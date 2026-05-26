Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Hình ảnh cây mít mọc xuyên mái nhà gây sốt mạng xã hội tại Đà Nẵng

Hình ảnh cây mít sai quả từ gốc đến ngọn, đâm xuyên sàn nhà tại Đà Nẵng đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Bảo Châu

Mạng xã hội vừa qua liên tục chia sẻ hình ảnh một cây mít kỳ lạ với quả mọc dày đặc từ gốc đến ngọn và xuyên qua mái nhà. Hình ảnh độc đáo này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, đồng thời cũng dấy lên nhiều tranh cãi về việc liệu đây là hiện tượng tự nhiên hay chỉ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

102449w-1779703432894-4829375282585921525-4829375282585921525-e397bdff8241347cfd9bc715f3e48e69-3132-1024jpg.jpg
(Ảnh: Hà Nam)

Thực tế, hình ảnh cây mít trên hoàn toàn có thật và thuộc sở hữu của gia đình ông Đặng Quang Minh (71 tuổi, một kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu), hiện trú tại đường An Hòa 12, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Sự xuất hiện của thông tin này đã lập tức đập tan những nghi vấn trước đó về một sản phẩm dàn dựng từ công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Bản thân ông Minh cũng vô cùng ngỡ ngàng trước việc cây mít của gia đình mình bỗng nhiên nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ông cho biết, bản thân chỉ hay tin sau khi nhận được hàng loạt lời hỏi thăm từ người xung quanh và hiện vẫn không rõ ai là người đã chụp những bức ảnh đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

102435w-1779703431868-4829375282585921525-4829375282585921525-95dc44dbe389c57e5c1ea955bc832b07-3130-1024jpg.jpg
Ông Đặng Quang Minh bên cây mít trong sân nhà. (Ảnh: Hà Nam)

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Minh cho biết cây mít đặc biệt này được gia đình trồng từ năm 2010, thời điểm ngôi nhà mới được xây dựng. Ban đầu, cây chỉ cao khoảng 4m (ngang tầm tầng 1) và cho rất ít quả. Tuy nhiên đến năm 2015, cây bất ngờ sinh trưởng mạnh mẽ và sai trái đột biến. Để giữ lại cây, gia đình ông đã chủ động khoét một khoảng trống lớn ở sàn tầng 2 cho thân cây xuyên qua và tiếp tục vươn cao.

Hiện tại, cây đã vượt qua mái nhà, tán phủ rộng và ra quả chi chít quanh năm. Chia sẻ thêm về chất lượng quả, ông Minh cho biết đây là giống mít lai tố nữ nên múi có vị ngọt đậm, thơm ngon đặc trưng và hạt khá lép. Khác với các giống mít thông thường, quả của cây này chỉ ngon khi chín rộ, không phù hợp để chế biến thành các món gỏi mít non.

Về kinh nghiệm chăm sóc, ông Minh chia sẻ quá trình nuôi dưỡng cây không quá phức tạp khi ông chủ yếu tận dụng xác mắm cá ủ để làm phân bón hữu cơ. Phương pháp thuận tự nhiên này không chỉ giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh, tăng khả năng kháng sâu bệnh, mà còn thúc đẩy cây ra quả quanh năm.

Tuy nhiên, việc sở hữu một cây mít ra nhiều trái cũng khiến gia đình ông phải liên tục cắt tỉa để giảm tải sức nặng cho thân và cành cây. Ông Minh bật mí, có những thời điểm quả đậu dày đặc đến mức gia đình dù đã chủ động hái bỏ bớt nhưng vẫn không thể xuể trước tốc độ kết trái quá nhanh của cây.

Mời quý độc giả xem video: 'Giấy thông hành' cho trái mít trở thành ngành hàng xuất khẩu tỷ đô/ Nguồn: VTV24
#cây mít #mạng xã hội #Đà Nẵng #quả mít #trồng cây #hoa quả

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Giá mít Đồng Tháp chạm đáy, xuất khẩu siết chặt kiểm tra cadimi

Sau Tết Nguyên đán 2026, giá mít tại tỉnh Đồng Tháp liên tục giảm mạnh. Nhiều thời điểm giá bán chạm đáy khiến các hộ nhà vườn lâm vào cảnh thua lỗ nặng nề.

Tại Đồng Tháp, giá mít Thái ruột đỏ hiện đang chạm đáy khi loại A chỉ còn thương lái thu mua ở mức 9.000 đồng/kg, loại B rơi xuống 5.000 đồng/kg và phân khúc chất lượng thấp chỉ dao động quanh mức 2.000 đồng/kg. Tình hình đối với mặt hàng mít ruột vàng thậm chí còn ảm đạm hơn khi thương lái thu mua xô với giá rẻ mạt, chỉ vài nghìn đồng một ký, đồng thời việc tiêu thụ cũng trở nên vô cùng kén chọn.

trai-mit-tai-tinh-dong-thap-rot-gia-the-tham-dau-ra-rat-e-am-20260328044441-1541.jpg
(Ảnh: VOV)
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường mận hậu bước vào chính vụ, giá giảm mạnh bất ngờ

Mận hậu Tây Bắc chín sớm, tuy quả đẹp và chất lượng đồng đều, song giá bán tại vườn cũng như tại các chợ truyền thống lại thấp hơn đáng kể so với mùa trước.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống và nhiều tuyến phố ở Hà Nội cũng như TP.HCM, mận hậu - đặc sản của các tỉnh miền núi phía Tây Bắc, hiện đã được bày bán tràn ngập. Do thời tiết ấm hơn và nắng nóng kéo dài, mận chín sớm hơn thường lệ. Ngay từ tháng 5, loại quả này đã bắt đầu vào chính vụ.

Năm nay, mận có giá tương đối rẻ, tùy theo chất lượng và kích thước, giá mận hiện dao động phổ biến từ 10.000-70.000 đồng/kg. So với thời điểm đầu mùa, giá hiện tại của loại quả này đã giảm đi đáng kể. Trên thị trường cũng chia ra các loại mận khác nhau, các tiểu thương sẽ chia những quả to, chín đều, vỏ căng mọng và còn nguyên lớp phấn có giá cao, trong khi các loại mận nhỏ hoặc thu hoạch đại trà có mức giá “mềm” hơn.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Từ trái cây bình dân quả roi Việt Nam trở thành mặt hàng xuất khẩu cao cấp

Từ loại quả bình dân của Việt Nam, quả roi dần trở thành mặt hàng xuất khẩu giá trị cao nhờ ưu thế dinh dưỡng và tiềm năng thị trường quốc tế lớn.

Tại thị trường trong nước, đặc biệt là khu vực miền Tây Nam Bộ, quả roi (còn được gọi là quả mận) là loại trái cây có nguồn cung cực kỳ dồi dào nhờ đặc tính dễ canh tác và năng suất cao. Vào chính vụ, sản lượng dư thừa khiến giá thành loại quả này duy trì ở mức thấp, thậm chí xảy ra tình trạng quả chín rụng hàng loạt tại vườn mà không có người thu hái. Tuy nhiên, trái ngược với sự phổ biến và mức giá bình dân trong nước, quả mận khi xuất khẩu sang các thị trường quốc tế lại trở thành mặt hàng cao cấp với mức giá đắt đỏ.

Tại thị trường trong nước, quả roi được xếp vào nhóm trái cây có mức giá tiếp cận phổ thông, dao động trung bình từ 20.000-50.000 đồng/kg tùy theo mùa vụ và chất lượng điểm bán. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ rệt ở các dòng phân khúc cao cấp hơn. Cụ thể, các giống chất lượng cao như mận An Phước, roi đỏ miền Tây hay roi xanh không hạt thường giữ mức giá ổn định từ 60.000 đồng/kg và có thể chạm mốc 120.000 đồng/kg vào thời điểm đầu vụ hoặc tại các cửa hàng trái cây sạch.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới