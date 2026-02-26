Vừa hết Tết, nhiều gia đình trẻ đem tiền lì xì của con đi mua vàng tích sản

Trên mạng xã hội, nhiều ông bố, bà mẹ trẻ hào hứng chia sẻ cách biến tiền lì xì của con thành vàng tích sản để xây dựng 'vốn liếng' tương lai cho con.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bên cạnh việc quay trở lại với nhịp sống công việc, nhiều gia đình Việt còn có một "nghi thức" quen thuộc: Tổng kết tiền lì xì của con trẻ. Thay vì để con chi tiêu vào đồ chơi hay bánh kẹo, xu hướng hiện nay của nhiều phụ huynh là chuyển đổi số tiền này thành vàng để tích sản dài hạn.

"Của để dành" từ những phong bao đỏ

Theo quan niệm của nhiều người, tiền mừng tuổi là lộc đầu năm, mang ý nghĩa may mắn. Việc dùng số tiền này để mua vàng không chỉ giúp giữ được "lộc" mà còn là một hình thức tiết kiệm thông minh.

Câu chuyện của chị Thanh Hà (26 tuổi, Hà Nội) là một minh chứng điển hình cho xu hướng này. Trên trang cá nhân của mình, bà mẹ trẻ đăng tải video tổng kết số tiền lì xì của hai con, bé Sam (3 tuổi) và Son (4 tháng tuổi). Video thu hút khá nhiều sự chú ý với hàng trăm nghìn lượt xem.

Chị Thanh Hà chọn dùng tiền lì xì của con để mua vàng. Ảnh: Tiktok thanhha.phung

Bên cạnh 22 triệu đồng tiền mừng của ông bà nội, 20 triệu đồng của bố, Sam và Son nhận thêm khoảng 18 triệu đồng từ những người thân quen của gia đình trong dịp Tết, tổng cộng 60 triệu đồng.

Vợ chồng Hà cũng quyết định "mổ" thêm chú lợn đất nuôi 3 năm nay, chủ yếu là tiền mừng của người thân từ khi cô mới sinh con đầu lòng. Tổng số tiền lên đến 200 triệu đồng". Nói về cách sử dụng số tiền này, Thanh Hà chia sẻ trong video: "Tiền này để mua vàng tích sản".

Chung suy nghĩ với vợ chồng Thanh Hà, nhiều phụ huynh sau dịp Tết Nguyên đán cũng quyết định thay con đầu tư tiền lì xì vào vàng, bạc làm kênh tích trữ. Chị Thùy Trang (29 tuổi - Nghệ An) bày tỏ: “Thay vì để tiền mặt trong lợn đất hay gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất hiện tại không quá cao, tôi chọn mua vàng nhẫn tròn trơn. Đây là khoản 'vốn liếng' tôi dành riêng cho các con, sau này khi con lớn lên đi học đại học hoặc cần vốn làm ăn, gia đình sẽ giao lại. Mua vàng lúc này vừa là để giữ giá, vừa là cách dạy con về giá trị của sự tích lũy.”

Đa phần các phụ huynh trẻ khi mua vàng thường lựa chọn nhẫn tròn trơn từ 1 chỉ đến 5 chỉ vì tính thanh khoản cao và mức phí gia công thấp.

Dạy con bài học về tài chính từ sớm

Việc cùng con đi mua vàng từ tiền lì xì không chỉ đơn thuần là tích trữ tài sản. Nhiều phụ huynh coi đây là cơ hội giáo dục tài chính thực tế cho trẻ. Khi tận mắt chứng kiến số tiền mừng tuổi được chuyển hóa thành những miếng vàng giá trị, trẻ sẽ hiểu hơn về khái niệm tiết kiệm thay vì lãng phí vào những sở thích nhất thời.

Bên cạnh xu hướng mua vàng số lượng lớn để tích sản, nhiều phụ huynh hiện đại lại lựa chọn chiến lược "chia trứng vào nhiều giỏ" để tối ưu hóa khoản tiền lì xì cho tương lai của con. Từ đó các vị phụ huynh đã dạy cho con bài học thực tế về việc "gieo hạt" cho tương lai qua sự đa dạng hóa danh mục đầu tư. Điển hình là trường hợp của chị Phạm Mai Phương, một người mẹ có quan điểm quản lý tài chính rất rõ ràng và khoa học.

Thay vì dồn toàn bộ vào một kênh, chị Mai Phương phân bổ số tiền lì xì của con vào 4 mục tiêu cụ thể, hướng đến sự cân bằng giữa tiết kiệm và tăng trưởng. Bảo hiểm sức khỏe & tích lũy: Đây là ưu tiên hàng đầu để thiết lập một "quỹ bảo vệ" dài hạn cho con; Đầu tư quỹ mở: Chị chọn hình thức đầu tư định kỳ để tiền của con tự "lớn lên" theo thời gian mà không cần quá nhiều vốn ban đầu; Chứng khoán dài hạn: Chị tập trung mua các mã cổ phiếu nền tảng tốt để làm "tài khoản tương lai", không đặt nặng việc lướt sóng ngắn hạn.

Cùng với đó, chị Mai Phương vẫn duy trì truyền thống mua một lượng vàng nhỏ (khoảng 0,1 chỉ) để lấy may đầu năm và giữ giá trị tài sản.

Cách tiếp cận này giúp trẻ hiểu rằng tài chính không chỉ là "cất đi" mà là sự kết hợp giữa tích lũy, đầu tư và kỷ niệm. Khi con lớn lên, nhìn lại những khoản đầu tư bài bản từ thuở nhỏ, trẻ sẽ tự hình thành được kỹ năng quản lý tài chính cá nhân một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm.