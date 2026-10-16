VINGROUP ưu đãi phí thuê đất và cam kết đầu ra dài hạn cho doanh nghiệp

Ngày 16/10/2026 - Tại Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026, Vingroup công bố chính sách đặc biệt dành cho các doanh nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng của Tập đoàn, bao gồm: ưu đãi tới 50% phí thuê mặt bằng nhà xưởng; cam kết đầu ra dài hạn; hỗ trợ kết nối, thúc đẩy năng lực sản xuất… Mục tiêu của Vingroup là chung tay cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh nội địa hóa, nâng cao giá trị Việt trong chuỗi cung ứng, từng bước đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất và công nghiệp hỗ trợ hàng đầu khu vực.

Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026 được Vingroup và VinFast phối hợp tổ chức, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí, chế tạo, gia công và nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.

Tại Hội nghị, bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Chủ tịch Công ty VinFast toàn cầu công bố chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho các doanh nghiệp phụ trợ tham gia chuỗi cung ứng của Tập đoàn.

Cụ thể, Tập đoàn ưu đãi 50% tiền thuê đất trong 3 năm đầu và 30% trong 5 năm tiếp theo cho các đối tác đặt nhà máy tại các khu công nghiệp của Vinhomes và VinFast, đồng thời chia sẻ hạ tầng logistics và hệ thống cảng biển nước sâu. Vingroup cũng cam kết bảo đảm đầu ra ổn định cho nhà cung cấp thông qua việc công khai kế hoạch sản xuất, cung cấp dự báo sản lượng luân phiên từ 12 đến 24 tháng và ký thỏa thuận khung dài hạn.

Bên cạnh việc ưu đãi phí thuê mặt bằng và cam kết đầu ra, Vingroup sẽ chia sẻ thông tin kỹ thuật, tư vấn nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng, thẩm định mẫu thử và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác nước ngoài để hợp tác hoặc nhận chuyển giao công nghệ nếu có nhu cầu. Thông qua sự hỗ trợ của Vingroup, các doanh nghiệp cũng sẽ có cơ hội tham gia cung ứng cho các nhà máy VinFast tại Ấn Độ, Indonesia, tạo đà gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời góp phần xây dựng nền công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có sức cạnh tranh cao, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, Vingroup sẽ mở rộng hệ thống nhà cung cấp nội địa cho tất cả các lĩnh vực trọng điểm gồm công nghiệp, công nghệ, xây dựng, hạ tầng, năng lượng xanh và thương mại, dịch vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Thông qua sự phát triển của các công ty trong hệ sinh thái, Vingroup mong muốn tạo ra thị trường và cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào những chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao. Chúng tôi mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam trở thành những đối tác chiến lược lâu dài của Vingroup, cùng chia sẻ tầm nhìn, cùng đầu tư cho tương lai và cùng nhau lớn mạnh”.

Hiện Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn như: các nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast tại Hải Phòng, Hà Tĩnh, Ấn Độ và Indonesia; nhà máy gang thép VinMetal Hà Tĩnh; các siêu đô thị Vinhomes; hai tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh và 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội; 8 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 7,5 GW tại Việt Nam và các dự án quốc tế của VinEnergo… Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026 không chỉ mở ra cơ hội tham gia vào các đại dự án đang triển khai của Vingroup mà còn tạo tiền đề cho cộng đồng doanh nghiệp Việt cùng đồng hành phát triển ra thế giới./.