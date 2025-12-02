Hà Nội

Sống Khỏe

Viện thẩm mỹ LG Clinic bị xử phạt 33 triệu đồng

Viện thẩm mỹ LG Clinic vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt vi phạm hành chính số tiền 33 triệu đồng do những vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Bình Nguyên

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa công khai Quyết định xử phạt hành chính số 4078 QĐ-XPHC ngày 12/11/2025 đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hamier Việt Nam - Trung tâm Thẩm mỹ LG Clinic.

Cụ thể, địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hamier Việt Nam - Trung tâm Thẩm mỹ LG Clinic (200-200B-200C Lê Lai, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh) đã mắc các sai phạm: Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa và bệnh viện; Thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết; Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

7.jpg

Quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hamier Việt Nam - Trung tâm Thẩm mỹ LG Clinic vừa được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công khai/ Ảnh chụp màn hình

Với các sai phạm trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hamier Việt Nam - Trung tâm Thẩm mỹ LG Clinic bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt hành chính trong lĩnh vực ý tế với số tiền 33 triệu đồng; Ngoài xử phạt hành chính, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hamier Việt Nam - Trung tâm Thẩm mỹ LG Clinic còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 02 tháng.

9.jpg
Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức Tiền Giang bị xử phạt 8 triệu đồng/Ảnh chụp màn hình

Cùng vi phạm trong lĩnh vực y tế, Chi nhánh Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức Tiền Giang (23 Nguyễn Súy, phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh) cũng vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 8 triệu đồng theo Quyết định số 4077/QĐ-XPHC do không có biển hiệu và niêm yết giá dịch vụ không đầy đủ.

Đợt này, nhiều phòng khám, cơ sở nha khoa và thẩm mỹ tại TP Hồ Chí Minh bị xử phạt nặng, thậm chí bị đình chỉ hoạt động do vi phạm trong lĩnh vực y tế. Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, các quyết định xử phạt nhằm tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở hành nghề trên địa bàn.

