iPad mini OLED ra mắt có chống nước và màn hình nano-texture

Máy mỏng chỉ 5,4 mm, màn hình lớn hơn dù kích thước thân máy giữ nguyên, trong khi chip mới giúp xử lý AI nhanh hơn đến 4,5 lần đời trước.

Apple vừa ra mắt iPad mini mới, lần đầu tiên dùng màn hình OLED, có thêm khả năng chống nước, chống bụi và chạy chip A20 Pro. Tại Việt Nam, máy có giá chính hãng từ 19.499.000 đồng cho bản Wi-Fi, nhưng Apple chưa công bố ngày mở bán.

Thay đổi dễ thấy nhất nằm ở thân máy. iPad mini mới dày 5,4 mm, mỏng hơn mức 6,3 mm của đời trước, và Apple cho biết máy cũng nhẹ hơn, phù hợp cho người hay cầm một tay để đọc sách, xem phim.

Lần đầu tiên iPad mini trang bị màn hình OLED và nano-texture.

Đây còn là lần đầu iPad mini đạt chuẩn IP67, tức có khả năng chống nước và chống bụi. Máy có hai màu: Đêm Xanh Thẳm là màu mới, bên cạnh màu Ánh Sao.

Màn hình lớn lên 8,5 inch, so với 8,3 inch của đời trước, trong khi kích thước tổng thể của máy không đổi nhờ viền màn hình mỏng đi 24%. Tấm nền OLED thay cho LCD cho màu đen sâu hơn và độ tương phản cao hơn.

Độ sáng tối đa của máy cao hơn đời trước hơn 2 lần, còn khi dùng trong phòng tối, máy cũng hạ được độ sáng xuống rất thấp để đọc sách trên giường.

Apple có thêm tùy chọn màn hình Nano-texture, lớp xử lý bề mặt giúp giảm chói khi dùng dưới ánh sáng mạnh. Tùy chọn này trước đó đã có trên iPad Pro.

Bên trong, chip A20 Pro là nâng cấp lớn nhất. Đây là dòng chip cùng thế hệ với iPhone 18 Pro, trong khi iPad mini đời trước dùng chip A17 Pro. Theo Apple, máy xử lý các tác vụ AI nhanh hơn đến 4,5 lần và đồ họa nhanh hơn đến 2,7 lần so với đời trước.

Nói đơn giản, máy phù hợp hơn để chơi game, dựng hình 3D và chạy trực tiếp các mô hình AI ngay trên thiết bị.

Máy mỏng hơn, màn hình lớn hơn nhưng kích thước dài rộng vẫn không đổi.

Âm thanh và camera cũng đổi khác. Máy dùng hệ thống loa Acoustic Display, đặt ẩn quanh màn hình nên không còn lỗ loa lộ ra ngoài, cho âm trầm mạnh hơn và âm lượng lớn hơn.

Thiết kế kín này cũng góp phần giúp máy đạt chuẩn IP67. Camera trước 12 MP chuyển sang cạnh ngang của máy, tiện hơn khi gọi video lúc đặt iPad nằm ngang. Camera sau vẫn 12 MP, có thêm đèn flash giúp chụp ảnh và quét tài liệu tốt hơn.

Về kết nối, máy hỗ trợ Wi-Fi 7. Bản có SIM dùng modem do Apple tự thiết kế, cho tốc độ dữ liệu di động nhanh hơn đến 50% so với đời trước.

Máy chạy sẵn iPadOS 27 với Apple Intelligence thế hệ mới, gồm các công cụ chỉnh bố cục ảnh sau khi chụp như Dọn Dẹp, Định Lại Khung, Mở Rộng, ứng dụng Image Playground tạo ảnh chân thực như ảnh chụp, và tính năng "Thông Báo Cho Tôi" trên Safari để báo khi sản phẩm có hàng trở lại hoặc giảm giá. Từ iPadOS 27.2, iPad mini còn hỗ trợ chế độ mở rộng màn hình khi nối với màn hình rời.

iPad mini OLED mạnh mẽ hơn đáng kể nhờ chip A20 Pro.

Phụ kiện đi kèm gồm Smart Folio TechWoven hai phần gắn bằng nam châm, có màu xanh navy và nâu xám, giá 2.257.000 đồng. Máy dùng được cả Apple Pencil Pro giá 3.435.000 đồng và Apple Pencil (USB-C) giá 2.159.000 đồng. Với chính sách trợ giá giáo dục, hai cây bút này có giá lần lượt 3.168.000 đồng và 1.885.000 đồng.

Giá là thay đổi lớn không kém phần cứng. iPad mini đời trước khi ra mắt tại Việt Nam hồi cuối năm 2024 có giá khởi điểm 13,99 triệu đồng, nghĩa là bản mới đắt hơn khoảng 5,5 triệu đồng.

Xu hướng này không riêng ở Việt Nam. Tại Mỹ, giá khởi điểm tăng từ 499 USD (khoảng 13,2 triệu đồng) lên 699 USD (khoảng 18,5 triệu đồng). Trước đó hồi tháng 6, Apple đã nâng giá iPad mini đời cũ ở Mỹ lên 599 USD (khoảng 15,8 triệu đồng), và nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cho rằng giá bộ nhớ tăng mạnh là một lý do khiến iPad mini mới đắt hơn. Ở Mỹ, mức 699 USD chỉ còn rẻ hơn iPad Air 11 inch đúng 50 USD, khoảng 1,3 triệu đồng.

iPad mini mới có 3 cấu hình 128 GB, 256 GB và 512 GB. Tại Việt Nam, giá khởi điểm là 19.499.000 đồng cho bản Wi-Fi và 23.699.000 đồng cho bản Wi-Fi + Cellular, còn với chính sách trợ giá giáo dục là từ 18.099.000 đồng. Ở Mỹ và một số thị trường khác, máy mở đặt trước từ 28/10 và bán ra từ 6/11. Apple chưa công bố thời điểm mở bán tại Việt Nam.