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Doanh nghiệp

VINGROUP phát triển 4.500 căn nhà ở cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 09/6/2026, Tập đoàn Vingroup công bố phát triển 4.500 căn nhà ở cho thuê tại xã Bà Điểm, thành phố Hồ Chí Minh.

PV

Tập đoàn Vingroup cam kết phát triển 4.500 căn hộ cho thuê, tương đương 146.000 m2 mặt sàn nhà ở tại xã Bà Điểm, phía Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu thuê lâu dài của công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn với chi phí hợp lý.

Các căn hộ được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, đi kèm hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ, tạo môi trường sống văn minh, thuận tiện cho học tập, làm việc và sinh hoạt lâu dài của người dân. Với năng lực phát triển các khu đô thị quy mô lớn, Vingroup sẵn sàng triển khai dự án ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, góp phần nhanh chóng bổ sung nguồn cung nhà ở cho thuê chất lượng cao với mức giá phù hợp ngay trên địa bàn.

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Vingroup cam kết phát triển 4.500 căn hộ cho thuê, hưởng ứng chủ trương mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người có thu nhập thấp của Đảng và Nhà nước (Ảnh minh họa)

Khu vực Tây Bắc hiện là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung nhiều khu công nghiệp, cơ sở sản xuất và lực lượng lao động đông đảo. Trong những năm tới, cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông và quá trình mở rộng không gian đô thị, nhu cầu thuê nhà và ở thực trên địa bàn được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

Với việc phát triển 4.500 căn nhà cho thuê tại xã Bà Điểm, Vingroup mong muốn góp phần tạo lập môi trường sống ổn định cho người lao động và các gia đình trẻ, đồng thời đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp gia tăng sức hấp dẫn đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của khu vực Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu các quỹ đất ở khu vực phù hợp để phát triển nhà ở cho thuê với chi phí hợp lý, phục vụ đông đảo người dân trên cả nước. Việc chủ động tham gia phát triển nhà ở cho thuê cũng khẳng định tinh thần đồng hành của Vingroup trong việc cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện các chủ trương lớn về nhà ở, góp phần giải quyết nhu cầu an cư của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững cho các đô thị Việt Nam.

#Phát triển nhà ở cho thuê #Dự án xã Bà Điểm #Đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội #Phát triển đô thị bền vững #Đầu tư khu vực Tây Bắc

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