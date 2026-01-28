Xe hơi đâm thẳng vào nhà ga sân bay, làm 6 người bị thương

Chiếc xe lao thẳng qua cổng sân bay và đâm vào khu vực làm thủ tục của hãng United Airlines.

Theo các báo cáo, một chiếc xe hơi đã lao xuyên qua cửa kính và đâm vào quầy bán vé tại Sân bay Detroit Metro vào tối thứ Sáu (23/01).

Theo CBS News, vụ tai nạn xảy ra tại nhà ga McNamara gần quầy làm thủ tục của hãng hàng không Delta Airlines vào khoảng 8 giờ tối theo giờ ET.

Video: @AkhbarSite / X

Chiếc xe sedan bốn cửa màu xanh lam lao thẳng vào lối vào nhà ga, làm văng kính và các mảnh vụn khác khắp khu vực làm thủ tục. Chiếc xe dừng lại sau khi đâm vào quầy bán vé.

Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một chiếc sedan bốn cửa màu xanh lam dừng lại, với nắp ca-pô và cốp xe mở, trước quầy của hãng hàng không Delta Air Lines trong khu vực dường như là sảnh chờ khởi hành.

Kính vỡ và các mảnh vụn khác nằm rải rác trên mặt đất ở lối vào, và dây cảnh sát màu vàng đã phong tỏa hiện trường.

Hãng Delta cho biết với đài CBS News rằng vụ tai nạn không ảnh hưởng đến các chuyến bay.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trong xe vào thời điểm xảy ra tai nạn, nhưng video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ít nhất một người đàn ông đã bị nhân viên an ninh sân bay tạm giữ. TMZ đưa tin tài xế đã bước ra khỏi xe với hai tay giơ lên.

Danh tính của người lái xe chưa được công bố ngay lập tức. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa rõ. Hiện chưa có thêm thông tin nào khác và cuộc điều tra đang được tiến hành.