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Chính trị

Việt Nam - Singapore gắn kết sâu trong chuỗi cung ứng công nghiệp, công nghệ và năng lượng

Thương mại giữa Việt Nam và Singapore 5 tháng đầu năm tiếp tục cho thấy sự gắn kết sâu giữa hai nước trong chuỗi cung ứng công nghiệp, công nghệ và năng lượng.

Theo Đỗ Vân/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, thương mại giữa Việt Nam và Singapore trong 5 tháng đầu năm tiếp tục cho thấy sự gắn kết ngày càng sâu giữa hai nước trong chuỗi cung ứng công nghiệp, công nghệ và năng lượng. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cả hai nước trong quá trình thích ứng và gia tăng sức chống chịu trước những biến động địa chính trị khu vực và toàn cầu.

Quang cảnh một cảng container của Singapore. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN
Quang cảnh một cảng container của Singapore. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Thương vụ Việt Nam và Singapore cho biết trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam vẫn duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore, với kim ngạch trao đổi song phương đạt 23,3 tỷ SGD (khoảng 18,022 tỷ USD), tăng 43,4% so với cùng kỳ 2025, trong đó xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 12,3 tỷ SGD, tăng 4,8%; nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 11 tỷ SGD, tăng 142,9%. Nếu chỉ tính xuất khẩu hàng có xuất xứ nội địa thì Singapore đang là nước nhập siêu với giá trị nhập siêu đạt gần 7,3 tỷ SGD.

Điểm đáng chú ý là 3 nhóm máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85); nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bitum; các loại sáp khoáng chất (HS 27); và lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84) đang tiếp tục là các nhóm có tăng trưởng dương ở mức cao.

Cụ thể, nhóm HS 85 mặc dù có giảm nhẹ 2,8% ở chiều xuất khẩu từ Singapore sang Việt Nam nhưng vẫn có mức tăng ấn tượng 161,8% ở chiều nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam; nhóm HS 27 tăng tương ứng 28,8% và 244,9%; nhóm HS 84 tăng tương ứng 49,7% và 268,7%.

Xu hướng tăng trưởng xuất nhập khẩu các nhóm hàng này của Singapore đối với Việt Nam tiếp tục cho thấy đây không chỉ là sự gia tăng mang tính ngắn hạn về kim ngạch, mà còn phản ánh mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa hai nền kinh tế trong các chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt là chuỗi điện tử, máy móc - thiết bị, năng lượng và logistics.

Báo cáo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) công bố ngày 17/6 cho thấy xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ của Singapore tăng 38,4%, trong đó xuất khẩu điện tử tăng tới 94,8%, chủ yếu nhờ nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), mạch tích hợp, sản phẩm lưu trữ dữ liệu và máy tính cá nhân. Điều này tạo nền tảng thuận lợi cho nhóm HS 85 và HS 84, đồng thời phản ánh việc Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng điện tử, linh kiện, máy móc và thiết bị công nghiệp của khu vực.

Đối với HS 27, nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động nguồn cung năng lượng và nhu cầu đa dạng hóa nguồn nhập khẩu của Việt Nam. Việt Nam đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung dầu thô và sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Trong 4 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ tinh chế của Việt Nam tăng 28,7%, trong khi nhập khẩu LPG tăng 34,5%. Trong bối cảnh đó, Singapore tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm giao dịch, lưu kho, lọc hóa dầu và phân phối nhiên liệu của khu vực.

Nhìn chung, tăng trưởng của ba nhóm HS 85, HS 84 và HS 27 phản ánh sự gắn kết ngày càng sâu giữa Việt Nam và Singapore trong các chuỗi cung ứng công nghiệp, công nghệ và năng lượng.

Kinh tế Singapore trong năm 2026 được đánh giá là duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhưng triển vọng chung là chưa chắc chắn do môi trường bên ngoài nhiều biến động.

Theo ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore, là thị trường có sức mua cao, trung tâm thương mại - tài chính quan trọng và cửa ngõ vào chuỗi cung ứng khu vực, Singapore có thể vẫn có nhu cầu cao đối với hàng công nghệ, linh kiện, dịch vụ hỗ trợ, sản phẩm phục vụ xây dựng, logistics, thực phẩm, đồ uống và hàng tiêu dùng thiết yếu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần chú trọng chất lượng, tiêu chuẩn, khả năng giao hàng ổn định và giá cả cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Singapore có thể thận trọng hơn do lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng.

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