi đâm vào vật cản, chỉ vài khoảnh khắc sau khi một nhóm người đi bộ rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát đã xác định tài xế là Derrick Tony, 42 tuổi, người được cho là đang trong tình trạng say rượu khi xảy ra tai nạn. Chiếc xe hơi đầu tiên đâm vào một chiếc xe máy trước khi tông vào tường nhà hàng, gây thiệt hại đáng kể cho tài sản. Người điều khiển xe máy bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện để điều trị, trong khi những người đi bộ không bị thương.

Vụ việc không gây ra thương vong. Chiếc xe đã bị thu giữ và một vụ án đã được lập hồ sơ tại đồn cảnh sát giao thông Jeevan Bima Nagar. Cảnh sát đang tiến hành điều tra thêm về vụ việc.

