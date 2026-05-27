Khách cao tuổi mua Vinhomes Green Paradise: “Nơi này không khí trong lành, nhiều tiện ích, rất tốt cho sức khỏe người già”

Lý do nhiều người cao tuổi muốn chuyển đến sống tại Cần Giờ: Không khí trong lành, nhiều tiện ích chăm sóc sức khỏe.

Không còn xem tuổi nghỉ hưu là giai đoạn “an phận”, ngày càng nhiều người cao tuổi tại Việt Nam bắt đầu tìm kiếm một nơi ở mới để được sống khỏe, sống vui và tận hưởng tuổi già theo cách chủ động hơn. Trong dòng dịch chuyển ấy, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, với môi trường trong lành cùng lợi thế tích hợp mô hình cộng đồng hưu trí - dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon, đang được nhiều khách hàng cao tuổi hướng đến.

Khi người lớn tuổi chọn nhà để “phòng thủ sức khỏe”

Cùng người thân đến tìm hiểu Vin New Horizon tại Vinhomes Green Paradise, ông Nguyễn Nhật Nam, 64 tuổi, hiện sống tại Phú Mỹ Hưng (TP.HCM), cho biết điều người lớn tuổi như ông luôn quan tâm là môi trường sống và khả năng chăm sóc y tế khi cần thiết.

“Với người già, ở gần bệnh viện rất quan trọng để khi có biến cố sức khỏe còn được chăm sóc kịp thời. Ngoài ra, không khí phải trong lành, ở gần biển càng tốt”, ông Nam nói.

Ông Nguyễn Nhật Nam nhận xét Cần Giờ có môi trường tuyệt vời, khí hậu trong lành, hải sản tươi ngon

Theo ông, ở tuổi này, nhu cầu vật chất không còn quá lớn nhưng chất lượng sống lại trở thành ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy, Cần Giờ mang đến cho ông cảm giác dễ chịu hiếm có với không khí mát lành, hệ sinh thái tự nhiên và nguồn thực phẩm tươi ngon, bổ dưỡng.

Đặc biệt, điều khiến ông Nam trăn trở nhiều hơn cả không phải bệnh tật mà là sự cô đơn. Đây cũng là nỗi niềm phổ biến của nhiều người cao tuổi hiện nay.

“Đến tuổi này, điều cần nhất là có một cộng đồng cùng tuổi để trò chuyện, giao lưu”, ông chia sẻ.

Cùng góc nhìn ấy, bà Thanh Nga, một khách hàng đến từ Phú Mỹ Hưng, cho biết các con bà hiện sống tại Thụy Điển và Úc luôn động viên mẹ tìm hiểu mô hình sống mới dành cho người cao tuổi tại Cần Giờ.

Theo các con bà Nga, tại nhiều quốc gia phương Tây, các cộng đồng dưỡng lão hiện đại không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn chú trọng đời sống tinh thần, giúp người lớn tuổi duy trì kết nối xã hội và cảm giác hạnh phúc.

“Nghe lời con nên thỉnh thoảng tôi lại xuống dự án tham quan, xem tiến độ phát triển công trình và hạ tầng trước khi quyết định. Lần nào quay lại cũng thấy thay đổi rõ rệt”, bà kể.

Người phụ nữ đang sống ở trung tâm TP.HCM cho biết, điều khiến bà ấn tượng nhất là không gian tự nhiên đặc trưng của Cần Giờ, nơi có biển, rừng ngập mặn và bầu không khí giàu oxy.

“Tôi thích nơi này vì có biển và không khí trong lành, rất tốt cho sức khỏe người già”, bà Nga nói.

Cần Giờ với rừng ngập mặn và biển cùng không khí trong lành, dồi dào oxy rất tốt cho sức khỏe người cao tuổi

TS. Lê Ty, 73 tuổi, nguyên giảng viên một trường đại học tại TP.HCM, lại đặc biệt quan tâm đến Học viện Minh Triết tại Vin New Horizon - mô hình được ví như “đại học mở cho người cao tuổi”. Học viện được xây dựng để cư dân cao tuổi tiếp tục học ngoại ngữ, nghệ thuật, công nghệ, tham gia thiện nguyện hoặc chia sẻ kinh nghiệm sống sau nghỉ hưu.

“Nhiều người sau khi nghỉ hưu vẫn còn khả năng cống hiến, có người hơn 80 tuổi vẫn còn viết sách, tham gia các hoạt động xã hội tích cực. Người lớn tuổi có vốn sống và kinh nghiệm rất quý, nếu xã hội biết tận dụng tốt nguồn lực này sẽ rất giá trị”, TS. Lê Ty nói.

TS. Lê Ty tin thế hệ tuổi vàng vẫn còn nhiều giá trị cống hiến nếu được quan tâm, chăm sóc tốt và có môi trường sống phù hợp

Chân trời hạnh phúc mới của thế hệ tuổi vàng

Một báo cáo gần đây của Trung tâm Đầu tư Quốc gia về Nhà ở và Chăm sóc Người cao tuổi (NIC, Mỹ) cho thấy, tỷ lệ lấp đầy tại các cộng đồng dưỡng lão cao cấp có khả năng tự chủ tài chính đã vượt 91%.

Xu hướng này cho thấy người lớn tuổi ngày nay không còn tìm kiếm một viện dưỡng lão đơn thuần. Điều họ cần là một môi trường sống toàn diện - nơi có bệnh viện ở gần, thiên nhiên trong lành, cộng đồng đồng niên và nhiều hoạt động để duy trì kết nối tinh thần.

Tại Việt Nam, sự xuất hiện của Vin New Horizon tại Vinhomes Green Paradise được xem như lời hồi đáp cho nhu cầu mới của thế hệ tuổi vàng.

Tại đây, hệ thống y tế tích hợp với bệnh viện quốc tế Vinmec, hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ), trong nội khu giúp cư dân lớn tuổi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cấp cứu nhanh chóng.

Bên cạnh đó, siêu đô thị còn sở hữu lợi thế hiếm có từ 75.000ha rừng sinh quyển UNESCO và 800ha biển hồ Lagoon, tạo nên môi trường sống xanh quy mô lớn.

Bà Thanh Nga cho biết đã quyết định sẽ chuyển về Cần Giờ sống khi siêu đô thị đi vào vận hành. Ngay lúc này, bà đã hình dung về một cuộc sống thư thái giữa thiên nhiên, nơi có thể vừa nghỉ dưỡng vừa duy trì kết nối với nhịp sống đô thị.

“Lâu lâu nhớ bạn bè thì đi metro về trung tâm chỉ mất khoảng 13 phút để gặp mọi người, cà phê, ăn uống, trò chuyện, rồi lại trở về ngôi nhà của mình. Tôi thấy như vậy rất thú vị”, bà nói.

Khi tuổi thọ con người ngày càng tăng, sống lâu không còn là đích đến duy nhất. Điều nhiều người hướng tới là sống khỏe hơn, vui hơn và ý nghĩa hơn. Bởi vậy, cuộc dịch chuyển về Vinhomes Green Paradise của thế hệ tuổi vàng hôm nay không đơn thuần là thay đổi nơi ở, mà chính là hành trình đi tìm một “chân trời hạnh phúc” mới.