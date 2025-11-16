Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Vì sao hai hậu duệ nhà Gia Cát không thể kế nghiệp?

Gia Cát Chiêm và Gia Cát Kiều từng được kỳ vọng thay Khổng Minh tiếp tục đại nghiệp, nhưng cả hai đều không đáp ứng được yêu cầu. Điều gì khiến họ thất bại?

Theo Nguyệt Phạm/Phụ Nữ Số

Câu chuyện về người được Gia Cát Lượng kỳ vọng sẽ thay mình gánh vác sơn hà, để lại nhiều tiếc nuối cho hậu thế.

Gia Cát Chiêm không phải người kế nghiệp của Gia Cát Lượng

Con trai ruột của Gia Cát Lượng là Gia Cát Chiêm, sau này là đại thần của Thục Hán. Trong dã sử có ghi chép Gia Cát Chiêm có một người em trai tên là Gia Cát Hoài. Và Gia Cát Quả là con gái của Gia Cát Lượng, xuất hiện trong Lịch đại thần tiên thông giám. Tuy nhiên do sử liệu không rõ ràng nên nhiều học giả nghi ngờ Gia Cát Hoài và Gia Cát Quả là nhân vật hư cấu. Do đó, Gia Cát Chiêm được coi là con trai duy nhất của Gia Cát Lượng.

Con trai ruột của Gia Cát Lượng là Gia Cát Chiêm, sau này là đại thần của Thục Hán. (Ảnh: Sohu)
Con trai ruột của Gia Cát Lượng là Gia Cát Chiêm, sau này là đại thần của Thục Hán. (Ảnh: Sohu)

Trong lịch sử Trung Quốc có câu "cha truyền con nối", vậy tại sao Gia Cát Chiêm là con ruột mà không được kế thừa sự nghiệp của cha? Thực ra, đây không phải là lỗi của Gia Cát Chiêm. Nguyên nhân chủ yếu là do Gia Cát Lượng đã gần 40 tuổi khi lấy vợ, mãi đến năm 46 tuổi mới có con. Và điều bất hạnh hơn nữa là khi Gia Cát Lượng qua đời, Gia Cát Chiêm mới 8 tuổi, còn quá nhỏ.

Trước khi lâm chung, Gia Cát Lượng đã viết "Giới Tử Thư" cho con trai Gia Cát Chiêm, mong con trai tu thân dưỡng tính, giữ gìn đạo đức tốt đẹp. Cho đến nay, bức thư này đã trở thành một tác phẩm kinh điển, sánh ngang với "Xuất Sư Biểu". Do Gia Cát Chiêm còn nhỏ tuổi và chưa được cha chỉ dạy đầy đủ nên không thể đảm đương trọng trách kế thừa sự nghiệp của cha.

Gia Cát Lượng hài lòng với Khương Duy

Ngay từ lần đầu gặp gỡ Khương Duy, Gia Cát Lượng đã đánh giá rất cao, cho rằng ông không hề kém cạnh Mã Lương. Không chỉ vậy, Khương Duy còn là người có lòng trung thành và chính trực, tinh thông binh pháp. Lời khen của Gia Cát Lượng cho thấy Khương Duy chiếm vị trí quan trọng trong lòng ông, một thiên tài quân sự hiếm có, vừa mưu lược vừa dũng cảm.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ Khương Duy, Gia Cát Lượng đã đánh giá rất cao, cho rằng ông không hề kém cạnh Mã Lương. (Ảnh: Sohu)
Ngay từ lần đầu gặp gỡ Khương Duy, Gia Cát Lượng đã đánh giá rất cao, cho rằng ông không hề kém cạnh Mã Lương. (Ảnh: Sohu)

Khương Duy đầu quân cho nhà Thục Hán, Gia Cát Lượng bắt đầu đặt nhiều kỳ vọng và coi trọng ông. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Khương Duy kế thừa chức vị Thừa tướng, tiếp tục gánh vác sự nghiệp "phục hưng nhà Hán, khôi phục kinh đô cũ".

Tuy nhiên, dù hết lòng kế thừa di nguyện của Gia Cát Lượng và phấn đấu vì sự phục hưng của Thục Hán, Khương Duy cuối cùng vẫn không thành công, thậm chí còn bị sỉ nhục sau khi chết. Tương truyền, sau khi ông mất, thi thể bị ngũ mã phanh thây, gan bị móc ra.

Nhân tài kiệt xuất được Gia Cát Lượng dày công bồi dưỡng

Ngoài Gia Cát Chiêm, trước Khương Duy, Gia Cát Lượng cũng từng dày công bồi dưỡng một nhân tài trẻ tuổi khác, đó là Gia Cát Kiều. Tuy là con nuôi nhưng dưới sự dạy dỗ tận tình của Gia Cát Lượng, Gia Cát Kiều tài hoa xuất chúng, rất được ông yêu quý và coi trọng.

Gia Cát Kiều tên thật là Trọng Thận, là con trai của Gia Cát Cẩn, anh trai Gia Cát Lượng. Vì Gia Cát Lượng những năm đầu không có con, ông quyết định nhận nuôi Gia Cát Kiều. Gia Cát Cẩn đồng ý và gửi con trai sang Thục Quốc, trở thành con nuôi của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng coi Gia Cát Kiều như con ruột, đặt nhiều kỳ vọng và nuôi dạy ông như người kế nghiệp của mình. Gia Cát Lượng đã đổi lại tên tự của Gia Cát Kiều để xác định quyền nối dõi, quản giáo nghiêm khắc.

Vì Gia Cát Lượng những năm đầu không có con, ông quyết định nhận nuôi Gia Cát Kiều, con trai của Gia Cát Cẩn. (Ảnh: Sohu)
Vì Gia Cát Lượng những năm đầu không có con, ông quyết định nhận nuôi Gia Cát Kiều, con trai của Gia Cát Cẩn. (Ảnh: Sohu)

Để thể hiện sự coi trọng đối với Gia Cát Kiều, ngay từ đầu Gia Cát Lượng đã phong cho ông chức vụ quan trọng là Phò mã Đô úy. Điều này không chỉ là vinh dự cho Gia Cát Kiều mà còn thể hiện địa vị đặc biệt của ông trong chính quyền Thục Hán. Việc được hứa hôn với con gái của Lưu Thiện càng cho thấy vị trí đặc biệt của ông trong lòng Gia Cát Lượng.

Để Gia Cát Kiều trở thành người kế nghiệp xuất sắc, Gia Cát Lượng không ngại áp dụng phương pháp giáo dục nghiêm khắc, đích thân truyền dạy binh pháp và cách trị quốc cho ông. Ông đặc biệt cử Gia Cát Kiều ra tiền tuyến gian khổ, sắp xếp cho ông cùng các binh sĩ chiến đấu, rèn luyện tính cách kiên cường và bản lĩnh vững vàng.

Gia Cát Lượng có gửi thư cho anh trai để nói về việc này: "Kiều vốn đáng được về Thành Đô, song nay con em chư tướng đều làm việc chuyển vận, thiết nghĩ phải nên cùng mọi người chung vinh nhục. Nay sai Kiều đốc lĩnh năm sáu trăm binh lính, cùng con em chư tướng chuyển vận ở Cốc Trung."

Để thể hiện sự coi trọng đối với Gia Cát Kiều, ngay từ đầu Gia Cát Lượng đã phong cho ông chức vụ quan trọng là Phò mã Đô úy. (Ảnh: Sohu)
Để thể hiện sự coi trọng đối với Gia Cát Kiều, ngay từ đầu Gia Cát Lượng đã phong cho ông chức vụ quan trọng là Phò mã Đô úy. (Ảnh: Sohu)

Không chỉ vậy, Gia Cát Lượng còn đích thân dẫn Gia Cát Kiều tham gia các trận đánh Bắc phạt. Đây không chỉ là sự kiểm tra năng lực của Gia Cát Lượng đối với ông mà còn là kỳ vọng vào việc ông sẽ kế thừa sự nghiệp của cha mình.

Tuy nhiên, số phận trớ trêu, Gia Cát Kiều lâm bệnh qua đời vào năm 228 khi mới 25 tuổi. Đây là một cú sốc lớn đối với Gia Cát Lượng, tâm huyết cả đời chưa kịp kết trái.

Theo Tam quốc chí thì Gia Cát Kiều mất năm Kiến Hưng nguyên niên (223), nhưng sự kiện Gia Cát Lượng đến Hán Trung diễn ra vào năm 227. Học giả thời Thanh là Hà Trác, Tiền Đại Chiêu đã chỉ ra lỗi này. Hà Trác cho rằng năm Gia Cát Kiều mất là năm Kiến Hưng thứ 6 (228). Các bản Tam quốc chí chú được xuất bản về sau đã sửa lại. Gia Cát Kiều không xuất hiện trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

#Gia Cát Lượng #Gia Cát Chiêm #Gia Cát Kiều #Gia Cát Cẩn #Tam quốc diễn nghĩa #Khương Duy

Bài liên quan

Kho tri thức

Tào Tháo kiêng dè nhất ai trong Tam Quốc? Cả đời không dám bỏ!

Dù tung hoành thiên hạ, Tào Tháo vẫn phải dè chừng một người. Kẻ này không chỉ thông minh tuyệt đỉnh mà còn nắm giữ điểm yếu chí mạng của ông.

Sau khi Hán Linh Đế băng hà, Đổng Trác nắm quyền, gây loạn triều đình. Lúc bấy giờ, Tào Tháo chỉ là một tiểu thần trong triều, hoàn toàn không phải đối thủ của Đổng Trác. Ngay cả khi Tào Tháo khởi binh chống lại Đổng Trác, khoảng cách thực lực giữa hai bên vẫn rất lớn. Đổng Trác là chư hầu mạnh nhất thiên hạ, khống chế Hán Hiến Đế, còn Tào Tháo chỉ là một nhân vật nhỏ bé.

Dưới góc nhìn của Tào Tháo, Đổng Trác chắc chắn là kẻ thù đáng sợ nhất mà ông gặp phải lúc bấy giờ! Tuy nhiên, dù Đổng Trác đáng sợ, Tào Tháo vẫn không chịu khuất phục, chọn cách đánh lâu dài và cuối cùng đã thành công khiến Đổng Trác bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, Tào Tháo thành công chiếm đóng Duyện Châu, trở thành người đứng đầu Duyện Châu. Ông còn đại thắng trong các trận chiến với quân Khăn Vàng, khiến thực lực tăng mạnh và dã tâm dần bành trướng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

6 mãnh tướng khiến Quan Vũ cúi đầu ngưỡng mộ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Dù nổi tiếng kiêu hùng và tự cao, Quan Vũ vẫn nể phục 6 anh hùng lừng danh này – những mãnh tướng khiến cả thiên hạ phải nghiêng mình kính trọng.

Quan Vũ, nhân vật nổi tiếng trong Tam quốc diễn nghĩa, không chỉ được biết đến với lòng trung nghĩa mà còn về tài năng võ nghệ xuất chúng. Bài viết sẽ phân tích về những vị tướng mà Quan Vũ đánh giá cao, từ kẻ không muốn đắc tội đến những người có thể đánh bại được.

Thái độ của Quan Vũ đối với các tướng Đông Ngô

Xem chi tiết

Kho tri thức

7 vị tướng theo Gia Cát Lượng Bắc phạt, ai là chiến thần thực sự?

Cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng huyền thoại quy tụ 7 vị tướng dũng mãnh bậc nhất Thục Hán. Nhưng ai mới thật sự là chiến thần khiến quân Ngụy khiếp sợ?

Thực tế, trong thời kỳ Bắc phạt, Thục Hán đã trọng dụng 7 vị tướng tiên phong kiệt xuất. Trong số 7 vị này, người có võ công cao cường nhất không phải Triệu Vân, mà là một nhân vật anh hùng khác.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, mỗi khi đại quân xuất chinh đều cần có tiên phong đi dò đường, đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu. Trong số đó, Trương Phi, Triệu Vân đều từng đảm nhiệm vị trí này. Vậy, trong thời kỳ Bắc phạt của Gia Cát Lượng, những vị tướng nào đã được ông tin tưởng giao trọng trách tiên phong?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới