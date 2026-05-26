Hình ảnh cây mít mọc xuyên mái nhà gây sốt mạng xã hội tại Đà Nẵng

Hình ảnh cây mít sai quả từ gốc đến ngọn, đâm xuyên sàn nhà tại Đà Nẵng đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Mạng xã hội vừa qua liên tục chia sẻ hình ảnh một cây mít kỳ lạ với quả mọc dày đặc từ gốc đến ngọn và xuyên qua mái nhà. Hình ảnh độc đáo này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, đồng thời cũng dấy lên nhiều tranh cãi về việc liệu đây là hiện tượng tự nhiên hay chỉ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

(Ảnh: Hà Nam)

Thực tế, hình ảnh cây mít trên hoàn toàn có thật và thuộc sở hữu của gia đình ông Đặng Quang Minh (71 tuổi, một kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu), hiện trú tại đường An Hòa 12, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Sự xuất hiện của thông tin này đã lập tức đập tan những nghi vấn trước đó về một sản phẩm dàn dựng từ công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Bản thân ông Minh cũng vô cùng ngỡ ngàng trước việc cây mít của gia đình mình bỗng nhiên nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ông cho biết, bản thân chỉ hay tin sau khi nhận được hàng loạt lời hỏi thăm từ người xung quanh và hiện vẫn không rõ ai là người đã chụp những bức ảnh đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ông Đặng Quang Minh bên cây mít trong sân nhà. (Ảnh: Hà Nam)

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Minh cho biết cây mít đặc biệt này được gia đình trồng từ năm 2010, thời điểm ngôi nhà mới được xây dựng. Ban đầu, cây chỉ cao khoảng 4m (ngang tầm tầng 1) và cho rất ít quả. Tuy nhiên đến năm 2015, cây bất ngờ sinh trưởng mạnh mẽ và sai trái đột biến. Để giữ lại cây, gia đình ông đã chủ động khoét một khoảng trống lớn ở sàn tầng 2 cho thân cây xuyên qua và tiếp tục vươn cao.

Hiện tại, cây đã vượt qua mái nhà, tán phủ rộng và ra quả chi chít quanh năm. Chia sẻ thêm về chất lượng quả, ông Minh cho biết đây là giống mít lai tố nữ nên múi có vị ngọt đậm, thơm ngon đặc trưng và hạt khá lép. Khác với các giống mít thông thường, quả của cây này chỉ ngon khi chín rộ, không phù hợp để chế biến thành các món gỏi mít non.

Về kinh nghiệm chăm sóc, ông Minh chia sẻ quá trình nuôi dưỡng cây không quá phức tạp khi ông chủ yếu tận dụng xác mắm cá ủ để làm phân bón hữu cơ. Phương pháp thuận tự nhiên này không chỉ giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh, tăng khả năng kháng sâu bệnh, mà còn thúc đẩy cây ra quả quanh năm.

Tuy nhiên, việc sở hữu một cây mít ra nhiều trái cũng khiến gia đình ông phải liên tục cắt tỉa để giảm tải sức nặng cho thân và cành cây. Ông Minh bật mí, có những thời điểm quả đậu dày đặc đến mức gia đình dù đã chủ động hái bỏ bớt nhưng vẫn không thể xuể trước tốc độ kết trái quá nhanh của cây.