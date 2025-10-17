Hà Nội

Vì sao hoàng đế Trung Hoa xưa đoản mệnh? Lý do lạnh sống lưng

Kho tri thức

Vì sao hoàng đế Trung Hoa xưa đoản mệnh? Lý do lạnh sống lưng

Các triều đại phong kiến Trung Hoa có gần 500 hoàng đế. Tuy nhiên, hầu hết sống không quá 40 tuổi. Một số hoàng đế băng hà sau khi lên ngôi chỉ vài ngày.

Tâm Anh (TH)
Hoàng đế là người đứng đầu đất nước, nắm trong tay quyền sinh sát nên mỗi quyết định của bậc đế vương có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người.
Mặc dù là người đàn ông quyền lực nhất đất nước nhưng đa số hoàng đế Trung Hoa đoản mệnh. Họ thường sống không quá 40 tuổi. Thậm chí, một số hoàng đế băng hà sau khi lên ngôi chỉ vài ngày hay vài tháng. Rất ít hoàng đế sống thọ hơn 60 tuổi.
Lý do khiến hầu hết hoàng đế đoản mệnh, sống không quá thọ là vì bị ám sát hoặc mắc bệnh tật dẫn đến chết trẻ...
Cụ thể, sau khi đăng cơ, hoàng đế thường phải xử lý vô số chuyện lớn nhỏ trong triều cũng như phải thực hiện nhiệm vụ sinh con nối dõi, duy trì dòng máu hoàng tộc cao quý.
Dù mỗi ngày được ăn toàn món sơn hào hải vị, sử dụng những thứ tốt nhất nhưng hoàng đế có thể mắc nhiều bệnh tật do làm việc lao lực, lo nghĩ quá nhiều về chuyện quốc gia đại sự... Những căn bệnh này khiến họ có thể qua đời khi còn trẻ.
Thêm nữa, khi ngồi lên ngai vàng, hoàng đế phải đối diện với nhiều mối nguy hiểm từ các cuộc tranh giành quyền lực, ảnh hưởng trong triều cũng như hậu cung. Họ cũng có thể đối diện với nhiều âm mưu ám sát mỗi ngày.
Không ít trường hợp kẻ ám sát là những anh chị em ruột thịt âm mưu đoạt mạng nhà vua nhằm chiếm lấy ngôi báu. Do đó, nhiều hoàng đế băng hà với thời gian trị vị rất ngắn.
Theo sử sách, hoàng đế đoản mệnh chỉ tại vị đúng 1 ngày thì bị giết chết là Kim Mạt Đế Hoàn Nhan Thừa Lân. Ông là hoàng đế thứ 10 và cũng là là vị vua cuối cùng của nhà Kim trong lịch sử Trung Quốc.
Tiếp đến, Đường Thương Đế Lý Trọng Mậu có thời gian trị vì vỏn vẹn 17 ngày. Ông hoàng này bị Lâm Tri vương Lý Long Cơ và Thái Bình công chúa ép phải nhường ngôi sau khi diễn ra cuộc nổi loạn.
Minh Quang Tông Chu Thường Lạc là Hoàng đế thứ 15 của triều đại Nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông chỉ cai trị đất nước trong 29 ngày và băng hà khi đang hoan lạc với mỹ nhân. Do sức khỏe yếu cộng thêm việc dùng thuốc quá độ và tham lam nữ sắc khiến Minh Quang Tông chết trẻ. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.
