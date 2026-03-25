5 năm không lo lãi suất, vững tâm an cư giữa tâm điểm lưu chuyển của Vinhomes Royal Island

Nhà phố song diện Vinhomes Royal Island: Ở giữa tâm điểm lưu chuyển, an tâm an cư với chính sách “5 năm không lo lãi suất”.

Giữa tâm điểm lưu chuyển của thành phố đảo, nhà phố song diện tại Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) mở ra một cách sống linh hoạt: an cư ổn định, vận hành công việc ngay tại nhà. Giá trị này được cộng hưởng mạnh mẽ bởi chính sách “5 năm không lo lãi suất”, giúp người mua triệt tiêu áp lực lãi vay trong thời gian đủ dài và vững tâm kiến tạo cuộc sống.

Song diện giữa tâm điểm lưu chuyển

Mỗi buổi sáng, chị Hoàng Lan - chủ một siêu thị mini tại Vinhomes Royal Island - chỉ cần mở cửa tầng một của căn nhà là đã bước vào guồng kinh doanh quen thuộc. Phía trước và tuyến phố đông người qua lại, trong khi phía sau là lối đi riêng dẫn lên không gian sống của gia đình.

“Buổi sáng phục vụ khách, trưa có thể lên nhà ăn cơm cùng gia đình, chiều lại xuống cửa hàng. Việc vừa có thể ở, vừa kinh doanh ngay trong cùng một không gian, không phải di chuyển qua lại xa xôi, thực sự rất thuận tiện”, chị Lan cười nói.

Với những người làm kinh doanh nhỏ và vừa, điều họ cần không chỉ là một nơi ở, mà là một không gian có thể vận hành công việc mỗi ngày. Nhà phố song diện tại Vinhomes Royal Island đang đáp ứng đúng nhu cầu đó.

Thiết kế hai mặt tiền giúp mỗi căn nhà có thể tổ chức công năng một cách rõ ràng. Mặt trước tiếp cận trực tiếp các trục đại lộ lớn như Tương Lai - Hạnh Phúc rộng 24-42m, vỉa hè thoáng, dễ dừng đỗ xe, thuận lợi đón khách và vận hành cửa hàng. Đây cũng là khu vực có lưu lượng di chuyển lớn, nơi các hoạt động thương mại, dịch vụ dần hình thành và gia tăng theo thời gian.

Trong khi đó, mặt sau lại mở ra một không gian hoàn toàn khác: tầm nhìn rộng hướng sân golf 36 hố hoặc mặt nước, đóng vai trò là lối đi riêng cho sinh hoạt gia đình, tách biệt với khu kinh doanh phía trước.

Chính việc “đứng giữa hai dòng chảy” - một sôi động, một tĩnh tại - giúp mỗi căn nhà vừa khai thác thương mại hiệu quả, vừa đảm bảo chất lượng sống.

Nhà phố song diện Royal Island sở hữu 2 mặt tiền, thuận lợi cho cả nhu cầu an cư và khai thác thương mại

Thiết kế 4 tầng cũng giúp chủ sở hữu dễ dàng phân tách công năng: tầng dưới dành cho kinh doanh, các tầng trên trở thành không gian sinh hoạt biệt lập. Chủ nhà có thể dễ dàng vận hành nhiều mô hình: cửa hàng thời trang, quán café, showroom, tiệm dịch vụ… mà không cần thuê thêm mặt bằng bên ngoài.

Ngoài ra, mặt tiền rộng từ 5-20m tạo độ nhận diện nổi bật trên các trục đại lộ có lưu lượng lớn. Diện tích từ 78-226m² cho phép linh hoạt quy mô vận hành, trong khi phương án ghép căn liền kề mở ra khả năng mở rộng không gian kinh doanh mà vẫn giữ nguyên lợi thế vị trí và tệp khách hàng hiện hữu.

Sống giữa tâm điểm tiện ích, tận hưởng trọn vẹn chất sống đô thị đảo

Vị trí nằm tại trung tâm của dòng chảy đô thị năng động trên thành phố đảo cũng giúp các cư dân dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ all-in-one - yếu tố rất quan trọng với những gia đình sinh sống lâu dài.

Chỉ trong vài phút di chuyển, cư dân có thể tận hưởng sân golf 36 hố đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á - không gian lý tưởng cho những trải nghiệm thể thao và thư giãn riêng tư. Kề cận đó, bến du thuyền Royal Marina đã đi vào vận hành, góp phần định hình phong cách sống thượng lưu, nơi mỗi hành trình trên mặt nước trở thành một trải nghiệm giàu cảm hứng.

Hệ sinh thái tiện ích tiếp tục được mở rộng với học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy, vũ trụ giải trí VinWonders, khu Safari bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm, tâm điểm lễ hội quảng trường châu Âu và thiên đường vui chơi, mua sắm Vincom Mega Mall.

Cư dân dễ dàng hòa vào nhịp sống sôi động tại trung tâm Thành phố đảo Hoàng Gia

Sự hiện diện của phòng khám quốc tế Vinmec cùng kế hoạch đưa vào vận hành hệ thống trường liên cấp Vinschool trong thời gian tới giúp các gia đình an tâm ổn định cuộc sống ngay tại đây.

“Những ngày không bận rộn chuyện cửa hàng, tôi có thể chơi golf, đưa con đi Safari hay cùng vợ đi mua sắm mà không cần di chuyển xa. Cảm giác như đang sống trong một khu nghỉ dưỡng, nhưng vẫn có đầy đủ tiện ích của một đô thị hiện đại”, anh Nguyễn Văn Hùng, chủ sở hữu một căn nhà phố song diện, chia sẻ.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện giúp việc di chuyển trở nên thuận tiện hơn. Từ Vũ Yên, cư dân có thể nhanh chóng vào nội đô lịch sử của Hải Phòng qua các cây cầu hiện hữu, đồng thời dễ dàng kết nối Hà Nội và các tỉnh lân cận qua hệ thống cao tốc.

“Có những ngày tôi lên Hà Nội buổi sáng để gặp đối tác, chiều đã có thể trở về nhà. Việc di chuyển thuận tiện giúp tôi cân bằng được cả công việc và cuộc sống”, anh Hùng cho biết.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện giúp Vinhomes Royal Island có thêm ưu thế, thu hút cư dân đến an cư lập nghiệp (Link)

Các căn nhà được bàn giao hoàn thiện sẵn cũng giúp các gia đình có thể chuyển về ở ngay, không mất thời gian sửa sang hay chờ đợi. Cuộc sống sớm đi vào ổn định, đồng thời thuận tiện kết hợp kinh doanh tại nhà nếu có nhu cầu.

Cùng với đó, áp lực tài chính trong giai đoạn đầu cũng được giảm đáng kể với chính sách “5 năm không lo lãi suất” được Vinhomes áp dụng cho tất cả các dự án. Theo đó, khách hàng vay trong 18 tháng đầu chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm; nếu vay 24 tháng là 5,3%/năm; và 36 tháng là 7,8%/năm. 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo. Trong trường hợp lãi suất trên thị trường cao hơn mức 9%, Vinhomes sẽ “gánh” phần chênh lệch đó cho khách hàng.

Nhờ vậy, người mua có thể yên tâm an cư, đồng thời chủ động triển khai các kế hoạch kinh doanh ngay tại chính không gian sống của mình. Một lựa chọn ở đúng vị trí, đúng công năng và đúng thời điểm luôn là nền tảng cho cả chất lượng sống và giá trị tích lũy dài hạn.