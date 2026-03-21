Chủ tịch và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử ĐBQH khoá XVI

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Chiều ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách công bố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng 5 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Theo danh sách công bố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lai Châu.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang.

Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6, tỉnh Gia Lai.

Ông Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Cao Bằng.

Ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của UBTƯ MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6, TP Hải Phòng.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.