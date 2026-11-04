Vì sao không nên đổi iPhone mới mỗi năm?

iPhone ngày càng đắt đỏ, trong khi cải tiến giữa các thế hệ không còn quá lớn. Người dùng có thể tiết kiệm đáng kể nếu kéo dài chu kỳ nâng cấp lên 3-4 năm.

Việc sở hữu iPhone mới nhất mỗi năm từng được xem là cách để trải nghiệm những công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, xu hướng này đang trở nên kém hấp dẫn khi giá bán liên tục tăng, còn những cải tiến giữa các thế hệ ngày càng thu hẹp. Thay vì mang lại khác biệt rõ rệt, một số nâng cấp chủ yếu tập trung vào hiệu năng, camera hoặc thời lượng pin - những yếu tố không phải người dùng nào cũng cần cải thiện ngay lập tức.

Những cải tiến giữa các thế hệ iPhone gần đây không phải lúc nào cũng đủ lớn để thuyết phục người dùng đổi máy mỗi năm. (Ảnh: Apple)

Một ví dụ là dòng iPhone 17 được Apple giới thiệu cuối năm 2025 với giá khởi điểm 799 USD. Theo thông tin được cung cấp, tác động từ cuộc khủng hoảng bộ nhớ khiến giá thiết bị tăng lên 899 USD vào tháng 9, ngay cả khi thế hệ kế nhiệm chưa xuất hiện. Các phiên bản iPhone 17 Pro cũng tăng thêm 100 USD. Điều này cho thấy người dùng có thể phải trả nhiều tiền hơn để sở hữu thiết bị mới, trong bối cảnh chi phí linh kiện gây áp lực lên giá bán.

Khoảng cách giữa các thế hệ iPhone cũng không còn quá nổi bật nếu đặt những sản phẩm ra mắt gần nhau cạnh tranh trực tiếp. Apple thường so sánh mẫu mới với thiết bị đã ra mắt khoảng bốn năm trước để làm rõ những cải tiến về camera, chip xử lý và pin. Chẳng hạn, iPhone 18 Pro có thể tạo ra khác biệt đáng kể so với iPhone 14 Pro, nhưng mức nâng cấp sẽ khó nhận thấy hơn khi so với iPhone 17 Pro. Vì vậy, người đang sử dụng một mẫu iPhone cao cấp đời gần đây có thể chưa cần thiết phải đổi máy.

Kéo dài chu kỳ nâng cấp lên 3-4 năm có thể giúp người dùng tiết kiệm chi phí và tận dụng tốt hơn thiết bị hiện có.

Để tạo thêm sức hút, Apple cũng được cho là chuẩn bị bước vào thị trường điện thoại gập với iPhone Duo, có giá dự kiến từ 1.999 USD, tương đương khoảng 65 triệu đồng tại Việt Nam. Đây là hướng đi mới của hãng, nhưng công nghệ màn hình gập vốn không xa lạ với người dùng Android. Samsung đã phát triển dòng điện thoại gập qua tám thế hệ trong hơn tám năm. Mức giá cao của sản phẩm cũng khiến việc nâng cấp trở thành quyết định cần cân nhắc, nhất là với những người chỉ muốn trải nghiệm một thiết kế mới.

Thực tế, chờ đợi ba đến bốn năm có thể giúp người dùng nhận thấy những thay đổi rõ ràng hơn. iPhone 14 Pro đã có camera chính 48 MP, nhưng phải mất thêm ba năm để các cảm biến siêu rộng và tele được nâng cấp lên độ phân giải tương tự. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể khiến các hãng điều chỉnh lịch ra mắt, cấu hình hoặc giá bán sản phẩm. Trong bối cảnh này, nâng cấp iPhone mỗi năm không còn là lựa chọn kinh tế. Nếu thiết bị hiện tại vẫn đáp ứng tốt nhu cầu, người dùng nên tiếp tục sử dụng và chỉ đổi máy khi có những cải tiến thực sự cần thiết.