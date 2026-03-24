Cháy quán cơm chay ở TP HCM, hai mẹ con tử vong

Ngọn lửa bùng lên trong quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, TP HCM khiến hai mẹ con mắc kẹt bên trong tử vong.

Sáng 24/3, hiện trường vụ cháy quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa (cách trạm thu phí Gò Mây khoảng 500m) vẫn đang được công an phong tỏa để điều tra.

Hiện trường vụ hoả hoạn quán cơm chay làm 2 mẹ con tử vong.

Trước đó, khuya rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng lên trong quán cơm chay nên hô hoán, thông báo. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do cửa khóa bên trong. Vài phút sau, đám cháy bùng lên dữ dội.

Lực lượng PCCC có mặt sau đó phá cửa xịt nước vào đám cháy ngăn không cho cháy lan. Khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân là mẹ con 48 tuổi và 10 tuổi nằm bất động nên đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu nhưng hai nạn nhân không qua khỏi.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cháy.

Người dân địa phương cho biết, quán cơm chay trên là nơi vừa là nhà ở vừa kết hợp với kinh doanh, hoạt động khoảng 5 năm nay. Hàng ngày quán mở từ sáng sớm đến khoảng 20h thì đóng cửa. Sau khi đóng cửa 2 mẹ con chủ quán dọn dẹp rồi ngủ nghỉ ngay tại quán. Đám cháy xuất phát từ khu vực phía trước, 2 mẹ con ngủ ở phòng ngủ phía sau.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.