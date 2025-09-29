Hà Nội

Xác cá voi khổng lồ dạt vào biển Lý Sơn giữa tâm bão số 10

Giải mã

Xác cá voi khổng lồ dạt vào biển Lý Sơn giữa tâm bão số 10

Người dân ở đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) đã phát hiện xác của một con cá voi dài khoảng 10m đang trong giai đoạn phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ.

Tâm Anh (TH)
Vào chiều ngày 28/9, người dân đảo Bé (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện xác một con cá voi dài khoảng 10m trôi dạt vào bờ bờ biển gần hòn Đụn. Vào thời điểm phát hiện, con cá voi đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Ảnh: Tiền phong.
Trên thân của con cá voi trôi dạt vào bờ có một số mảnh lưới, dây thừng. Do ảnh hưởng của bão số 10 nên vùng biển Lý Sơn có sóng lớn. Vì vậy, người dân địa phương sẽ chôn cất cá voi khi thời tiết thuận lợi hơn. Ảnh: Vietnamnet.
Cá voi được ngư dân gọi là cá Ông. Ngư dân ở miền Trung tin rằng đây là vị thần luôn che chở cho tàu thuyền khi đánh bắt hải sản trên biển. Tương truyền, cá Ông thường bảo vệ khi tàu thuyền gặp sóng gió nguy hiểm. Ảnh: Báo Quảng Ngãi.
Vậy nên, khi cá Ông dạt vào bờ và chết, ngư dân sẽ đưa cá về tổ chức an táng long trọng rồi đưa vào các lăng để thờ phụng. Ảnh: Tiền phong.
Tang lễ dành cho cá voi thường gồm các bước: khâm liệm, mai táng, cúng 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày và sau 2 - 3 năm sẽ cải táng, đưa xương cá vào lăng để người dân thờ cúng. Ảnh: Tiền phong.
Lăng mộ thờ cá Ông thường hướng ra biển. Đây là cách mà người dân bày tỏ mong muốn biển cả là nơi cá Ông ngự trị và khi chết thì có thể hướng về "quê hương". Ảnh: Tiền phong.
Hiện tỉnh Quảng Ngãi có hàng chục lăng thờ cá Ông. Riêng đặc khu Lý Sơn lưu giữ 2 bộ xương cá Ông được phục dựng lớn nhất Việt Nam. Trong đó, một bộ xương cá voi dài 22m và bộ xương còn lại dài 18m. Ảnh: Tiền phong.
Hàng năm, ngư dân ở một số nơi ven biển miền Trung tổ chức lễ hội cầu ngư vào đầu Xuân. Lễ hội là một trong những nét đặc sắc trong tục thờ cúng cá Ông cũng như là dịp để người dân bày tỏ sự biết ơn, lòng thành kính với vị thần biển cả. Ảnh: Tiền phong.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#xác cá voi khổng lồ #cá voi #cá Ông

