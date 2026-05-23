mãng cầu dai Đài Loan hứa hẹn là "mỏ vàng" cho bà con nông dân Đồng Tháp

Mãng cầu dai Đài Loan cho trái nặng tới vài kg, giá bán cao gấp nhiều lần giống truyền thống nhưng vẫn được thị trường săn đón.

Mãng cầu dai Đài Loan đang nổi lên như một trong những loại trái cây đặc sản có giá trị kinh tế cao tại khu vực Đồng Tháp Mười. Không chỉ gây ấn tượng bởi trái to, thịt dai, ít hạt và hương thơm đặc trưng giống dứa, loại cây này còn mang lại nguồn thu đáng kể nhờ giá bán luôn duy trì ở mức cao trên thị trường.

Theo nhiều nhà vườn tại tỉnh Đồng Tháp (địa bàn Tiền Giang cũ), mãng cầu dai Đài Loan cho trái quanh năm, thời gian kiến thiết ngắn và thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sau khoảng một năm trồng, cây bắt đầu cho trái; từ năm thứ hai, mỗi cây có thể đạt sản lượng 15-20kg/năm nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật.

Trái mãng cầu dai Đài Loan khổng lồ.

Điều tạo nên sức hút của giống cây này không chỉ nằm ở năng suất mà còn ở giá bán. Theo chia sẻ của một số nhà vườn, ngay từ khi vườn bắt đầu cho thu hoạch, thương lái đã đặt mua với giá khoảng 180.000 đồng/kg đối với trái loại 1 và khoảng 120.000 đồng/kg đối với trái loại 2. Đây là mức giá cao hơn đáng kể so với nhiều loại trái cây phổ biến tại miền Tây.

Trên thị trường bán lẻ, giá trị của mãng cầu dai Đài Loan còn được đẩy lên cao hơn nhiều. Một số hệ thống bán lẻ và cửa hàng trái cây đặc sản từng niêm yết sản phẩm ở mức khoảng 300.000 đồng/kg. Trong khi đó, các lô hàng mãng cầu Đài Loan nhập khẩu có thời điểm được bán từ 330.000-450.000 đồng/kg, thậm chí trước đây từng đạt 500.000-600.000 đồng/kg tùy chất lượng và nguồn gốc.

Nếu so với giá mãng cầu nội địa thông thường chỉ dao động khoảng 40.000-80.000 đồng/kg, mức giá của mãng cầu dai Đài Loan cao gấp nhiều lần. Chính sự chênh lệch này giúp nhiều hộ nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để gia tăng giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

Giới kinh doanh trái cây cho biết người tiêu dùng sẵn sàng chi trả mức giá cao bởi sản phẩm sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Trái có kích thước lớn, trọng lượng phổ biến từ 500g đến 1kg/quả, thịt dày, hạt ít, vị ngọt đậm và đặc biệt có hương thơm thoang thoảng như dứa. Ngoài ra, lớp vỏ cứng giúp trái chịu vận chuyển tốt, kéo dài thời gian bảo quản, phù hợp với hệ thống bán lẻ hiện đại và các kênh thương mại điện tử.

Không chỉ tiêu thụ mạnh ở thị trường miền Tây và TP HCM, mãng cầu dai Đài Loan còn được nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng trái cây cao cấp tìm nguồn cung. Một số nhà vườn cho biết đã nhận được đề nghị liên kết tiêu thụ từ các chuỗi bán lẻ lớn ngay khi sản lượng bắt đầu ổn định.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, xu hướng phát triển các giống cây ăn trái chất lượng cao đang mở ra cơ hội lớn cho nông dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thay vì chạy theo sản lượng, nhiều địa phương đang hướng đến những giống cây có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trong bối cảnh người tiêu dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho các loại trái cây đặc sản, có chất lượng vượt trội và nguồn gốc rõ ràng, mãng cầu dai Đài Loan được đánh giá là một trong những cây trồng tiềm năng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần phát triển theo quy hoạch, kiểm soát chất lượng giống và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững để tránh tình trạng mở rộng diện tích ồ ạt dẫn tới cung vượt cầu.

Hiện nay, với mức giá thu mua tại vườn từ trên 100.000 đồng/kg và giá bán lẻ có thể lên tới vài trăm nghìn đồng mỗi kg, mãng cầu dai Đài Loan đang mang lại biên lợi nhuận hấp dẫn cho người trồng. Đây cũng là lý do loại cây này được nhiều nông dân Đồng Tháp Mười ví như "cây hái ra tiền", góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng giá trị cao.