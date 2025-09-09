Hà Nội

Đời sống

Vu Lan, mùa dạy người trẻ sống biết ơn

Vu Lan là dịp để mỗi người nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên và nhắc nhở thế hệ trẻ sống biết ơn, trân trọng yêu thương.

Trương Hiền

Tháng bảy âm lịch hằng năm, người Việt lại nhắc nhau về lễ Vu Lan – một ngày lễ có nguồn gốc từ Phật giáo nhưng đã đi vào đời sống như một nét đẹp văn hóa, mang đậm tinh thần “uống nước nhớ nguồn”. Với nhiều người, Vu Lan là dịp để tri ân cha mẹ, tưởng nhớ tổ tiên, ông bà. Nhưng vượt ra ngoài ý nghĩa tôn giáo, đây còn là cơ hội quý giá để nhắc nhở thế hệ trẻ biết trân trọng, yêu thương, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thân yêu trong gia đình và cả cộng đồng.

z6991524019190-7ad92fb2934b18c9238ca2914509ce8c.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Ý nghĩa của ngày Vu Lan

Vu Lan xuất phát từ câu chuyện Bồ tát Mục Kiền Liên dùng công đức tu hành để cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ đau. Từ đó, ngày lễ này trở thành biểu tượng của tình cảm hiếu thảo, của niềm tin rằng lòng biết ơn và những việc thiện lành có thể hóa giải khổ đau. Ở Việt Nam, Vu Lan thường gắn liền với nghi thức cài hoa hồng trên áo – hoa đỏ cho những ai còn cha mẹ, hoa trắng cho những ai đã mất đi đấng sinh thành. Hình ảnh giản dị ấy trở thành lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, hãy trân trọng cha mẹ khi còn có thể.

Biết ơn – gốc rễ của nhân cách

Trong nhịp sống hiện đại, không ít bạn trẻ vì bận rộn học tập, công việc mà ít có thời gian dành cho gia đình. Một số em quen với sự chăm lo của cha mẹ, coi đó là điều hiển nhiên mà quên mất những hy sinh thầm lặng phía sau. Vu Lan đến để nhắc nhở rằng, từng bữa cơm ấm nóng, từng manh áo lành lặn, từng ngày tháng yên bình… đều có dấu ấn của tình thương cha mẹ.

Lòng biết ơn không chỉ là lời nói “cảm ơn” trong chốc lát, mà còn thể hiện qua hành động cụ thể, biết chia sẻ việc nhà, biết hỏi han sức khỏe cha mẹ, hay đơn giản là dành chút thời gian ngồi lại trò chuyện cùng gia đình. Với những việc nhỏ nhưng đều đặn, lòng biết ơn sẽ trở thành một phần trong nhân cách, nuôi dưỡng sự tử tế và lòng nhân ái nơi mỗi người trẻ.

Vu Lan – cơ hội giáo dục thế hệ trẻ

Nhiều nhà trường, tổ chức xã hội đã tận dụng dịp Vu Lan để lồng ghép các hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh, sinh viên. Những chương trình như viết thư gửi cha mẹ, kể chuyện về lòng hiếu thảo, hay các hoạt động thiện nguyện thăm người già neo đơn, trẻ em mồ côi… đều mang lại bài học sâu sắc.

Qua đó, thế hệ trẻ được nhắc nhở rằng, biết ơn không chỉ hướng về cha mẹ, ông bà, mà còn mở rộng thành lòng nhân ái với những người xung quanh. Một lời hỏi thăm, một hành động sẻ chia cũng có thể gieo mầm tử tế trong lòng các em.

Thông điệp cho thế hệ trẻ hôm nay

Thế hệ trẻ đang lớn lên trong điều kiện vật chất đầy đủ hơn trước. Nhưng càng đủ đầy, càng dễ quên đi những điều giản dị mà cha mẹ đã dành cả đời để vun vén. Vu Lan vì thế không chỉ dừng lại ở một ngày lễ, mà là lời nhắc nhở, đừng để sự vô tâm khiến ta đánh mất cơ hội báo đáp công ơn sinh thành.

Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, việc giữ gìn giá trị hiếu đạo, nuôi dưỡng lòng biết ơn là điều vô cùng cần thiết. Nó giúp con người sống cân bằng, gắn kết với gia đình, biết trân trọng những điều bình dị và sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng.

Vu Lan không chỉ là nghi thức tôn giáo, mà còn là một “lớp học lớn” về lòng biết ơn cho thế hệ trẻ. Khi biết trân trọng cha mẹ, gia đình sẽ ấm áp hơn. Khi biết mở lòng với xã hội, cuộc sống sẽ nhân văn hơn. Khi lòng biết ơn trở thành thói quen sống, mỗi người trẻ sẽ trưởng thành với một nhân cách bền vững, trở thành điểm tựa vững chắc cho tương lai.

Đời sống

Ơn cha mẹ, trả bao nhiêu mới đủ?

Cha mẹ có thể cho con cả cuộc đời. Con chỉ cần dành một phần đời để báo hiếu cũng đã đủ làm cha mẹ mãn nguyện.

Trên hành trình đời người, có những món nợ có thể trả, có những món nợ chỉ có thể ghi lòng tạc dạ. Ơn cha mẹ là một trong những món nợ như thế. Sinh ra làm người đã là điều thiêng liêng, nhưng được sinh ra trong vòng tay yêu thương, nuôi dưỡng và chở che của cha mẹ lại là điều quý giá hơn tất thảy. Dẫu biết rằng “cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”, nhưng vẫn có nhiều người day dứt tự hỏi: Ơn cha mẹ, trả bao nhiêu cho đủ?

8.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet
Xem chi tiết

Đời sống

Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố

Khi thời gian chẳng còn nhiều, từng khoảnh khắc bên bố trở thành điều quý giá nhất trong đời. Con chỉ mong, đây không phải mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố.

Bố kính yêu của con!

Vu Lan năm nay với con khác lắm bố ạ. Con chẳng còn nghĩ đến những việc khác ngoài việc được về quê, ở bên bố mẹ. Bởi con sợ… biết đâu đây lại là mùa Vu Lan cuối cùng con còn được ở bên bố.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Thị trường mùa lễ Vu Lan 2025 đa dạng nhưng vẫn giữ nét truyền thống

Lễ Vu Lan không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong đời sống tinh thần của người Việt mà còn tác động đến thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu lễ cúng.

Người dân mua sắm đồ cúng lễ Vu Lan. Ảnh: Quốc Lũy
Người dân mua sắm đồ cúng lễ Vu Lan. Ảnh: Quốc Lũy

Từ đầu tháng 7 âm lịch, tại nhiều tuyến phố, chợ truyền thống và các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội, lượng người mua sắm đồ cúng lễ Vu Lan đã tăng mạnh. Chị Đặng Huyền Trang, cư trú tại phố Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, chia sẻ: “Năm nay hàng hóa đa dạng, đẹp, giá cả cũng như ngày thường nên dễ chọn mua. Hoa tươi có giá hơi cao hơn chút, nhưng số lượng tôi mua không nhiều nên tính ra tăng không đáng kể”. Còn theo chị Hà Thị Phương, chủ cửa hàng bán hoa tại chợ Nhân Chính, phường Thanh Xuân, giá hoa tươi dịp này tăng từ 10-15% so với ngày thường, cộng với thời gian vừa qua mưa nhiều, gây ngập úng ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng hoa.

Xem chi tiết

