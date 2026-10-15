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Doanh nghiệp

VINGROUP công bố thành lập VERTA -mô hình giáo dục phổ thông mới

Tập đoàn Vingroup chính thức công bố thành lập Trường Quốc tế VERTA - mô hình giáo dục phổ thông mới theo định hướng giáo dục Hoa Kỳ, được thiết kế cho các thế hệ trưởng thành trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).

PV

Với triết lý Learn. Make. Matter., VERTA hướng tới phát triển những học sinh có nền tảng học thuật vững chắc, khả năng tư duy độc lập, biết ứng dụng AI và công nghệ để mở rộng năng lực, giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị cho xã hội.

VERTA là hệ thống trường phổ thông liên cấp dành cho trẻ em Việt Nam và quốc tế, tọa lạc tại 148 Giảng Võ, Hà Nội. Trường có quy mô tối đa từ 800-1.000 học sinh, dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 8/2027. Khóa 1 đã bắt đầu tuyển sinh từ tháng 10/2026, từ lớp 1 đến lớp 11 với khoảng 400 em.

Là thương hiệu hoàn toàn mới, thuộc hệ thống giáo dục do Tập đoàn Vingroup phát triển gồm Vinschool, Brighton College Vietnam, Vin Nexus Center và VinUniversity - VERTA hướng tới xây dựng những thế hệ trẻ trưởng thành trong thời đại AI có tư duy độc lập, bản lĩnh và nền tảng kiến thức để định hình bản thân và làm chủ năng lực tạo ra giá trị trong tương lai.

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Triết lý giáo dục của VERTA dựa trên 3 trụ cột Learn. Make. Matter. Trong đó, Learn - Làm chủ tri thức để tư duy độc lập, đề cao tinh thần chủ động, khám phá và học qua trải nghiệm. Học sinh được phát triển chiều sâu trong Toán, Khoa học, Ngôn ngữ, Khoa học xã hội và Nghệ thuật; ở các cấp học cao hơn mở rộng sang AI và Điện toán nâng cao, Kỹ thuật, Khoa học Y sinh, Khởi nghiệp, cùng các môn Advanced Placement - AP (các môn học trình độ nâng cao theo hệ Hoa Kỳ). Việc học được thiết kế liên ngành, để học sinh kết nối kiến thức từ nhiều lĩnh vực và nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ, từ đó huy động những gì đã học để giải quyết vấn đề một cách độc lập và tự chủ.

Make - Biến hiểu biết thành năng lực, dùng kiến thức để tạo ra những kết quả cụ thể có thể được thử nghiệm và phản biện. Học sinh được học cách đi từ câu hỏi đến ý tưởng, từ ý tưởng đến thiết kế; trên cơ sở đó xây dựng, thử nghiệm, nhận phản biện và làm lại tốt hơn. Mục tiêu VERTA hướng tới là thúc đẩy cách học sinh tư duy để tạo ra các giải pháp/sản phẩm cụ thể.

Matter - Biến năng lực thành giá trị, khuyến khích học sinh sử dụng hiểu biết và năng lực để giải quyết những vấn đề có ý nghĩa và tạo ra giá trị thông qua việc đưa thế giới thực vào quá trình đào tạo, như các vấn đề thực, dữ liệu thực, chuyên gia thực và những người dùng và phản biện sản phẩm của học sinh. Hỗ trợ đắc lực cho VERTA là hệ sinh thái Vingroup với một thế giới thực đa dạng từ đại học, trung tâm nghiên cứu, y tế đến công nghệ, công nghiệp, giao thông xanh và đô thị - mở ra môi trường đặc biệt để kết nối việc học trong trường với cuộc sống bên ngoài.

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Bà Phan Hà Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty VS, đơn vị phát triển Hệ thống Giáo dục VERTA thuộc Tập đoàn Vingroup, cho biết: “VERTA đặt mục tiêu trang bị cho học sinh nền tảng học thuật vững chắc để theo đuổi những lộ trình đại học có yêu cầu cao; đồng thời phát triển khả năng nghiên cứu, lập luận, thiết kế và biến ý tưởng thành sản phẩm; sử dụng AI và công nghệ để mở rộng năng lực tư duy; và giải quyết những vấn đề không có sẵn đáp án. Quan trọng hơn, khi rời VERTA, các em có thể tự học điều mới, tự hình thành phán đoán và chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình”.

Chương trình đào tạo tại VERTA được giảng dạy bằng tiếng Anh, với định hướng giáo dục Hoa Kỳ. Trong những năm đầu, giáo viên nắm vị trí chủ động trong việc xây dựng kiến thức, thói quen và phương pháp học tập. Khi trưởng thành và có nền tảng vững vàng hơn, học sinh sẽ từng bước được trao nhiều quyền tự chủ để khám phá thế mạnh, lựa chọn các môn học nâng cao, xác định câu hỏi muốn nghiên cứu và theo đuổi những dự án dài hạn.

Hiệu trưởng của trường là Tiến sĩ Tarek Razik, nhà giáo dục với hơn 35 năm kinh nghiệm quốc tế, từng giữ vị trí Hiệu trưởng tại Jakarta Intercultural School và International School of Beijing. Đội ngũ giáo viên quốc tế sẽ được tuyển chọn theo các tiêu chuẩn chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với chương trình của VERTA.

Với nội dung chú trọng chiều sâu học thuật, AI và công nghệ cùng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, VERTA là lựa chọn giáo dục mới dành cho học sinh và phụ huynh Việt Nam, đồng thời cung cấp một môi trường học tập theo định hướng giáo dục Mỹ cho các cư dân toàn cầu tại Hà Nội và các vùng lân cận.

Phụ huynh có thể tìm hiểu thông tin và đăng ký tuyển sinh tại https://admissions.verta.edu.vn/ hoặc liên hệ hotline 1800 9499./.

#Vingroup #VERTA #Giáo dục phổ thông #Giáo dục Hoa Kỳ #Trường quốc tế

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