Phát hiện mộ tập thể của 18 lính Đức quốc xã ở Ba Lan

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học ở Ba Lan đã khai quật một ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của 18 lính dù Đức quốc xã chết trong Chiến tranh thế giới 2.

Tâm Anh (theo ATI)
Ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của 18 lính dù Đức quốc xã chết trong Chiến tranh thế giới 2 đã được người dân tại làng Kożlice, Ba Lan phát hiện. Sau đó, họ thông báo cho Phòng Nghiên cứu Lịch sử và Khảo cổ học Pracownia Badań (POMOST). Ảnh: Facebook/POMOST.
POMOST đã cử các nhà khảo cổ, chuyên gia tới địa điểm trên và tiến hành cuộc khai quật ngôi mộ cổ. Bên cạnh hài cốt của 18 người thuộc lực lượng Không quân Đức quốc xã (Luftwaffe), họ còn phát hiện nhiều vũ khí, huy chương và công cụ được chôn cùng trong ngôi mộ tập thể. Ảnh: Facebook/POMOST.
Trong số các hiện vật được tìm thấy trong mộ cổ, nổi bật là một hiện vật bằng thép được khắc biểu tượng của Luftwaffe được chôn cùng 18 lính dù phát xít Đức. Ảnh: Facebook/POMOST.
Các thi hài được chôn cất cạnh nhau. Tomasz Czabanski, chủ tịch của POMOST cho hay các thành viên của Luftwaffe có khả năng đã thiệt mạng vào năm 1945 bởi nhiều ngôi mộ riêng lẻ của phát xít Đức đã được phát hiện trong khu vực này. Ảnh: Facebook/POMOST.
Trong Thế chiến 2, Kożlice không chỉ đơn thuần là vùng lãnh thổ bị lực lượng Đức quốc xã chiếm đóng mà cách đó vài km về phía bắc là nơi chính quyền Hitler thiết lập một căn cứ không quân. Ảnh: National Archives.
Vì vậy, một số nhà nghiên cứu tin rằng, 18 lính dù Đức quốc xã rất có thể đã đóng quân ở căn cứ không quân trên. Ảnh: getty images/Bettmann.
Căn cứ không quân đó cuối cùng bị Hồng quân Liên Xô tấn công vào tháng 1/1945. Thế nhưng, trước đó, chính quyền Đức quốc xã rơi vào hoảng loạn nên đã phá hủy căn cứ và chỉ để lại một số ít binh sĩ ở lại để chống lại cuộc tấn công của lực lượng Liên Xô. Ảnh: Public Domain.
Hài cốt của 18 binh lính Đức quốc xã sẽ được các chuyên gia kiểm tra, phân tích trước khi an táng tại nghĩa trang quân đội ở thành phố Wrocław. Ảnh: Public Domain, via Wikimedia Commons.
Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.
