Xe điện Honda sẽ sản xuất tại Trung Quốc về bán tại Nhật Bản

Mẫu xe tên tuổi lừng lẫy một thời của Honda là Insight sẽ chính thức quay trở lại, nhưng trong một vị thế hoàn toàn khác biệt khi được sản xuất tại Trung Quốc.

Video: Hé lộ mẫu xe Honda Insight hoàn toàn mới.

Từng được biết đến là mẫu xe hybrid sản xuất hàng loạt đầu tiên của hãng xe Nhật Bản, Insight nay tái xuất dưới dạng xe thuần điện (EV). Tuy nhiên, một chi tiết gây bất ngờ cho giới mộ điệu là mẫu xe mang tính biểu tượng này lại được sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu ngược về thị trường nội địa Nhật Bản.

Bước đi này không chỉ là sự hồi sinh một cái tên cũ mà còn cho thấy chiến lược tận dụng năng lực sản xuất xe điện tại Trung Quốc của Honda để bù đắp khoảng trống trong dải sản phẩm xanh của hãng.

Xe điện Honda sản xuất tại Trung Quốc về bán tại Nhật Bản.

Về bản chất, mẫu Insight thế hệ mới chính là chiếc Honda e:NS2 vốn đã quen thuộc tại thị trường tỷ dân. Honda đã quyết định đổi tên mẫu crossover này thành Insight khi đưa về Nhật Bản nhằm tận dụng sự nhận diện thương hiệu mạnh mẽ từ quá khứ. Xe được phát triển trên nền tảng e:N Architecture F, tách biệt hoàn toàn với dòng Ye-series cũng của Honda tại Trung Quốc.

Việc lựa chọn mẫu e:NS2 - một thiết kế lai giữa sedan fastback và crossover - thay vì mẫu e:NP2 to lớn như Tesla Model Y cho thấy Honda đang tìm kiếm một sự cân bằng giữa tính khí động học và không gian sử dụng, phù hợp hơn với thị hiếu và hạ tầng giao thông đặc thù của người dân xứ sở hoa anh đào.

Từng được biết đến là mẫu xe hybrid sản xuất hàng loạt đầu tiên của hãng xe Nhật Bản, Insight nay tái xuất dưới dạng xe thuần điện (EV).

Sức mạnh của Insight mới đến từ khối động cơ điện đặt trước, sản sinh công suất tối đa khoảng 201 mã lực. Xe sở hữu bộ pin lithium-ion dung lượng 68,8 kWh được cung cấp bởi "ông trùm" CATL, đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định và bền bỉ. Theo công bố, phạm vi hoạt động của Insight đạt mức 545 km theo chuẩn CLTC của Trung Quốc và duy trì ở mức khoảng 500 km khi áp dụng chu trình thử nghiệm WLTC khắt khe hơn tại Nhật Bản.

Để tăng cường trải nghiệm cầm lái, Honda cung cấp 4 chế độ vận hành gồm Sport, Normal, Econ và Snow. Đáng chú ý, ở chế độ Sport, xe được tích hợp âm thanh giả lập động cơ kết hợp cùng hệ thống hỗ trợ vận hành Agile Handling Assist, mang lại cảm giác phấn khích vốn là DNA của hãng xe này.

Sức mạnh của Insight mới đến từ khối động cơ điện đặt trước, sản sinh công suất tối đa khoảng 201 mã lực. Xe sở hữu bộ pin lithium-ion dung lượng 68,8 kWh được cung cấp bởi "ông trùm" CATL.

Về ngoại thất, Insight 2026 toát lên vẻ tương lai với cụm đèn pha LED sắc sảo và logo Honda có khả năng phát sáng - một chi tiết nhận diện mới trên các dòng xe điện của hãng. Thân xe được tối ưu khí động học nhờ tay nắm cửa dạng ẩn và bộ mâm 18 inch tiêu chuẩn.

Tiến vào bên trong, người dùng sẽ được chào đón bởi một không gian số hóa với màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn nội thất tùy chỉnh theo tâm trạng. Sự sang trọng được khẳng định qua chất liệu ghế bọc da thật, hệ thống âm thanh cao cấp Bose 12 loa và gương chiếu hậu kỹ thuật số tích hợp sẵn camera hành trình.

Về ngoại thất, Insight 2026 toát lên vẻ tương lai với cụm đèn pha LED sắc sảo và logo Honda có khả năng phát sáng - một chi tiết nhận diện mới trên các dòng xe điện của hãng.

Dù sở hữu hàng loạt trang bị tiện ích, nhưng hành trình của Insight mới tại quê nhà dự báo sẽ gặp không ít chông gai. Thực tế, doanh số xe điện tại Nhật Bản hiện vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn dưới 2% tổng lượng ô tô mới bán ra, và phần lớn sự quan tâm vẫn đổ dồn vào các dòng xe tí hon (Kei-car) như N-Van e:.

Chính vì vậy, Honda đặt mục tiêu khá thận trọng khi chỉ lên kế hoạch phân phối khoảng 3.000 xe mỗi năm cho thị trường này. Dẫu vậy, sự xuất hiện của Insight mới vẫn là một bước đệm quan trọng, mở đường cho việc đưa thêm nhiều mẫu thuộc dòng e:N từ Trung Quốc sang Nhật Bản, nhằm thay đổi dần thói quen của người tiêu dùng trong kỷ nguyên điện hóa.