GS.VS Châu Văn Minh tiếp xúc cử tri tại Phú Thọ

Chiều 4/3, GS.VS, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri các xã: Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ; Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Hiền Quan. Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức.

Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ có 5 ứng cử viên gồm các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy VUSTA, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Khổng Thanh Thủy, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, quản trị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Phú Thọ; Quách Thanh Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, GS.VS Châu Văn Minh và các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và khẳng định: Trở thành Đại biểu Quốc hội không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là một trọng trách và lời hứa danh dự trước Nhân dân.

Các chương trình hành động đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, bám sát các Nghị quyết lớn của Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, của đất nước và nguyện vọng của Nhân dân.

Nội dung các chương trình hành động cũng tập trung vào các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm lĩnh vực giáo dục, công tác cán bộ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn đất nước, địa phương.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, các đại biểu nguyện là “nhịp cầu tin cậy” truyền tải thực tiễn sinh động của hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân tỉnh nhà vào nghị trường Quốc hội. Thường xuyên gắn bó, sâu sát cơ sở, lắng nghe bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm để phản ánh trung thực, kịp thời mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Lấy sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi quyết định và hiệu quả công việc của bản thân. Bám sát thực tiễn địa phương, lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, cử tri trong tỉnh để tham gia hoạch định, kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển đất nước và địa phương.

“Tôi sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, lắng nghe các kiến nghị, phản ánh, tâm tư nguyện vọng của các cử tri, kịp thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân”, GS.VS Châu Văn Minh cam kết.

Các ứng cử viên cũng cho biết, sẽ tích cực đóng góp vào việc đổi mới công tác lập pháp của Quốc hội theo tinh thần chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Phú Thọ trở thành một cực tăng trưởng năng động, một hình mẫu về đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả và đổi mới sáng tạo, góp phần cùng cả nước hiện thực hoá khát vọng hùng cường.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các xã bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên. Cùng với đó, tham gia ý kiến đóng góp, mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng cam kết trong chương trình hành động.

Đồng thời trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc…

Các ý kiến phát biểu của cử tri cũng bày tỏ niềm tin, trách nhiệm của công dân đối với cuộc bầu cử, khẳng định tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian quy định, bầu ra những đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Phạm Đại Dương bày tỏ trân trọng sự có mặt đông đủ của các cử tri tại buổi tiếp xúc. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những góp ý tâm huyết của cử tri chính là cơ sở quan trọng để các ứng viên hoàn thiện chương trình hành động, cũng như định hướng hoạt động nếu vinh dự được bầu là ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trao đổi, làm rõ và giải đáp cụ thể tại hội nghị, cung cấp thêm thông tin để cử tri nắm rõ chủ trương, định hướng và lộ trình thực hiện.