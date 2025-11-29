PVCFC đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Văn phòng Công ty ở Tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng phát sinh trong năm, bảo đảm công tác quản trị, điều hành được triển khai thống nhất, kịp thời và đúng quy định.

Một trong những nội dung trọng tâm được Đại hội thông qua là việc Sửa đổi, bổ sung số 11- Hợp đồng mua bán khí PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước (số 3918/HĐ-DKVN ngày 23/5/2012). Theo nghị quyết, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) sẽ thay thế Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trở thành Bên Bán khí, đồng thời kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng hiện hành. Đáng chú ý, nội dung sửa đổi chỉ liên quan đến việc chuyển đổi chủ thể hợp đồng, còn toàn bộ điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên đều được giữ nguyên.

Việc chuyển giao được thực hiện trên cơ sở nghị quyết phê duyệt chủ trương của Hội đồng thành viên Petrovietnam, bảo đảm tính pháp lý, minh bạch và ổn định trong chuỗi cung ứng khí cho PVCFC. Đại hội cũng ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các điều chỉnh, bổ sung cần thiết (nếu phát sinh) phù hợp với chính sách và quy định của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Cùng với đó, Đại hội cũng nhất trí với chủ trương đổi tên và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát PVCFC. Theo nghị quyết, Công ty chính thức mang tên “Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.”

Việc đổi tên không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược mở rộng quy mô và phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, khẳng định tầm vóc và định hướng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp. Tên gọi mới đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho các kế hoạch M&A, mở rộng thị phần, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao vị thế thương hiệu PVCFC trên thị trường khu vực.

Đại diện PVCFC khẳng định, các nội dung được thông qua tại Đại hội góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Trong giai đoạn 2026-2030, PVCFC xác định chiến lược phát triển dài hạn tập trung vào ba trụ cột chính: (1) Đa dạng, phát triển sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực phân bón; (2) Đầu tư, sản xuất, kinh doanh lĩnh vực khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón; (3) Đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến sau thu hoạch.

Phía Petrovietnam đánh giá cao tinh thần đổi mới, năng lực quản trị và những kết quả ấn tượng của PVCFC, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu ngành phân bón Việt Nam.

Các quyết sách tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới của Ban lãnh đạo, đồng thời củng cố niềm tin của cổ đông, đối tác và nhà đầu tư. Với nền tảng vững chắc được xây dựng suốt 15 năm qua, PVCFC đang bước vào một hành trình mới, vững vàng, bền vững và đầy triển vọng, đúng với tinh thần “Chung một niềm tin, Vươn mình phát triển”.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Lô D, Khu Công Nghiệp Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau

Tel: 0290.3819000

Fax: 0290.3590501