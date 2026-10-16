Vừa tích sản giá trị, vừa tạo thu nhập, nhà phố Vịnh Tiên thu hút giới đầu tư

Đón dòng khách từ hệ sinh thái du lịch, giải trí, thương mại quy mô lớn, nhà phố Vịnh Tiên tại Vinhomes Green Paradise đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Khả năng tự kinh doanh hoặc cho thuê tạo dòng tiền, kết hợp dư địa gia tăng giá trị tài sản, mang đến triển vọng sinh lời kép hấp dẫn cho dòng sản phẩm này.

“Tọa độ vàng” hội tụ sức mua từ cư dân lẫn khách bên ngoài

Trong kinh tế bán lẻ và dịch vụ, một mặt bằng kinh doanh đắt giá trước hết phải nằm tại tọa độ đón đầu các dòng lưu chuyển tiêu dùng. Đây là lợi thế đáng chú ý của nhà phố Vịnh Tiên, khu vực được định hướng trở thành “Quận Nhất mới” hướng biển tại Vinhomes Green Paradise.

Thay vì phụ thuộc vào một nguồn khách du lịch, các tuyến phố thương mại tại đây có cơ hội tiếp cận nhiều tệp khách hàng, từ cư dân thường trú, người làm việc trong đô thị đến du khách nghỉ dưỡng, khách tham dự hội nghị, triển lãm và các sự kiện MICE.

Sự giao thoa này tạo điều kiện để các mô hình kinh doanh duy trì hoạt động qua nhiều khung giờ, nhiều mùa trong năm, giảm bớt sự lệ thuộc vào mùa cao điểm thường thấy tại các điểm đến nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, hạ tầng giao thông được quy hoạch đồng bộ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nguồn khách đến các tuyến phố thương mại.

Ngay tại Vịnh Tiên, Đại lộ Thời Đại rộng 120 m và đường Tương Lai rộng 50 m được định hướng trở thành những trục kết nối quan trọng. Mặt bằng thương mại nhờ đó có điều kiện thuận lợi để thu hút khách ghé thăm, vận chuyển hàng hóa và tổ chức hoạt động kinh doanh.

Ở cửa ngõ đô thị, cụm Ga – Depot Cần Giờ được quy hoạch đối diện Vincom Mega Mall và tổ hợp triển lãm, nhà hát Sóng Xanh. Sự tập trung của các đầu mối giao thông và tiện ích thương mại, văn hóa hứa hẹn hình thành khu vực giao thương sôi động.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt tốc độ cao 350 km/h với thời gian kết nối dự kiến chỉ khoảng 13 phút từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ, sẽ mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận Vịnh Tiên của cư dân nội đô khi được đưa vào vận hành. Những chuyến mua sắm, gặp gỡ đối tác hay vui chơi cuối tuần tại Cần Giờ khi đó có thể trở nên thuận tiện hơn, bổ sung thêm nguồn khách cho các hoạt động thương mại.

Các trục đường chính và kết nối với khu vực Ga – Depot bổ sung nhiều dòng khách cho nhà phố Vịnh Tiên theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, hệ thống trường học Vinschool chuẩn quốc tế cùng năm công viên tiện ích lớn được quy hoạch trong khu vực sẽ góp phần hình thành cộng đồng an cư, tạo nền khách hàng thường xuyên cho các cửa hàng và dịch vụ thiết yếu.

Với nhà đầu tư, sự kết hợp giữa nhu cầu ổn định của cư dân và sức mua từ du khách chính là cơ sở để tính toán những phương án khai thác mặt bằng lâu dài.

Hai phương án khai thác nhà phố Vịnh Tiên trước cột mốc vận hành 2027

Một điểm hấp dẫn khác của nhà phố Vịnh Tiên nằm ở lộ trình phát triển hệ sinh thái du lịch, giải trí với những cột mốc cụ thể.

Theo kế hoạch được giới thiệu, siêu quần thể giải trí VinWonders rộng 122 ha, sân golf quốc tế và hệ thống lưu trú dự kiến đồng loạt khai trương ngày 1/7/2027. Đây là cột mốc đáng quan tâm đối với nhà đầu tư đang chuẩn bị phương án kinh doanh tại Vịnh Tiên.

Khi những tiện ích này đi vào hoạt động, dòng khách đến Cần Giờ được kỳ vọng gia tăng cả về quy mô lẫn thời gian lưu trú. Nếu một chuyến tham quan trong ngày chủ yếu tạo nhu cầu ăn uống và mua sắm ngắn hạn, kỳ nghỉ kéo dài qua đêm sẽ mở rộng đáng kể cơ hội kinh doanh.

Sự xuất hiện của VinWonders, khách sạn Vinpearl Dream Palace cùng chuỗi boutique hotel vì thế được kỳ vọng tạo sức bật cho các mô hình nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng đặc sản, bán lẻ và dịch vụ phục vụ khách nghỉ dưỡng.

Hệ sinh thái Vinpearl tạo cơ sở thu hút nhiều nhóm khách, mở thêm nhu cầu dịch vụ khi kỳ nghỉ kéo dài qua nhiều thời điểm.

Đối với người mua với nhu cầu tích sản, nhà phố Vịnh Tiên mang lại sự chủ động hiếm có nhờ hai phương án khai thác dòng tiền. Với phương án cho thuê, chủ sở hữu ủy thác toàn bộ khâu tuyển dụng, bán hàng và vận hành cho đối tác, chỉ tập trung quản lý tài sản để thu về dòng lợi nhuận định kỳ ổn định. Trong khi đó, những chủ nhân có kinh nghiệm thương mại lại có thể chọn phương án tự kinh doanh để làm chủ biên lợi nhuận, đồng thời trực tiếp gây dựng giá trị thương hiệu gắn liền với địa chỉ ngôi nhà của mình.

Khả năng tự kinh doanh hoặc cho thuê giúp chủ sở hữu nhà phố Vịnh Tiên lựa chọn cách tạo thu nhập phù hợp theo nhu cầu.

Đặc biệt, việc nắm bắt tài sản trước các mốc vận hành quan trọng năm 2027 trao cho chủ nhân quyền thảnh thơi khảo sát thị trường, lựa chọn đối tác nhượng quyền uy tín, thống nhất phương án hoàn thiện nội thất và sẵn sàng mở cửa đón luồng khách ngay từ ngày siêu đô thị vận hành.

Khi một bất động sản chứng minh được khả năng sinh dòng tiền ổn định và liên tục, giá trị định giá của tài sản đó trên thị trường thứ cấp sẽ được củng cố vững chắc. Nhà phố Vịnh Tiên vì thế không chỉ là một công trình để ở đơn thuần, mà trở thành một tài sản sinh lời kép bền vững, vừa giữ vai trò đầu vào của các hoạt động kinh tế sôi động, vừa tích lũy giá trị tài sản thặng dư theo nhịp chuyển mình của “Quận Nhất mới”.