[GALLERY] Món phụ kiện giá rẻ mà mọi người dùng iPhone nên biết

SwitchBot Wallet Finder đang được xem là phụ kiện cực hữu ích cho iPhone nhờ khả năng định vị ví siêu mỏng qua Find My của Apple.

Nhiều người dùng Apple AirTag từng gặp khó chịu vì thiết kế dày khiến ví tiền bị cộm, nhưng SwitchBot Wallet Finder lại đang trở thành giải pháp thay thế cực kỳ đáng chú ý nhờ thiết kế mỏng như thẻ ngân hàng.
Khác với AirTag hình viên sỏi truyền thống, SwitchBot Wallet Finder có thể nằm gọn trong ngăn chứa thẻ của ví mà gần như không làm thay đổi độ dày hay trọng lượng, đồng thời còn được tích hợp lỗ nhỏ để móc chìa khóa hoặc gắn dây đeo tiện lợi.
Điểm đáng chú ý nhất là phụ kiện này hoạt động trực tiếp với ứng dụng Find My trên iPhone mà không cần cài thêm ứng dụng riêng hay tạo tài khoản phức tạp, giúp quá trình thiết lập chỉ mất vài giây với thao tác cực kỳ đơn giản.
Về nguyên lý hoạt động, thiết bị liên tục phát tín hiệu Bluetooth năng lượng thấp để các thiết bị Apple xung quanh như iPhone, iPad hoặc Mac nhận diện và cập nhật vị trí lên iCloud thông qua hệ thống mã hóa đầu cuối nhằm đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng.
Nhờ đó, ngay cả khi để quên ví ở khoảng cách rất xa, vị trí vẫn có thể được cập nhật nếu có một thiết bị Apple đi ngang qua, trong khi toàn bộ dịch vụ hoạt động miễn phí mà không yêu cầu bất kỳ gói thuê bao duy trì nào.
SwitchBot Wallet Finder còn tích hợp loa phát âm thanh khá lớn, cho phép người dùng nhanh chóng tìm ví bị thất lạc trong nhà bằng cách kích hoạt tiếng bíp trực tiếp từ ứng dụng Find My hoặc thông qua trợ lý ảo Siri.
Dù không sở hữu công nghệ Ultra-Wideband để hỗ trợ tính năng Precision Finding như AirTag, thiết bị vẫn được đánh giá cao nhờ mức giá dễ tiếp cận, có thời điểm giảm xuống chỉ khoảng hơn 340.000 đồng nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu định vị hàng ngày.
Điểm hạn chế lớn nhất của sản phẩm nằm ở viên pin không thể thay thế hoặc sạc lại, với tuổi thọ khoảng 3 năm trước khi trở thành rác thải điện tử, tuy nhiên nhiều người dùng cho rằng đây vẫn là “món hời” đáng cân nhắc để bảo vệ ví tiền và giấy tờ quan trọng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
