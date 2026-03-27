Vinhomes Hải Vân Bay bước sang mặt bằng giá trị mới sau 5 phiên livestream bùng nổ: Bắc - Trung - Nam cùng sục sôi xuống tiền

Vinhomes Hải Vân Bay: Từ Bắc chí Nam cùng “vào sóng”, hàng nghìn booking thành công chỉ sau 5 phiên livestream.

Sau chuỗi livestream khuấy đảo toàn thị trường, Vinhomes Hải Vân Bay đã chính thức đóng booking giai đoạn đầu tiên ngay sau phiên thứ 5 vào tối 26/3 để chính thức bước sang mặt bằng giá trị mới. Sức nóng không chỉ duy trì xuyên suốt các phiên mà còn bùng lên ở thời điểm cuối, khi nhà đầu tư từ Bắc chí Nam đồng loạt tăng tốc xuống tiền để không bỏ lỡ quỹ hàng hiếm với các lợi thế độc bản về vị trí, pháp lý và giá trị.

5 phiên livestream “đốt sóng” toàn quốc, dòng tiền dồn dập trước giờ “đóng sổ”

Khép lại 5 phiên livestream liên tiếp trong 10 ngày, Vinhomes Hải Vân Bay ghi nhận tổng lượng quan tâm lên tới hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn booking. Sức nóng không chỉ trên sóng mà còn lan rộng qua hơn 100 điểm cầu của hơn 40 đại lý trên toàn quốc. Mỗi phiên đều thu hút 5.000 - 6.000 khách theo dõi trực tiếp tại các điểm cầu.

Ngay sau phiên livestream thứ 5 tối 26/3, cổng booking khu Bạch Vân chính thức đóng lại, sẵn sàng cho sự kiện ráp căn được dự báo sẽ vô cùng gay cấn vào ngày 28/3.

“Càng về cuối phiên, tốc độ booking càng tăng. Nhiều khách quyết ngay để kịp giữ suất trước khi đóng cổng”, bà Lưu Thị Thương, Giám đốc kinh doanh dự án của MICC Group, cho biết.

Trong bối cảnh quỹ hàng hiếm liên tục thu hẹp sau mỗi phiên, áp lực “chốt nhanh” càng rõ rệt. Hiện tại, khu Bạch Vân có mức giá từ 5,2 - 6,3 tỷ đồng cho sản phẩm liền kề 63m2, nhưng được dự báo sẽ nhanh chóng có sự điều chỉnh lớn khi thị trường chuyển sang giai đoạn mới.

Đáng chú ý, dù điều kiện booking được kiểm soát chặt (tối đa 2 booking/khách trong 2 giờ), dự án vẫn ghi nhận hàng nghìn booking mỗi phiên, phản ánh nhu cầu thực và dòng tiền thực.

Vinhomes Hải Vân Bay khẳng định hấp lực mãnh liệt khi thu hút khách hàng trên khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam

Lý giải cho hiệu ứng này, bà Thương cho biết khách hàng rất an tâm và tin tưởng khi nghe thông tin trực tiếp và minh bạch từ chủ đầu tư.

“Trên thực tế, số lượng booking mới chỉ phản ánh một phần quy mô khổng lồ của tệp khách hàng đang quan tâm tới dự án”, bà Thương chia sẻ.

Ở phía Nam, ông Bùi Hiền, CEO Southern Homes, cho biết: “Khách tham gia livestream không hề FOMO mà đánh giá rất thực tế và bị thuyết phục bởi thông tin từ chủ đầu tư. Đáng nói, không chỉ khách trong nước mà nhiều khách nước ngoài cũng quan tâm tới Vinhomes Hải Vân Bay”.

Ghi nhận thực tế cho thấy, chuỗi livestream đã thu hút đông đảo nhà đầu tư trên phạm vi cả nước, đưa Vinhomes Hải Vân Bay trở thành một trong số ít dự án vượt qua “ranh giới vùng miền” để trở thành mục tiêu theo đuổi cho toàn thị trường.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy con số livestream ấn tượng như vậy. Điều này cho thấy dự án có sức hút rất lớn, nhà đầu tư cực kỳ quan tâm và niềm tin với chủ đầu tư rất vững chắc”, TS. Trần Xuân Lượng, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu, đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, đánh giá về sức nóng “khủng khiếp” của Vinhomes Hải Vân Bay.

Giải mã hấp lực toàn quốc của Vinhomes Hải Vân Bay

Theo giới chuyên môn, không phải ngẫu nhiên đô thị vịnh biển do Vinhomes phát triển tạo ra sức hút mạnh mẽ như vậy. Dự án sở hữu những giá trị độc nhất về vị trí, pháp lý và chất lượng sống.

Ông Lê Bảo Việt, Phó Giám đốc kinh doanh dự án của Home Plus đánh giá, toàn miền Bắc hiện nay không có dự án mới nào có thể so sánh với Hải Vân Bay.

“Concept của dự án quá đẹp, vị trí đắc địa, lại là đô thị ở và nghỉ dưỡng. Tự thân những điều đó đã chinh phục khách hàng miền Bắc, nhân viên kinh doanh thậm chí không cần tư vấn gì thêm”, ông Việt cho biết.

Ở phía Nam, ông Bùi Hiền cho rằng khách hàng rất quan tâm tới Đà Nẵng nhờ sự tương đồng với Phú Quốc về chất lượng sống và tiềm năng sinh lời.

“Dự án của Vinhomes lại càng hấp dẫn, vì trước nay luôn bảo đảm pháp lý, tiến độ và chất lượng, khách hàng chỉ cần nghe tới thương hiệu là chốt”, ông Hiền nhấn mạnh.

Còn với khách hàng miền Trung, Hải Vân Bay được xem là biểu tượng đỉnh cao của đô thị vịnh biển, mang tầm vóc khu vực và là niềm tự hào mà bất cứ ai cũng khát khao sở hữu.

Hội tụ các giá trị độc bản, Vinhomes Hải Vân Bay là điểm đến an cư, đầu tư hấp dẫn bậc nhất thị trường

Tọa lạc tại vị trí chiến lược trên trục di sản - du lịch - logistics miền Trung, Vinhomes Hải Vân Bay là dự án hiếm hoi tại Đà Nẵng nằm sát và ôm trọn mặt biển, tạo nên một “di sản hữu hạn” không thể sao chép.

Lợi thế vị trí này được củng cố bởi pháp lý sở hữu lâu dài, đưa dự án trở thành nơi an cư lý tưởng đồng thời là tài sản truyền đời - một “vàng ròng màu xanh” với tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Chính sách bán hàng ngập tràn ưu đãi của Vinhomes cũng là chất xúc tác mạnh, khiến Vinhomes Hải Vân Bay càng thêm bùng nổ. Nổi bật nhất là chương trình “5 năm không lo lãi suất”, chỉ 3,3%/năm với gói vay 18 tháng, 5,3%/năm nếu vay 24 tháng, 7,8%/năm nếu vay 36 tháng; và trần lãi suất tối đa chỉ 9%/năm cho 24 tháng tiếp theo.

Theo giới chuyên môn, chính sách bảo vệ an toàn tuyệt đối cho khách hàng này của Vinhomes tạo hiệu ứng mạnh mẽ, làm xoay chuyển cục diện thị trường.

“Thành công của dự án là tổ hợp của thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Thiên thời là Đà Nẵng đang rất hấp dẫn đầu tư. Địa lợi là vị trí vô song. Nhân hoà là đáp ứng hoàn hảo về cả lý trí và cảm xúc của nhà đầu tư”, ông Trần Trọng Vũ, Co-founder SPE.R (đơn vị nghiên cứu thị trường địa ốc Đà Nẵng) phân tích.

Từ góc nhìn rộng hơn, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Quang Huy đánh giá, chính sách hỗ trợ lãi suất kéo dài đến 5 năm phần nào phản ánh mức độ uy tín của Vinhomes trên thị trường tài chính. Kết quả, các khách hàng của Vinhomes là người hưởng lợi.

“Thực tế, những chương trình có quy mô và thời hạn như vậy thường đòi hỏi sự thẩm định chặt chẽ từ phía ngân hàng, dựa trên các yếu tố nền tảng như tính minh bạch pháp lý, chất lượng tài sản và năng lực triển khai của chủ đầu tư”, vị chuyên gia nhấn mạnh.