Cô giáo mầm non cưới cầu thủ nổi tiếng gây sốt với cuộc hôn nhân

Cộng đồng trẻ

Võ Nhật Linh - bà xã Phan Văn Đức khoe body cực phẩm, visual chẳng kém gì diễn viên, người mẫu.

Thiên Anh
Không chỉ nổi tiếng là nàng WAG xinh đẹp bậc nhất xứ Nghệ, Võ Nhật Linh - vợ cầu thủ Phan Văn Đức mới đây tiếp tục gây "bão mạng" khi tung loạt ảnh khoe vóc dáng cực phẩm đón tuổi mới.
Trong bộ ảnh chụp tại studio, Nhật Linh diện đồ gợi cảm, quyến rũ với váy ren đỏ ôm sát, khoe trọn đường cong nóng bỏng. Điểm cộng lớn nhất chính là body chuẩn chỉnh, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man chẳng kém gì người mẫu chuyên nghiệp.
Thần thái của Nhật Linh cũng được khen ngợi hết lời: khi thì sang chảnh, quyến rũ, lúc lại nhẹ nhàng, mong manh chuẩn "nữ thần".
Bà xã Phan Văn Đức gây sốt với body cực phẩm
Nhan sắc và thần thái của Nhật Linh được ví như diễn viên, người mẫu
Đôi chân dài cực phẩm của bà xã Phan Văn Đức
Còn khi đổi sang dáng vẻ nàng thơ, Võ Nhật Linh lại gây ấn tượng với visual ngọt ngào tinh khôi trong tà váy trắng dài, chi tiết cut-out nhẹ nhàng vừa kín vừa hở. Sự biến hóa linh hoạt này khiến dân mạng phải xuýt xoa vì bà mẹ hai con ngày càng thăng hạng nhan sắc.
Ít ai biết, trước khi kết hôn với Văn Đức, Nhật Linh từng là cô giáo mầm non. Background ngọt ngào này càng khiến hình ảnh của cô nàng thêm phần đặc biệt: vừa dịu dàng, nữ tính lại vừa quyến rũ, hiện đại.
Không ít netizen để lại bình luận khen ngợi: "Visual quá đỉnh, nhìn chẳng nghĩ đã là mẹ bỉm", "Thần thái và dáng vóc này chẳng thua gì model", "Đúng chuẩn nàng WAG xinh đẹp nhất nhì làng bóng"...
Có thể nói, Nhật Linh không chỉ là hậu phương vững chắc của Văn Đức mà còn là một trong những nàng WAG sở hữu visual và body nổi bật khiến netizen "mê chữ ê kéo dài". Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#Phan Văn Đức #Võ Nhật Linh #cầu thủ nổi tiếng #cô giáo mầm non #hôn nhân cầu thủ #bà xã cầu thủ

