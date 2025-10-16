Vũng Tàu được vinh danh là Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á 2025

Trong khuôn khổ lễ trao giải World Travel Awards châu Á - châu Đại Dương lần thứ 32 vừa diễn ra tại Hong Kong, Vũng Tàu đã xuất sắc đạt giải thưởng danh giá.

Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á 2025, đánh dấu mốc son quan trọng trong hành trình phát triển du lịch của vùng biển xinh đẹp này.

Vũng Tàu đã chinh phục ban giám khảo WTA và du khách quốc tế bằng sự kết hợp hoàn hảo giữa bãi biển đẹp, ẩm thực phong phú, di sản văn hóa độc đáo và hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại, kết nối thông suốt với TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Vũng Tàu đạt giải “Oscar du lịch thế giới” với danh hiệu “Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á 2025” - Ảnh: Minh Tú.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo WTA, Vũng Tàu nổi bật với bờ biển trải dài hơn 20km cùng làn nước trong xanh, khí hậu ôn hòa quanh năm, và đặc biệt là sự chuyển mình mạnh mẽ với nhiều công trình biểu tượng mới. Đô thị biển mới của TP.HCM được ghi nhận đã thành công trong việc tạo ra sự cân bằng lý tưởng giữa nghỉ dưỡng và khám phá, giữa giải trí sôi động và thư giãn yên bình, giữa nhịp sống hiện đại và những làng chài Nam bộ gần gũi đặc trưng... đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách hiện đại.

Ông Graham E. Cooke, Chủ tịch World Travel Awards, nhận xét: "Vũng Tàu đã thể hiện một sự phát triển ấn tượng, từ một điểm đến biển truyền thống trở thành một trung tâm du lịch hiện đại với đầy đủ tiện nghi và trải nghiệm đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với sự đổi mới không ngừng và cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ của nơi này."

Năm 2024, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, với tổng lượt khách đạt hơn 16 triệu, tăng 13% so với năm trước, tổng doanh thu từ du lịch đạt 17.313 tỷ đồng, tăng 14,57%. Trong 6 tháng đầu năm 2025, địa phương này đã thu hút hơn 10,62 triệu lượt khách, tăng hơn 29%, tổng doanh thu đạt gần 11.000 tỷ đồng, hơn 26% so với cùng kỳ năm trước.

Sau hợp nhất và chính thức trở thành một phần của TP.HCM, Vũng Tàu đã có bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều dự án phát triển đột phá. Từ "điểm tắm biển của người dân Đông Nam bộ", Vũng Tàu đang dần khẳng định vị thế là một trung tâm du lịch biển quốc tế với những công trình biểu tượng mới đầy ấn tượng.

Điển hình như dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và Bãi Sau Vũng Tàu dài 3,2 km đã tạo nên diện mạo hoàn toàn mới cho thành phố biển. Trong đó, Tháp Tam Thắng do Tập đoàn Sun Group đầu tư và xây dựng thần tốc trong vòng 75 ngày dành tặng TP.HCM, với tổng vốn đầu tư 155 tỷ đồng, đã trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Vũng Tàu, thu hút hàng nghìn lượt khách check-in mỗi ngày. Quảng trường trung tâm của tháp sở hữu hệ thống nhạc nước kết hợp đèn led hiện đại cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua, tạo nên không gian vui chơi công cộng sôi động và đầy tính nghệ thuật cho người dân địa phương và du khách.

Tháp Tam Thắng - Biểu tượng mới của Bãi Sau Vũng Tàu - Ảnh: Hải Triều

Bên cạnh đó, khu đô thị biển Blanca City và tổ hợp giải trí Sun World Vũng Tàu đang dần hình thành, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đẳng cấp cho du khách. Đặc biệt, Sun World Vũng Tàu quy mô 15 ha được công bố chuẩn bị khai trương đầu năm 2026 với các trò chơi cảm giác mạnh hiện đại, kỷ lục và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, không gian ẩm thực đa dạng và trung tâm thương mại ven biển lớn nhất Việt Nam hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua khi đến với thành phố biển này.

TP.HCM là Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu Châu Á - Ảnh Hải Triều.

Ngoài giải thưởng dành cho Vũng Tàu, TP. HCM còn được World Travel Awards 2025 vinh danh ở 3 hạng mục khác, gồm: Điểm đến Kinh doanh du lịch hàng đầu Châu Á; Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu Châu Á và Cơ quan Xúc tiến Du lịch hàng đầu Châu Á dành cho Sở Du lịch TP.HCM.

Trong khuôn khổ giải thưởng WTA khu vực châu Á 2025, Việt Nam tạo được dấu ấn mạnh mẽ với 81 giải thưởng dành cho các thương hiệu và điểm đến du lịch trên khắp cả nước.

Ở cấp quốc gia, WTA vinh danh Việt Nam là Điểm đến hàng đầu châu Á 2025 và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á 2025. Ngoài ra, thủ đô Hà Nội, TP. HCM, tỉnh Ninh Bình, phố cổ Hội An (Đà Nẵng) cũng được vinh danh bằng những danh hiệu danh giá và uy tín dành cho điểm đến.

Đáng chú ý, Tập đoàn Sun Group đã gặt hái thành công lớn với “cơn mưa” 23 giải thưởng danh giá ở nhiều hạng mục khác nhau, ấn tượng nhất là giải thưởng Tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á năm 2025 lần thứ 4 và nhiều giải thưởng cho các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, cảng hàng không và điểm đến giải trí Sun World do tập đoàn xây dựng và phát triển khắp ba miền.

Được thành lập từ năm 1993, World Travel Awards được công nhận là "Oscar của ngành du lịch" và là một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực du lịch toàn cầu. Mỗi năm, WTA tổ chức bình chọn và vinh danh những điểm đến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không và các dịch vụ du lịch xuất sắc nhất thế giới. Với việc lần đầu tiên giành được giải thưởng danh giá cấp châu lục của WTA, Vũng Tàu đang cùng những vùng đất xinh đẹp trên dải đất hình chữ S vươn tầm quốc tế, khẳng định đẳng cấp, chất lượng dịch vụ và tầm nhìn dài hạn trong phát triển du lịch địa phương trên qui mô toàn cầu.