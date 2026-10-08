Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Vì sao smartphone Trung Quốc mỏng mà pin tới 7.000 mAh?

Smartphone Trung Quốc đang phá mốc pin 5.000 mAh nhờ silicon carbon, cho phép tăng mật độ năng lượng mà không phải đánh đổi quá nhiều về độ mỏng.

Thiên Trang (TH)

Trong nhiều năm, dung lượng pin smartphone thường xoay quanh 4.500-5.000 mAh. Tuy nhiên, giới hạn này đang nhanh chóng thay đổi khi hàng loạt smartphone Trung Quốc được trang bị pin 6.000-7.000 mAh, thậm chí cao hơn, trong khi thân máy vẫn duy trì thiết kế tương đối mỏng.

Công nghệ silicon carbon giúp smartphone tăng mật độ năng lượng mà không phải mở rộng đáng kể kích thước viên pin.

Theo Counterpoint Research, smartphone có pin từ 6.000 mAh trở lên chiếm 29% doanh số toàn cầu trong tháng 1/2026, tăng mạnh so với 10% cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cả 10 mẫu bán chạy nhất trong nhóm này đều đến từ các thương hiệu Trung Quốc, trong đó 6 thiết bị sử dụng pin silicon carbon. Những con số này cho thấy cuộc đua dung lượng pin đang diễn ra mạnh mẽ tại Trung Quốc trước khi lan sang các thị trường khác.

Chìa khóa nằm ở mật độ năng lượng. Pin lithium-ion truyền thống thường sử dụng graphite ở cực âm, trong khi silicon có khả năng lưu trữ lithium cao hơn đáng kể. Nhược điểm của silicon là giãn nở mạnh trong quá trình sạc và xả, ảnh hưởng đến độ bền. Công nghệ silicon carbon tìm cách tận dụng khả năng lưu trữ năng lượng của silicon đồng thời kiểm soát sự giãn nở nhờ cấu trúc carbon. Khi mật độ năng lượng tăng, nhà sản xuất có thể giữ nguyên kích thước viên pin để tăng dung lượng hoặc giữ dung lượng cũ nhưng thu nhỏ linh kiện.

HONOR là một ví dụ. Tại MWC 2026, hãng giới thiệu Magic V6 với pin silicon carbon 6.660 mAh, trong thân máy gập có độ mỏng khoảng 8,7-9 mm tùy phiên bản. HONOR cũng công bố thế hệ Silicon Carbon Blade Battery với tỷ lệ silicon 32% và mật độ năng lượng thể tích trên 900 Wh/L, hướng tới việc đưa pin 7.000 mAh lên smartphone gập. Đây là bài toán đặc biệt khó bởi điện thoại gập phải dành không gian cho bản lề, màn hình và nhiều linh kiện trong thân máy mỏng.

Tăng dung lượng cũng kéo theo yêu cầu về sạc nhanh và quản lý nhiệt. Pin 7.000 mAh cần nhiều năng lượng hơn để sạc đầy, vì vậy các hãng phải kết hợp thiết kế nhiều cell, công suất sạc cao và hệ thống quản lý pin BMS. Các mức 80, 100 hay 120 W chỉ là công suất tối đa, không phải tốc độ duy trì xuyên suốt quá trình sạc. Khi pin gần đầy hoặc nhiệt độ tăng, hệ thống sẽ điều chỉnh công suất để kiểm soát nhiệt và bảo vệ pin.

Cuộc đua pin đang mở rộng từ smartphone sang xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện trên smartphone. BYD đang phát triển công nghệ pin và sạc nhanh cho xe điện, trong khi CATL tiếp tục mở rộng sang pin lưu trữ năng lượng. Reuters cho biết CATL chiếm 40,2% thị trường pin xe điện toàn cầu trong 5 tháng đầu năm 2026. Song song đó, pin sodium-ion cũng được nghiên cứu như một hướng thay thế lithium, dù mật độ năng lượng hiện thấp hơn một số dòng pin lithium phổ biến.

Vì vậy, cuộc đua pin hiện không đơn thuần là tạo ra viên pin có dung lượng lớn nhất. Smartphone Trung Quốc đang cho thấy lợi thế có thể đến từ việc đưa nhiều năng lượng hơn vào cùng một không gian, đồng thời cải thiện tốc độ sạc, kiểm soát nhiệt và độ bền. Con số 7.000 mAh chỉ là phần dễ nhìn thấy; phía sau là cuộc cạnh tranh về vật liệu, cấu trúc cell và hệ thống quản lý năng lượng.

Mời quý độc giả xem thêm Video: EU chấn động với kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và chatbot AI.
#smartphone #pin #silicon carbon #Trung Quốc #công nghệ #điện thoại

Bài liên quan

Số hóa - Xe

5 smartphone màn hình gập đáng mua tại Việt Nam

Thị trường smartphone màn hình gập tại Việt Nam ngày càng sôi động với nhiều lựa chọn nổi bật về thiết kế, hiệu năng, camera và khả năng đa nhiệm.

5 smartphone màn hình gập đáng mua tại Việt Nam

Smartphone màn hình gập đang dần trở thành một phân khúc riêng trên thị trường di động Việt Nam, thay vì chỉ là những sản phẩm thử nghiệm dành cho người dùng thích công nghệ mới. Các mẫu máy hiện nay đã được cải thiện đáng kể về độ mỏng, trọng lượng, thời lượng pin, camera và khả năng tận dụng màn hình lớn. Dưới đây là 5 mẫu smartphone màn hình gập đáng chú ý, mỗi thiết bị hướng tới một nhóm nhu cầu khác nhau.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Galaxy Z Fold8 có gì để pin khó gặp sự cố?

Galaxy Z Fold8 được cho là dùng pin silicon-carbon với cấu trúc mới, trong đó Samsung bổ sung nhiều giải pháp nhằm kiểm soát độ ổn định và an toàn của pin.

Galaxy Z Fold8 có gì để pin khó gặp sự cố?

Galaxy Z Fold8 được kỳ vọng đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong công nghệ pin của smartphone Samsung khi chuyển sang vật liệu silicon-carbon. Không chỉ tăng mật độ năng lượng, loại pin này còn buộc nhà sản xuất phải giải quyết bài toán về độ ổn định trong quá trình sạc và xả. Với dòng điện thoại màn hình gập, nơi không gian bên trong bị giới hạn và yêu cầu về kiểm soát nhiệt cao, đây càng là vấn đề quan trọng. Theo thông tin được cung cấp, Samsung đã không đơn giản thay thế vật liệu anode mà thiết kế lại nhiều thành phần của viên pin để hạn chế những rủi ro có thể phát sinh.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

5 phụ kiện dành cho Apple Watch đừng bao giờ mua

Apple Watch là một phụ kiện đeo, nên đừng đem "tư duy" smartphone mà sắm phụ kiện. Hơn nữa, một số phụ kiện thậm chí còn có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe.

5 phụ kiện dành cho Apple Watch đừng bao giờ mua

Apple Watch là chiếc đồng hồ thông minh tốt nhất dành cho người dùng iPhone. Thiết bị này tích hợp sâu không chỉ với iPhone mà còn với AirPods, Mac và nhiều sản phẩm khác của Apple.

Vì Apple Watch đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, việc người dùng muốn bảo vệ khỏi va đập, trầy xước là điều dễ hiểu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới