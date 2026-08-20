Ban chỉ đạo Trung ương thành lập Tổ Công tác phát triển khoa học, công nghệ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghê, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ký ban hành Quyết định số 15-QĐ/BCĐTW ngày 18/8/2026 về thành lập các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo.

Quyết định nêu rõ: Thành lập các Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt là các Tổ Công tác).



Từ tra cứu thủ tục, quét giấy tờ, kê khai thông tin đến hoàn thiện hồ sơ, nhiều thao tác trước đây người dân phải nhờ cán bộ thực hiện nay có thể từng bước tự thao tác trên thiết bị. Ảnh: Khiếu Tư/ TTXVN

Theo đó, Tổ Công tác về chuyển đổi số, dữ liệu, dịch vụ công, cải cách hành chính, Đề án 06 do đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ chuyên môn của Tổ công tác này là nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều phối chuyển đổi số đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và quản trị dựa trên dữ liệu. Theo dõi, đôn đốc xây dựng, kết nối, chia sẻ, làm sạch và khai thác dữ liệu; phát triển dịch vụ công trực tuyến, cải cách hành chính, tái cấu trúc quy trình, sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ. Theo dõi, đôn đốc thực hiện Đề án 06, định danh và xác thực điện tử, VNeID; đánh giá kết quả chuyển đổi số theo sản phẩm, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tổ Công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược do đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng.

Tổ Công tác có nhiệm vụ chuyên môn là: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược; theo dõi, đôn đốc việc nghiên cứu, phát triển, làm chủ, thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược; thúc đẩy liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, nhà khoa học và doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển thị trường khoa học, công nghệ, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ.

Tổ Công tác về tài chính, đầu tư, nguồn lực do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng.

Tổ Công tác có nhiệm vụ chuyên môn là: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo các cơ chế, chính sách về tài chính, đầu tư và phát triển nguồn lực phục vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; theo dõi, đôn đốc việc dự toán, phân bổ, giải ngân, sử dụng ngân sách; tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, mua sắm, đặt hàng, đấu thầu, định mức, thanh toán, quyết toán; đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội, tín dụng, quỹ đầu tư, vốn mạo hiểm, hợp tác công - tư; phát triển, thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhân tài; đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Tổ Công tác về an ninh mạng do đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng.

Tổ Công tác có nhiệm vụ chuyên môn gồm: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ bí mật nhà nước trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; theo dõi, đánh giá, cảnh báo nguy cơ, lỗ hổng, hoạt động tấn công mạng đối với hạ tầng số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quan trọng; đôn đốc triển khai các biện pháp bảo vệ, giám sát, ứng cứu, khắc phục sự cố, phục hồi hệ thống.

*Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng ký ban hành Quyết định số 16-QĐ/BCĐTW ngày 18/8/2026 kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, Tổ giúp việc gồm 34 đồng chí do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ giúp việc gồm: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo kịp thời xem xét, cho chủ trương, định hướng và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo có liên quan.

Cùng với đó, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo và việc thực hiện những nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban.

Các nhiệm vụ tiếp theo là: Giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, phối hợp và tham mưu xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; được quyền trực tiếp làm việc và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp công tác và cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Mời lãnh đạo, đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan và chuyên gia làm việc, trao đổi về khó khăn, vướng mắc; phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo, xem xét, cho chủ trương, định hướng và giải pháp tháo gỡ...

Tại Quyết định số 17-QĐ/BCĐTW, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quyết định kiện toàn Hội đồng Tư vấn quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn.

Các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Tư vấn gồm: Nghiên cứu, tư vấn, phản biện và đề xuất với Ban Chỉ đạo về chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách, chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án và giải pháp đột phá.

Phát hiện, tổng hợp, phân tích khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, tổ chức thực hiện, thị trường và công nghệ; đề xuất phương án xử lý, trong đó nêu rõ căn cứ, tác động, rủi ro và điều kiện thực hiện.

Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước; dự báo xu hướng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kiến nghị lựa chọn lĩnh vực, công nghệ và nhiệm vụ ưu tiên chiến lược của Việt Nam.

Tư vấn về cơ chế vượt trội, chính sách đột phá, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, mua sắm, đặt hàng, đầu tư, tài chính và huy động nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cho ý kiến độc lập đối với dự thảo văn bản, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và chính sách theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; ý kiến tư vấn phải thể hiện rõ quan điểm đa số, ý kiến khác nhau và khuyến nghị cuối cùng...