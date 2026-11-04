Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Vì sao không nên đổi iPhone mới mỗi năm?

iPhone ngày càng đắt đỏ, trong khi cải tiến giữa các thế hệ không còn quá lớn. Người dùng có thể tiết kiệm đáng kể nếu kéo dài chu kỳ nâng cấp lên 3-4 năm.

Thiên Trang (th)

Việc sở hữu iPhone mới nhất mỗi năm từng được xem là cách để trải nghiệm những công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, xu hướng này đang trở nên kém hấp dẫn khi giá bán liên tục tăng, còn những cải tiến giữa các thế hệ ngày càng thu hẹp. Thay vì mang lại khác biệt rõ rệt, một số nâng cấp chủ yếu tập trung vào hiệu năng, camera hoặc thời lượng pin - những yếu tố không phải người dùng nào cũng cần cải thiện ngay lập tức.

4.png
Những cải tiến giữa các thế hệ iPhone gần đây không phải lúc nào cũng đủ lớn để thuyết phục người dùng đổi máy mỗi năm. (Ảnh: Apple)

Một ví dụ là dòng iPhone 17 được Apple giới thiệu cuối năm 2025 với giá khởi điểm 799 USD. Theo thông tin được cung cấp, tác động từ cuộc khủng hoảng bộ nhớ khiến giá thiết bị tăng lên 899 USD vào tháng 9, ngay cả khi thế hệ kế nhiệm chưa xuất hiện. Các phiên bản iPhone 17 Pro cũng tăng thêm 100 USD. Điều này cho thấy người dùng có thể phải trả nhiều tiền hơn để sở hữu thiết bị mới, trong bối cảnh chi phí linh kiện gây áp lực lên giá bán.

Khoảng cách giữa các thế hệ iPhone cũng không còn quá nổi bật nếu đặt những sản phẩm ra mắt gần nhau cạnh tranh trực tiếp. Apple thường so sánh mẫu mới với thiết bị đã ra mắt khoảng bốn năm trước để làm rõ những cải tiến về camera, chip xử lý và pin. Chẳng hạn, iPhone 18 Pro có thể tạo ra khác biệt đáng kể so với iPhone 14 Pro, nhưng mức nâng cấp sẽ khó nhận thấy hơn khi so với iPhone 17 Pro. Vì vậy, người đang sử dụng một mẫu iPhone cao cấp đời gần đây có thể chưa cần thiết phải đổi máy.

p.png
Kéo dài chu kỳ nâng cấp lên 3-4 năm có thể giúp người dùng tiết kiệm chi phí và tận dụng tốt hơn thiết bị hiện có.

Để tạo thêm sức hút, Apple cũng được cho là chuẩn bị bước vào thị trường điện thoại gập với iPhone Duo, có giá dự kiến từ 1.999 USD, tương đương khoảng 65 triệu đồng tại Việt Nam. Đây là hướng đi mới của hãng, nhưng công nghệ màn hình gập vốn không xa lạ với người dùng Android. Samsung đã phát triển dòng điện thoại gập qua tám thế hệ trong hơn tám năm. Mức giá cao của sản phẩm cũng khiến việc nâng cấp trở thành quyết định cần cân nhắc, nhất là với những người chỉ muốn trải nghiệm một thiết kế mới.

Thực tế, chờ đợi ba đến bốn năm có thể giúp người dùng nhận thấy những thay đổi rõ ràng hơn. iPhone 14 Pro đã có camera chính 48 MP, nhưng phải mất thêm ba năm để các cảm biến siêu rộng và tele được nâng cấp lên độ phân giải tương tự. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể khiến các hãng điều chỉnh lịch ra mắt, cấu hình hoặc giá bán sản phẩm. Trong bối cảnh này, nâng cấp iPhone mỗi năm không còn là lựa chọn kinh tế. Nếu thiết bị hiện tại vẫn đáp ứng tốt nhu cầu, người dùng nên tiếp tục sử dụng và chỉ đổi máy khi có những cải tiến thực sự cần thiết.

Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
#đổi iPhone #nâng cấp iPhone #giá iPhone #chu kỳ nâng cấp #iPhone 17 #iPhone Duo

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Vì sao nhiều người chỉ chọn mua iPhone số lẻ?

Quan niệm iPhone số lẻ ổn định hơn thế hệ số chẵn đang gây tranh luận trên mạng. Tuy nhiên, liệu số hiệu model có thực sự quyết định chất lượng?

Mỗi khi Apple giới thiệu iPhone mới, người dùng lại cân nhắc thời điểm nâng cấp và lựa chọn phiên bản phù hợp. Trong một cuộc thảo luận gần đây trên Threads, một tài khoản chia sẻ nguyên tắc chỉ mua iPhone có số hiệu lẻ, đồng thời tránh các thế hệ mang số chẵn. Bài đăng thu hút hơn 680.000 lượt xem, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về một quan niệm vốn được truyền miệng trong cộng đồng người hâm mộ Apple suốt nhiều năm.

mu-8205.png
Quan niệm chỉ nên mua iPhone số lẻ đang gây tranh luận trong cộng đồng người dùng Apple.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

iPad mini OLED ra mắt có chống nước và màn hình nano-texture

Máy mỏng chỉ 5,4 mm, màn hình lớn hơn dù kích thước thân máy giữ nguyên, trong khi chip mới giúp xử lý AI nhanh hơn đến 4,5 lần đời trước.

Apple vừa ra mắt iPad mini mới, lần đầu tiên dùng màn hình OLED, có thêm khả năng chống nước, chống bụi và chạy chip A20 Pro. Tại Việt Nam, máy có giá chính hãng từ 19.499.000 đồng cho bản Wi-Fi, nhưng Apple chưa công bố ngày mở bán.

Thay đổi dễ thấy nhất nằm ở thân máy. iPad mini mới dày 5,4 mm, mỏng hơn mức 6,3 mm của đời trước, và Apple cho biết máy cũng nhẹ hơn, phù hợp cho người hay cầm một tay để đọc sách, xem phim.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Top 5 smartwatch dưới 9 triệu đáng mua, pin trâu cực bền

Nhiều smartwatch dưới 9 triệu đồng hiện sở hữu thiết kế bền bỉ, pin lâu, theo dõi sức khỏe toàn diện và hỗ trợ luyện tập chuyên sâu.

1.png
1. Samsung Galaxy Watch9 là lựa chọn hàng đầu cho người dùng muốn theo dõi sức khỏe mỗi ngày nhờ được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại, hỗ trợ đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, nồng độ oxy trong máu cùng nhiều chế độ luyện tập chuyên biệt, trong khi mặt kính Sapphire kết hợp chuẩn kháng nước 5ATM, IP68 và độ bền quân sự MIL-STD-810H giúp thiết bị hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.
2.png
Bên cạnh thiết kế bền bỉ, Galaxy Watch9 còn sở hữu màn hình Super AMOLED sắc nét giúp hiển thị thông báo, lịch làm việc và dữ liệu sức khỏe dễ quan sát, đồng thời viên pin có thể duy trì tới khoảng 40 giờ sử dụng thông thường, phù hợp với người dùng cần một chiếc đồng hồ thông minh đa năng phục vụ cả công việc lẫn vận động hằng ngày.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới