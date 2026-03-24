Vụ cháy 2 người chết: "Biết có người mắc kẹt nhưng chúng tôi bất lực..."

Biết có 2 mẹ con bị kẹt trong đám cháy, nhiều người hàng xóm đã tìm mọi cách để cứu nhưng tất cả đành bất lực…

Đến gần trưa 24/3, hiện trường quán cơm, lẩu chay bị cháy khiến hai mẹ con tử vong trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, TP HCM) vẫn đang phong tỏa để điều tra. Căn nhà cháy rộng khoảng 100m2 có gác lửng, nằm cách trạm thu phí Gò Mây khoảng 500m. Vụ cháy khiến người mẹ 48 tuổi và con gái 10 tuổi không qua khỏi.

Công an phong tỏa hiện trường vụ cháy để điều tra

Đã nhiều lần chứng kiến các vụ cháy, song hình ảnh quán chay bị cháy trên đường Phạm Đăng Giảng khiến chị Sương (hàng xóm nạn nhân) đau lòng. Chỉ trong buổi tối, hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của hai mẹ con người hàng xóm hiền lành, tốt bụng.

Có mặt tại hiện trường vào khoảng 22h tối qua, chị Sương như chết lặng khi thấy quán cơm, lẩu chay nhà hàng xóm cửa đóng kín, đang rực lửa bên trong. Phía ngoài đường, nhiều người gào thét hô hoán cứu người. Nhiều thanh niên dùng bình chữa cháy xịt vào bên trong căn nhà cháy nhưng không thành. Ít phút sau lửa bao trùm toàn bộ căn nhà.

Chị Sương đau buồn khi hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của hai mẹ con hàng xóm

Biết hai mẹ con nạn nhân nằm ngủ ở phía sau nhà, chị Sương nhiều lần gọi điện nhưng không thấy ai bắt máy. “Thường ngày, thời gian đó hai mẹ con chị ấy đi ngủ, tôi gọi điện và hy vọng có phép màu xảy ra là hai mẹ con chị đóng cửa đi công việc gì đó nhưng gọi nhiều lần không thấy chị bắt máy”, chị Sương kể.

Anh Minh sống gần hiện trường và là một trong những người đầu tiên tiếp cận, kể lại thời điểm xảy ra vụ cháy: “Căn nhà khóa cửa chặt, phía trước lại chất nhiều bàn ghế, tủ kính chắn lối nên chúng tôi rất khó tiếp cận. Tôi cùng mấy anh em dùng bình chữa cháy xịt liên tục từ bên ngoài nhưng không ăn thua. Lửa bên trong đỏ rực, tiếng nổ lách tách vang lên liên hồi mà cửa lại khóa trái, không thể phá vào cứu người”.

Nhiều nhân chứng cho biết đám cháy bùng phát từ khu vực giữa nhà, sau đó lan nhanh về phía sau và bốc cao lên mái tôn, tạo cột khói đen bao trùm cả khu phố. Lực lượng PCCC có mặt sau đó phá cửa xịt nước vào đám cháy ngăn không cho cháy lan. Khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong ở khu vực phòng ngủ.

Người dân địa phương cho biết, quán cơm lẩu chay trên là nơi vừa là nhà ở vừa kết hợp với kinh doanh, hoạt động khoảng 5 năm nay. Hàng ngày quán mở từ sáng sớm đến khoảng 20h thì đóng cửa. Sau khi đóng cửa 2 mẹ con chủ quán dọn dẹp rồi ngủ nghỉ ngay tại quán.

“Chỉ trong buổi tối, hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của hai mẹ con chị ấy. Chị rất hiền và tốt tính. Bé gái con chị cũng dễ thương, lễ phép và hiểu chuyện lắm. Thường ngày bé qua chơi với con tôi. Vậy mà…đau lòng quá”, chị Sương hàng xóm với gia đình nạn nhân nói trong nước mắt.

Liên quan đến vụ cháy, UBND phường Bình Hưng Hòa đang có kế hoạch hỗ trợ gia đình lo hậu sự.