Sau hai thập kỷ thay đổi diện mạo Vinhomes đã sẵn sàng tiến ra thế giới

Vinhomes là đơn vị tiên phong trong định hình cách người Việt Nam sinh sống. Giờ đây, doanh nghiệp hướng tầm nhìn xa hơn để định hình tương lai đời sống châu Á.

Fortune, tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ và thế giới, vừa dành bài viết đặc biệt trên ấn bản in tháng 10-11/2026 để nhìn lại hai thập kỷ kiến tạo đô thị, thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội Việt Nam của Vinhomes, đồng thời nhận định về khả năng đưa kinh nghiệm ấy đến những thành phố mới của thế giới, góp phần thay đổi vị thế Việt Nam trên bản đồ đô thị toàn cầu.

Vinhomes mở rộng dấu ấn Việt Nam trên bản đồ đô thị thế giới

Fortune mở đầu câu chuyện bằng một thách thức của đô thị Việt Nam thời kỳ đầu phát triển. Khi vị thế của Việt Nam trên bản đồ đô thị thế giới còn khiêm tốn, việc biến những vùng đất chưa có nhiều lợi thế thành các cộng đồng dân cư thịnh vượng đòi hỏi một tầm nhìn bứt phá.

Thời điểm ấy, tốc độ đô thị hóa nhanh khiến hạ tầng giao thông chưa theo kịp nhu cầu, trong khi nhiều khu nhà ở vẫn được quy hoạch riêng lẻ, thiếu vắng tiện ích và không gian công cộng. Những khu vực Vinhomes lựa chọn phát triển vẫn còn cách xa hình dung về các đô thị hiện đại của Việt Nam ngày nay.

Vinhomes tiên phong phát triển các khu đô thị “all in one” tại Việt Nam

Theo Fortune, trước thực tế đó, Vinhomes đã lựa chọn một hướng đi khác biệt: phát triển đô thị theo mô hình đồng bộ. Mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống được kết nối trong cùng một không gian.

Dưới bàn tay Vinhomes, những khu đất công nghiệp cũ nhanh chóng chuyển mình thành các khu đô thị hiện đại. Không gian đô thị Hà Nội cũng được mở rộng với những khu dân cư được quy hoạch bài bản. Tại đó, nhà ở được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với giáo dục, y tế, thương mại, giải trí, giao thông, công viên và các không gian sinh hoạt cộng đồng.

Cách làm đi trước ấy của Vinhomes đã góp phần thay đổi quan niệm về nơi ở và phong cách sống. Cư dân có thể học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, vui chơi và gắn kết cộng đồng ngay trong môi trường sống. Fortune đã gọi đó là “chuẩn mực sống mới”.

Fortune đặt hành trình phát triển của Vinhomes trong bối cảnh Việt Nam là một trong những nền kinh tế thay đổi nhanh nhất châu Á. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 38 tỷ USD tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ở nhóm vốn đăng ký mới, bất động sản đứng thứ hai, chỉ sau công nghiệp chế biến, chế tạo. Theo tác giả, các con số cho thấy sự chuyển dịch trong cách nhà đầu tư quốc tế nhìn nhận Việt Nam.

“Quốc gia không chỉ là một cứ điểm sản xuất toàn cầu mà còn là nền kinh tế đô thị hóa nhanh, có thị trường nội địa ngày càng lớn và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sống”, Fortune viết.

Từ “người theo sau” trở thành “nhà kiến tạo” các chuẩn mực mới

Theo Fortune, năng lực của Vinhomes được nâng đỡ bởi toàn bộ hệ sinh thái Vingroup. “Giáo dục có Vinschool và VinUni, y tế có Vinmec, bán lẻ có Vincom Retail, du lịch và giải trí có Vinpearl và VinWonders, giao thông xanh có VinFast, V-Green và Green SM. Những năng lực mới trong năng lượng tái tạo và hạ tầng liên vùng cũng đang mở rộng hệ sinh thái này thông qua VinEnergo và VinSpeed”, Fortune viết.

Khi các tiện ích và dịch vụ được kết nối đồng bộ, một khu đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu sống của cư dân mà còn có thể trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo thêm việc làm và kéo theo sự phát triển của hạ tầng. Đó cũng là cách Fortune lý giải sự chuyển mình của các khu đô thị thành những hệ sinh thái sống toàn diện.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được phát triển theo định hướng ESG++, lấy phát triển bền vững là trung tâm

Theo bài viết, giá trị của một đô thị thế hệ mới còn nằm ở khả năng gìn giữ thiên nhiên và tạo ra những giá trị bền vững cho tương lai. Đây cũng là tinh thần trong định hướng ESG++ mà Vinhomes theo đuổi.

Fortune dẫn chứng hai siêu dự án tiêu biểu cho định hướng phát triển đô thị gắn với gìn giữ thiên nhiên và tôn trọng các giá trị di sản. Tại TP.HCM, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch bên cạnh Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, với định hướng hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Ở Quảng Ninh, Vinhomes Global Gate Hạ Long hướng tới hình thành một trung tâm kinh tế mới bên vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Ở đó, tiềm năng phát triển được đặt song hành với việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Cách tiếp cận khác biệt của Vinhomes đã thu hút sự quan tâm của quốc tế. Vinhomes Green Paradise trở thành Ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do tổ chức New7Wonders khởi xướng. Sau chuyến thăm và khảo sát thực tế dự án Vinhomes Green Paradise, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders kiêm Chủ tịch chiến dịch, nhấn mạnh: “Đây là siêu đô thị nơi thiên nhiên, con người và công nghệ cùng song hành theo một cách hết sức đặc biệt”.

Theo Fortune, ông Jean-Paul de la Fuente cho biết trải nghiệm thực tế vượt xa những gì ông hình dung. Vị giám đốc nhận định rằng trên thế giới chỉ có rất ít tập đoàn sở hữu năng lực thực thi để hiện thực hóa những siêu đô thị với quy mô, mức độ tích hợp và tốc độ tương đương.

Hành trình phát triển của Vinhomes Global Gate Hạ Long luôn gắn với gìn giữ và phát huy giá trị di sản

Trong bức tranh rộng hơn mà Fortune phác họa, hành trình phát triển đô thị của Việt Nam từng gắn liền với nỗ lực bắt kịp thế giới, từ hạ tầng, công nghệ đến các tiêu chuẩn đã được định hình ở những quốc gia đi trước. Nhưng khi châu Á trở thành tâm điểm của làn sóng đô thị hóa tiếp theo, cách tiếp cận đang dần thay đổi. Các quốc gia ngày nay không chỉ học hỏi những mô hình có sẵn, mà còn chủ động tìm ra những cách làm mới.

Trên hành trình đó, Vinhomes đang đưa kinh nghiệm phát triển đô thị vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, với các dự án và kế hoạch phát triển tại Congo, Ấn Độ, Uzbekistan, Australia, Philippines và Indonesia.

“Vinhomes là đơn vị tiên phong trong việc định hình cách người Việt Nam sinh sống. Giờ đây, doanh nghiệp hướng tầm nhìn xa hơn để định hình tương lai đời sống châu Á”, Fortune nhận định.

Với hai thập kỷ kinh nghiệm kiến tạo đô thị cùng những bước đi ngày càng rộng mở trên trường quốc tế, Vinhomes đang đứng trước cơ hội đưa Việt Nam từ vị thế “người đi sau” trở thành “nhà kiến tạo” các chuẩn mực mới của những thành phố toàn cầu.