Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

PVCFC đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Văn phòng Công ty ở Tp. Hồ Chí Minh.

PV

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng phát sinh trong năm, bảo đảm công tác quản trị, điều hành được triển khai thống nhất, kịp thời và đúng quy định.

Một trong những nội dung trọng tâm được Đại hội thông qua là việc Sửa đổi, bổ sung số 11- Hợp đồng mua bán khí PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước (số 3918/HĐ-DKVN ngày 23/5/2012). Theo nghị quyết, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) sẽ thay thế Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trở thành Bên Bán khí, đồng thời kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng hiện hành. Đáng chú ý, nội dung sửa đổi chỉ liên quan đến việc chuyển đổi chủ thể hợp đồng, còn toàn bộ điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên đều được giữ nguyên.

Việc chuyển giao được thực hiện trên cơ sở nghị quyết phê duyệt chủ trương của Hội đồng thành viên Petrovietnam, bảo đảm tính pháp lý, minh bạch và ổn định trong chuỗi cung ứng khí cho PVCFC. Đại hội cũng ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các điều chỉnh, bổ sung cần thiết (nếu phát sinh) phù hợp với chính sách và quy định của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Cùng với đó, Đại hội cũng nhất trí với chủ trương đổi tên và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát PVCFC. Theo nghị quyết, Công ty chính thức mang tên “Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.”
Việc đổi tên không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược mở rộng quy mô và phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, khẳng định tầm vóc và định hướng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp. Tên gọi mới đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho các kế hoạch M&A, mở rộng thị phần, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao vị thế thương hiệu PVCFC trên thị trường khu vực.

buoc-ngoat-quan-trong.jpg

Đại diện PVCFC khẳng định, các nội dung được thông qua tại Đại hội góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Trong giai đoạn 2026-2030, PVCFC xác định chiến lược phát triển dài hạn tập trung vào ba trụ cột chính: (1) Đa dạng, phát triển sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực phân bón; (2) Đầu tư, sản xuất, kinh doanh lĩnh vực khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón; (3) Đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến sau thu hoạch.

Phía Petrovietnam đánh giá cao tinh thần đổi mới, năng lực quản trị và những kết quả ấn tượng của PVCFC, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu ngành phân bón Việt Nam.

Các quyết sách tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới của Ban lãnh đạo, đồng thời củng cố niềm tin của cổ đông, đối tác và nhà đầu tư. Với nền tảng vững chắc được xây dựng suốt 15 năm qua, PVCFC đang bước vào một hành trình mới, vững vàng, bền vững và đầy triển vọng, đúng với tinh thần “Chung một niềm tin, Vươn mình phát triển”.

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 888606 (miễn phí) hoặc truy cập website www.pvcfc.com.vn và fanpage chính thức của PVCFC.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Lô D, Khu Công Nghiệp Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau
Tel: 0290.3819000
Fax: 0290.3590501

#Đại hội cổ đông PVCFC 2025 #Chuyển đổi chủ thể hợp đồng khí #Đổi tên và cải tiến quản trị công ty #Chiến lược phát triển dài hạn PVCFC #Phát triển ngành phân bón và khí công nghiệp #Hợp tác và mở rộng thị phần

Bài liên quan

Doanh nghiệp

PVCFC: Lễ công bố Tổng Công Ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau

Sáng 26/11/2025, PVCFC tổ chức Lễ công bố chính thức từ Công ty Cổ phần thành Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, mở ra hướng đi mới với quy mô rộng hơn, quản trị chuyên nghiệp hơn và tầm nhìn quốc tế hơn.

Buổi lễ có sự hiện diện của: ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch HĐQT; ông Văn Tiến Thanh – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc; cùng các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; Lãnh đạo các Ban/Đơn vị và các Công ty thành viên.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Phân bón Cà Mau tài trợ phòng STEM cho trường THPT chuyên Lam Sơn

Ngày 16/11 tại tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã khánh thành hai phòng thực hành giáo dục STEM .

Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) chính thức tài trợ phòng thực hành STEM trị giá hơn 3 tỷ đồng cho Trường THPT chuyên Lam Sơn – phòng STEM thứ 5 trong hành trình PVCFC đồng hành cùng Petrovietnam phát triển 100 phòng học STEM trên toàn quốc.

Tham dự lễ khánh thành có đồng chí Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía Petrovietnam có đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; về phía PVCFC có đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Ngày 10/9 chính thức trở thành ngày truyền thống của Phân bón Cà Mau

Đây không chỉ là một sự kiện trọng đại, mà còn là niềm tự hào của PVCFC.

Trong hành trình gần 15 năm, những nỗ lực bền bỉ, tinh thần tiên phong và cống hiến thầm lặng nơi đất Mũi đã được khắc ghi thành một ngày đặc biệt để tri ân, để tự hào và để tiếp lửa cho chặng đường mới.

Từ nay, mỗi tháng 9 không chỉ gợi nhắc những ngày đầu dựng xây trên vùng U Minh hoang sơ, những gian khó đặt nền móng hay niềm vui khi sản phẩm thương mại đầu tiên ra đời, mà còn khẳng định bước tiến vững vàng của Phân bón Cà Mau trên hành trình phát triển mạnh mẽ, vươn tầm thế giới. Ngày Truyền thống 10/9 vì thế mang ý nghĩa thiêng liêng: vừa là lời tri ân những người mở đường, vừa là dấu mốc bản lĩnh tiên phong, là sợi dây gắn kết PVCFC với cộng đồng nông dân, đối tác và đất nước, đồng thời cũng là động lực khơi mở khát vọng vươn xa, dựng xây nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, bền vững và thịnh vượng”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Chiến lược bất động sản cao cấp trong kỷ nguyên trải nghiệm: Khi “hàng hiệu” không chỉ là hàng có “hiệu”

Chiến lược bất động sản cao cấp trong kỷ nguyên trải nghiệm: Khi “hàng hiệu” không chỉ là hàng có “hiệu”

Bất động sản Việt Nam đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển vĩ mô, nơi không gian sống trở thành tuyên ngôn về phong cách và giá trị cá nhân. Tiên phong dẫn dắt xu hướng Branded Living đến Việt Nam, Masterise Homes khẳng định trải nghiệm và niềm tin thương hiệu đang trở thành thước đo mới, định hình cuộc đua về chất lượng và đẳng cấp trên thị trường.