Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Xe điện Honda sẽ sản xuất tại Trung Quốc về bán tại Nhật Bản

Mẫu xe tên tuổi lừng lẫy một thời của Honda là Insight sẽ chính thức quay trở lại, nhưng trong một vị thế hoàn toàn khác biệt khi được sản xuất tại Trung Quốc.

Tâm Võ
Video: Hé lộ mẫu xe Honda Insight hoàn toàn mới.

Từng được biết đến là mẫu xe hybrid sản xuất hàng loạt đầu tiên của hãng xe Nhật Bản, Insight nay tái xuất dưới dạng xe thuần điện (EV). Tuy nhiên, một chi tiết gây bất ngờ cho giới mộ điệu là mẫu xe mang tính biểu tượng này lại được sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu ngược về thị trường nội địa Nhật Bản.

Bước đi này không chỉ là sự hồi sinh một cái tên cũ mà còn cho thấy chiến lược tận dụng năng lực sản xuất xe điện tại Trung Quốc của Honda để bù đắp khoảng trống trong dải sản phẩm xanh của hãng.

1-2927.jpg
Xe điện Honda sản xuất tại Trung Quốc về bán tại Nhật Bản.

Về bản chất, mẫu Insight thế hệ mới chính là chiếc Honda e:NS2 vốn đã quen thuộc tại thị trường tỷ dân. Honda đã quyết định đổi tên mẫu crossover này thành Insight khi đưa về Nhật Bản nhằm tận dụng sự nhận diện thương hiệu mạnh mẽ từ quá khứ. Xe được phát triển trên nền tảng e:N Architecture F, tách biệt hoàn toàn với dòng Ye-series cũng của Honda tại Trung Quốc.

Việc lựa chọn mẫu e:NS2 - một thiết kế lai giữa sedan fastback và crossover - thay vì mẫu e:NP2 to lớn như Tesla Model Y cho thấy Honda đang tìm kiếm một sự cân bằng giữa tính khí động học và không gian sử dụng, phù hợp hơn với thị hiếu và hạ tầng giao thông đặc thù của người dân xứ sở hoa anh đào.

3-6556.jpg
Từng được biết đến là mẫu xe hybrid sản xuất hàng loạt đầu tiên của hãng xe Nhật Bản, Insight nay tái xuất dưới dạng xe thuần điện (EV).

Sức mạnh của Insight mới đến từ khối động cơ điện đặt trước, sản sinh công suất tối đa khoảng 201 mã lực. Xe sở hữu bộ pin lithium-ion dung lượng 68,8 kWh được cung cấp bởi "ông trùm" CATL, đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định và bền bỉ. Theo công bố, phạm vi hoạt động của Insight đạt mức 545 km theo chuẩn CLTC của Trung Quốc và duy trì ở mức khoảng 500 km khi áp dụng chu trình thử nghiệm WLTC khắt khe hơn tại Nhật Bản.

Để tăng cường trải nghiệm cầm lái, Honda cung cấp 4 chế độ vận hành gồm Sport, Normal, Econ và Snow. Đáng chú ý, ở chế độ Sport, xe được tích hợp âm thanh giả lập động cơ kết hợp cùng hệ thống hỗ trợ vận hành Agile Handling Assist, mang lại cảm giác phấn khích vốn là DNA của hãng xe này.

2-5260.jpg
Sức mạnh của Insight mới đến từ khối động cơ điện đặt trước, sản sinh công suất tối đa khoảng 201 mã lực. Xe sở hữu bộ pin lithium-ion dung lượng 68,8 kWh được cung cấp bởi "ông trùm" CATL.

Về ngoại thất, Insight 2026 toát lên vẻ tương lai với cụm đèn pha LED sắc sảo và logo Honda có khả năng phát sáng - một chi tiết nhận diện mới trên các dòng xe điện của hãng. Thân xe được tối ưu khí động học nhờ tay nắm cửa dạng ẩn và bộ mâm 18 inch tiêu chuẩn.

Tiến vào bên trong, người dùng sẽ được chào đón bởi một không gian số hóa với màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn nội thất tùy chỉnh theo tâm trạng. Sự sang trọng được khẳng định qua chất liệu ghế bọc da thật, hệ thống âm thanh cao cấp Bose 12 loa và gương chiếu hậu kỹ thuật số tích hợp sẵn camera hành trình.

4-9092.jpg
Về ngoại thất, Insight 2026 toát lên vẻ tương lai với cụm đèn pha LED sắc sảo và logo Honda có khả năng phát sáng - một chi tiết nhận diện mới trên các dòng xe điện của hãng.

Dù sở hữu hàng loạt trang bị tiện ích, nhưng hành trình của Insight mới tại quê nhà dự báo sẽ gặp không ít chông gai. Thực tế, doanh số xe điện tại Nhật Bản hiện vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn dưới 2% tổng lượng ô tô mới bán ra, và phần lớn sự quan tâm vẫn đổ dồn vào các dòng xe tí hon (Kei-car) như N-Van e:.

Chính vì vậy, Honda đặt mục tiêu khá thận trọng khi chỉ lên kế hoạch phân phối khoảng 3.000 xe mỗi năm cho thị trường này. Dẫu vậy, sự xuất hiện của Insight mới vẫn là một bước đệm quan trọng, mở đường cho việc đưa thêm nhiều mẫu thuộc dòng e:N từ Trung Quốc sang Nhật Bản, nhằm thay đổi dần thói quen của người tiêu dùng trong kỷ nguyên điện hóa.

#Xe điện Honda sản xuất tại Trung Quốc #Honda #Insight #xe điện #Trung Quốc #Nhật Bản

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Honda X-ADV 2026 ra mắt Đông Nam Á, giá bán tới 413 triệu đồng

Mẫu Honda X-ADV 2026 đã chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á với trang bị đẳng cấp, vượt xa các mẫu xe ga cùng hãng như Vario, Air Blade hay thậm chí cả SH.

2-6378.jpg
Mới đây, Boon Siew Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu xe tay ga địa hình nổi tiếng Honda X-ADV tại thị trường Malaysia. Là một chiếc xe tay ga phân khối lớn mang phong cách phiêu lưu (Adventure Scooter) với thiết kế và định hướng hoàn toàn khác biệt.
3-1053.jpg
Kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 2017, Honda X-ADV không đơn thuần chỉ là một chiếc tay ga hai bánh đơn thuần, mà là mẫu xe đã tái định nghĩa lại ngành công nghiệp xe máy nhờ khái niệm "SUV hai bánh" - kết hợp độc đáo giữa khả năng vận hành của một chiếc adventure và sự tiện lợi, thực dụng của một chiếc maxi-scooter.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Loạt ôtô Honda được giảm đến 100 triệu đồng sau Tết Nguyên Đán

Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng hệ thống Nhà Phân phối triển khai chương ưu đãi cho khách hàng mua xe từ ngày 01/03 đến hết ngày 31/03/2026.

Video: Ra mắt mẫu xe sedan cỡ D - Honda Accord 2026 mới.

Trong tháng 3/2026, nhiều mẫu ôtô của Honda Việt Nam một lần nữa được áp dụng chương trình ưu đãi chính hãng. Những mẫu xe Honda có khuyến mại trong tháng này gồm City, CR-V, Civic, BR-V và HR-V.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Xe Honda dẫn đầu về khả năng tiết kiệm nhiên liệu

Báo cáo EPA cho thấy Honda dẫn đầu xe xăng tiết kiệm nhiên liệu tại Mỹ, trong khi Tesla đứng đầu hiệu suất năng lượng khi tính theo chuẩn MPGe dành cho xe điện.

Theo báo cáo Xu hướng ôtô 2025 do EPA công bố, dữ liệu tổng hợp từ các mẫu xe đời 2024 cho thấy hiệu suất nhiên liệu trung bình toàn ngành ôtô Mỹ đạt 11,56 km/lít.

Trong số các nhà sản xuất lớn, chỉ có tám hãng đạt mức tiêu thụ tốt hơn mức trung bình này. Kết quả phản ánh nỗ lực của các hãng xe trong việc cải thiện hiệu quả động cơ để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới