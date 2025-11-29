Hà Nội

Doanh nghiệp

Gen Z chọn năng lượng sạch không chất bảo quản, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách

“Mình chọn Number 1 không chỉ để tỉnh táo,” Minh chia sẻ, “mà còn vì nó sạch. Sạch theo đúng nghĩa mình đòi hỏi với mọi thứ mình tiêu thụ.”

PV

8h sáng, Quang Minh (27 tuổi, kế toán, TP.HCM) mở laptop, deadline cuối năm đang chờ. Trên tay anh là chai Number 1, đây không chỉ là nước tăng lực, mà còn là tuyên ngôn sống xanh: sạch, không chất bảo quản, thân thiện môi trường.

Với Gen Z, lựa chọn đồ uống cũng là cách thể hiện cá tính. Từ smartphone, túi canvas, đến chai Number 1 – mọi thứ đều nói lên thông điệp sống bền vững. Theo khảo sát từ NielsenIQ, 86% người Việt sẵn sàng chi nhiều hơn cho sản phẩm thân thiện môi trường, và 70% nói không với đồ uống chứa chất bảo quản.

11.jpg
Nhiều người trẻ chọn khởi đầu buổi sáng với chai Number 1. Với họ, đó không chỉ là cách tiếp năng lượng, giúp tỉnh táo mà còn là tuyên ngôn sống xanh: sạch, không chất bảo quản, thân thiện môi trường.

Chỉ vài ngụm Number 1, Minh cảm nhận ngay sự khác biệt: hương vị mạnh mẽ, mát lạnh, sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể, năng lượng tỉnh táo tiếp sức hoàn thành công việc dang dở và tự tin vì chọn sản phẩm sạch, bền vững.

Aseptic: Cú chốt trăm triệu đô cho sản phẩm không chất bảo quản

Với Number 1, Aseptic không chỉ là công nghệ, mà là cam kết mang đến giá trị tốt nhất cho người Việt. Gần hai mươi năm trước, khi nhiều người hoài nghi về khoản đầu tư hàng trăm triệu USD cho công nghệ này, lãnh đạo công ty khẳng định: ‘Chúng tôi không ngại rủi ro, vì sự an tâm, lợi ích trọn vẹn cho người tiêu dùng mới là điều quan trọng nhất. So với lợi ích lâu dài, cái giá trăm triệu đô vẫn là quá rẻ.

Công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic – “cú chốt trăm triệu đô” giúp Number 1 tạo nên sản phẩm không chất bảo quản đầu tiên tại Việt Nam. Phía sau dây chuyền hiện đại ấy là cam kết vì lợi ích trọn vẹn người tiêu dùng và chất lượng chuẩn quốc tế.

Number 1 đã chọn “con đường khó”: chấp nhận rủi ro, đầu tư khổng lồ vào công nghệ được coi là phát mình của thế kỷ 21 để giữ trọn hương vị và dưỡng chất tự nhiên, vô trùng tuyệt đối, mà không chất bảo quản để mang tới cho người tiêu dùng sản phẩm ngon hơn, sạch hơn, an toàn hơn.

22.jpg

Ông Vincent Mauer, Tổng giám đốc GEA Việt Nam và Philippines, chia sẻ: “Aseptic là công nghệ giúp bảo toàn chất lượng trong từng giọt nước. Nó không chỉ làm đồ uống ngon hơn, mà còn kéo dài tuổi thọ sản phẩm, ổn định chất lượng, và quan trọng nhất, không cần đến chất bảo quản.”

Với công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, ngay từ 2 thập kỷ trước, Number 1 là sản phẩm nước tăng lực không sử dụng chất bảo quản đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Với công nghệ Aseptic được đầu tư gần 2 thập kỷ trước, Number 1 đã đặt nền tảng đạt cho chứng nhận Halal (2016), chuẩn FDA Hoa Kỳ (2017), và xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia. Đằng sau thành tựu ấy là triết lý: “Chất lượng không chỉ để cạnh tranh, mà để phụng sự lợi ích người tiêu dùng.”

Bền đam mê, vì một tương lai xanh

Không dừng lại ở sản phẩm sạch, Number 1 còn nỗ lực giảm phát thải carbon ngay trên dây chuyền, góp phần hướng tới mục tiêu Net Zero của Việt Nam vào năm 2050.

Theo ông Vincent Mauer, công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic được GEA đến nay đã xây dựng được thế hệ thứ 7, tuân thủ ISO 14021, tập trung vào tiết kiệm không gian, nước và năng lượng.

Mỗi một dây chuyền công nghệ Aseptic thế hệ thứ 7 giúp giảm tiêu thụ nước đến 91%. Nhờ thế, các khách hàng của GEA như Number 1 tiết kiệm đến 97.500 m3 nước mỗi năm, tương ứng với lượng nước sử dụng cho 2.100 người trong một năm.

Công nghệ Aseptic giúp Number 1 thực hiện sản xuất xanh triệt để từ cách đây gần 2 thập kỷ. Mỗi chai Number 1 không chỉ tiếp năng lượng, bền đam mê, mà còn góp phần vào hành trình Net Zero 2050 của Việt Nam.

"GEA tập trung giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng nhựa PET, đây là nơi chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất", ông Vincent Mauer khẳng định. Ông cho biết công nghệ vô trùng cho phép giảm phát thải khí nhà kính bằng cách giảm sử dụng nhựa và tiết kiệm nước.

44.jpg

Ông dẫn chứng tại chính thị trường Việt Nam, với ứng dụng công nghệ Aseptic thế hệ thứ 7, các chai Number 1 đã giảm được trọng lượng tới 50%, từ 27 gram xuống còn 13,5 gram, tương đương với lượng phát thải khí nhà kính CO2 giảm 20% trên mỗi chai sản phẩm. "Điều này cho phép Number 1 đạt được mục tiêu phát triển bền vững của họ", ông Vincent Mauer nói.

Mỗi lần bạn chọn Number 1, đó không chỉ là một chai nước tăng lực để tiếp năng lượng, bền đam mê mà là một hành động thiết thực góp phần vào hành trình Net Zero 2050 của Việt Nam."

Number 1: Nơi đam mê gặp trách nhiệm

Theo khảo sát của PwC Vietnam về thị trường người tiêu dùng, 96% người tiêu dùng Việt Nam cho biết sẵn sàng trả nhiều hơn cho sản phẩm của những công ty có danh tiếng về thực hành đạo đức và bền vững.

Không chỉ tiếp năng lượng, Number 1 – nước tăng lực tiên phong không sử dụng chất bảo quản còn lan tỏa tinh thần bền đam mê đến hàng triệu người trẻ Việt, dám tiến lên, dám chinh phục để trở thành phiê bản tốt hơn của chính mình.

Đây là lý do Number 1 được hàng triệu người trẻ Việt yêu thích và tin dùng từ hơn hai thập kỷ trước. Number 1 không chỉ là chai nước tăng lực, mà còn là người bạn đồng hành không chất bảo quản để bền đam mê, tiếp sức để bạn dám ước mơ, dám tiến lên, dám chinh phục.

Từ nhân viên văn phòng, tài xế xe công nghệ, kỹ sư, đến các bạn trẻ khởi nghiệp hay nghệ sĩ đường phố, Number 1 luôn sẵn sàng tiếp năng lượng để mỗi người bùng nổ theo cách riêng.

Giữa ánh sáng vàng ấm áp ngày cuối năm, bạn nhấp ngụm Number 1. Hương vị mạnh mẽ lan tỏa, tinh thần tỉnh táo tức thì để sẵn sàng cháy hết mình cả ngày.

#Number 1 #Nước tăng lực #Tập đoàn GEA #Xu hướng đồ uống sạch #Đồ uống không chất bảo quản

