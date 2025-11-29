Hà Nội

Doanh nghiệp

Tiếp năng lượng với Number 1 để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Uống nước tăng lực Number 1 để tiếp thêm năng lượng và tỉnh táo trước khi chạy deadline cho sự kiện khởi công một dự án bất động sản lớn.

PV

Trà My là hình ảnh tiêu biểu về những người trẻ hiện nay, ngoài kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm còn chuẩn bị những “must-have drink” như nước tăng lực Number 1 để tiếp thêm năng lượng vượt qua thử thách trong công việc, giữ vững đam mê và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

1.jpg
Nhiều người trẻ chọn cách tiếp năng lượng với Number 1 để vượt qua thử thách trong việc, giữ vững đam mê, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Là một MC tự do, những tháng vừa qua là thời điểm Trà My “vắt chân lên cổ” để chạy show cho các sự kiện từ hội nghị, khai trương tới du lịch, lễ hội âm nhạc, thể thao tại các tỉnh thành phía Nam.

Nước tăng lực Number 1 là “must-have drink” của nhiều người trẻ để tiếp năng lượng, tăng cường tỉnh táo và sự tập trung cho công việc mỗi ngày.

“Công việc dồn dập liên tục nhưng nhờ có Number 1 đồng hành, mình mới có thể duy trì năng lượng và sự tỉnh táo, vượt qua mọi thử thách và áp lực”, vừa uống chai nước tăng lực Number 1, nữ MC vừa kể.

Làm việc tự do, Trà My phải tự thân lo đủ việc, từ tìm job, ký hợp đồng, trao đổi với đối tác để xây dựng kịch bản, lời dẫn MC, cập nhật các thông tin quan trọng; vừa tự trang điểm, lo trang phục, đi lại; vừa theo dõi, nắm bắt các tin tức mới để mở rộng kiến thức khiến nhiều lúc cô bơ phờ, “thở không nổi”.

Ngoài việc liên tục di chuyển giữa các tỉnh thành để chạy show, công việc MC đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung cao độ. “Áp lực rất lớn, có thời điểm mình gần như không có giấc ngủ ngon mà chỉ tranh thủ chợp mắt trên xe khi di chuyển do các sự kiện liên tiếp nhau. Những lúc thiếu ngủ, kiệt sức như vậy một chai nước tăng lực Number 1 luôn giúp mình tỉnh táo hơn để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh bất ngờ trên sân khấu”, Trà My kể.

2.jpg
Với các thành phần bổ sung năng lượng, giúp tỉnh táo tức thì, nước tăng lực Number 1 là bạn đồng hành quen thuộc của người trẻ, cùng họ vượt qua thử thách trong công việc, cuộc sống để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Theo nữ MC, để giữ bản thân luôn bền bỉ với đam mê, nhiệt huyết và đầy năng lượng mỗi ngày, nước tăng lực Number 1là bạn đồng hành, một “must-have item” không thể thiếu của cô trong hành trình phát triển nghề nghiệp. “Mục tiêu của mình là tiến tới tham gia giải Én Vàng để chinh phục chính mình, đưa sự nghiệp lên tầm cao mới”, Trà My tươi cười nói.

Ngoài Trà My, Number 1 còn là lựa chọn yêu thích của hàng triệu người lao động. Từ công nhân cần thêm sức mạnh để hoàn thành ca làm việc nặng nhọc; nhân viên văn phòng cần tập trung để vượt deadline; tài xế cần tỉnh táo để chạy xe an toàn trên khắp mọi cung đường đất nước; những bạn trẻ startup cần năng lượng bền bỉ để kiên định với đam mê phụng sự cộng đồng. Sự đồng hành của Number 1 không chỉ là năng lượng thể chất mà còn hỗ trợ tinh thần để mọi người nỗ lực tiến về phía trước.

Với thông điệp truyền cảm hứng, “Hãy cùng Đen và Number 1 tiếp năng lượng cho những ước mơ…” sự kết nối giữa đại sứ thương hiệu Đen, với 15 năm đam mê không ngừng nghỉ trong âm nhạc và những người trẻ luôn vật lộn giữa hoài bão và thực tế, giữa đam mê và áp lực, Number 1 mang đến một thông điệp mạnh mẽ: Tiếp năng lượng, bền đam mê để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

3.jpg
Với nước tăng lực Number 1, đam mê nào cũng có thể bền vững, nếu bạn đủ năng lượng để theo đuổi đến cùng.”

Ở mỗi hành trình, Number 1 không chỉ mang đến sức mạnh thể chất và sự tỉnh táo mà còn là lời nhắn nhủ: hãy giữ vững đam mê và tiến về phía trước.

Là thức uống yêu thích của nhiều thế hệ người Việt trong suốt hơn 2 thập kỷ qua với hương vị dễ uống, mang đến sự sảng khoái tức thì, nước tăng lực Number 1 là thức uống yêu thích của hàng triệu người tiêu dùng, tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng cho mỗi người trên hành trình chinh phục những ước mơ, hoài bão hay vượt qua thử thách trong công việc, cuộc sống để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

