Liên minh MSH Group và các đối tác ký hợp tác chiến lược dự án Dasong Village

MSH Group, Đất Xanh Miền Bắc, Trung Thực Land và AHS Property đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với chủ đầu tư Big One Group (BOG).

Ngày 25/11/2025, tại Văn phòng bán hàng dự án Dasong Village, bốn đơn vị phân phối và phát triển bất động sản uy tín gồm Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng, mở đầu cho giai đoạn triển khai của dự án và thể hiện xu hướng hợp lực giữa các thương hiệu lớn nhằm tạo nên sức bật mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường phân hóa rõ rệt.

Cái bắt tay chiến lược giữa các tên tuổi uy tín trên thị trường

Giai đoạn 2024 - 2025 chứng kiến sự sàng lọc mạnh mẽ của thị trường. Nhiều chủ đầu tư và sàn phân phối buộc phải thay đổi cách tiếp cận, từ cuộc đua số lượng sang cuộc đua chất lượng - nơi yếu tố minh bạch thông tin, quản trị bán hàng và năng lực vận hành đóng vai trò then chốt.

Sự kiện ký kết lần này đánh dấu mốc quan trọng, mở đầu cho giai đoạn triển khai của dự án và thể hiện xu hướng hợp lực giữa các thương hiệu lớn nhằm tạo nên sức bật mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường đang phân hóa rõ rệt.

Ở vai trò dẫn dắt, Chủ đầu tư Dự án Dasong Village tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn. Với triết lý “kiên định làm tốt hơn mỗi ngày”, BOG theo đuổi mục tiêu kiến tạo những vùng đất thịnh vượng, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng và đóng góp vào sự lớn mạnh của quốc gia. Không chỉ mạnh về quỹ đất hàng nghìn ha, BOG đặc biệt chú trọng lựa chọn các khu vực có tiềm năng tăng trưởng cao, nhằm mang tới giá trị sinh lời bền vững và lâu dài cho nhà đầu tư.

Trên nền tảng đó, việc BOG bắt tay cùng bốn doanh nghiệp có thương hiệu và kinh nghiệm lâu năm: MSH Group, Đất Xanh Miền Bắc, Trung Thực Land và AHS Property phát triển Dasong Village được xem là bước đi phù hợp với xu thế: kết hợp nguồn lực - tăng sức mạnh tổng hợp - tối ưu tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược và phân phối dự án Dasong Village với sự tham gia của đông đảo chuyên viên kinh doanh đến từ 4 đơn vị MSH Group, Đất Xanh Miền Bắc, Trung Thực Land, AHS Property

Tích hợp sức mạnh của 4 đơn vị uy tín hàng đầu trên thị trường, tính chuyên nghiệp, hệ thống văn phòng trải rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước, cùng hệ thống gần 2000 chuyên viên kinh doanh giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết được kỳ vọng tạo nên mạng lưới phân phối có độ phủ lớn, chuẩn hóa quy trình tiếp cận khách hàng và tối ưu hiệu quả triển khai toàn dự án.

Theo đại diện các bên, liên minh lần này không chỉ mang yếu tố phân phối đơn thuần, mà hướng đến mô hình hợp tác sâu, chia sẻ hệ thống dữ liệu - thông tin thị trường - nguồn khách hàng và quy trình dịch vụ nhằm đảm bảo sự thống nhất, minh bạch trong toàn bộ hành trình bán hàng.

“Thành phố biết thở” Dasong Village

Trong không khí trang trọng của sự kiện ký kết hợp tác chiến lược, chủ đầu tư cũng hé lộ những thông tin đầu tiên về dự án Dasong Village.

Lấy cảm hứng từ dòng Sông Đà huyền thoại, Dasong Village được quy hoạch trải dài hơn 4km ven bờ sông, hình thành quần thể đô thị sinh thái - wellness - nghỉ dưỡng quy mô lớn nằm trên trục Quốc lộ 6, kết nối thuận tiện đến Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc.

Phối cảnh dự án Dasong Village

Bối cảnh đô thị hóa tăng nhanh, ô nhiễm không khí, áp lực cuộc sống thúc đẩy nhu cầu dịch chuyển mạnh mẽ từ khu trung tâm về các đô thị ven sông, ven hồ, nơi không gian sống rộng mở và giàu giá trị sức khỏe. Với triết lý phát triển “Thành phố biết thở”, Dasong Village hướng đến mô hình sống cân bằng, tách biệt khỏi áp lực đô thị, đồng thời tạo ra hệ sinh thái đầu tư bền vững nhờ hạ tầng đồng bộ và tiềm năng tăng trưởng phía Tây Hà Nội.

Với sự thấu hiểu sản phẩm và kinh nghiệm trên thị trường BĐS cao cấp, liên minh 4 đơn vị sẽ góp phần đưa dự án tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong: một điểm đến dành cho cộng đồng thượng lưu mới, với những không gian sống độc bản, trải nghiệm sang trọng theo chuẩn 5 sao quốc tế.