Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII tiến hành phiên trù bị

Tại phiên trù bị, Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc; phổ biến, quán triệt một số nội dung của quy chế bầu cử trong Đảng.

Chiều 15/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 550 đại biểu chính thức đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ Thành phố.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 329-KH/TU ngày 15/5/2025 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; thời gian qua, cùng với việc quyết liệt lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và tổ chức sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp 2.130 tổ chức cơ sở Đảng và 136 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp Nhân dân không chỉ riêng Hà Nội mà còn của cả nước. Thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội XIV của Đảng.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và gần 50 vạn Đảng viên trong toàn đảng bộ Thành phố, tích cực đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Lưu ý, gợi mở một số vấn đề tại Đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp trí tuệ nhằm làm rõ, minh họa thêm bức tranh toàn cảnh, khẳng định những thành quả thành phố đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa, đặc biệt kiến nghị, đề xuất những giải pháp đột phá để thủ đô bứt phá trong thời gian tới.

Tại phiên trù bị, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí; Thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc; phổ biến, quán triệt một số nội dung của quy chế bầu cử trong Đảng; chia tổ đại biểu; báo cáo tổng hợp góp ý của các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các đảng bộ trực thuộc và nhân dân tham gia vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII; quán triệt một số nội dung trong Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 15-17/10; phiên chính thức khai mạc sáng ngày 16/10.