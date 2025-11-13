Tào Tháo kiêng dè nhất ai trong Tam Quốc? Cả đời không dám bỏ!

Dù tung hoành thiên hạ, Tào Tháo vẫn phải dè chừng một người. Kẻ này không chỉ thông minh tuyệt đỉnh mà còn nắm giữ điểm yếu chí mạng của ông.

Sau khi Hán Linh Đế băng hà, Đổng Trác nắm quyền, gây loạn triều đình. Lúc bấy giờ, Tào Tháo chỉ là một tiểu thần trong triều, hoàn toàn không phải đối thủ của Đổng Trác. Ngay cả khi Tào Tháo khởi binh chống lại Đổng Trác, khoảng cách thực lực giữa hai bên vẫn rất lớn. Đổng Trác là chư hầu mạnh nhất thiên hạ, khống chế Hán Hiến Đế, còn Tào Tháo chỉ là một nhân vật nhỏ bé.

Dưới góc nhìn của Tào Tháo, Đổng Trác chắc chắn là kẻ thù đáng sợ nhất mà ông gặp phải lúc bấy giờ! Tuy nhiên, dù Đổng Trác đáng sợ, Tào Tháo vẫn không chịu khuất phục, chọn cách đánh lâu dài và cuối cùng đã thành công khiến Đổng Trác bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, Tào Tháo thành công chiếm đóng Duyện Châu, trở thành người đứng đầu Duyện Châu. Ông còn đại thắng trong các trận chiến với quân Khăn Vàng, khiến thực lực tăng mạnh và dã tâm dần bành trướng.

Trong suốt những năm chinh chiến, Tào Tháo luôn gặp những kẻ thù mạnh như Đổng Trác, Lã Bố. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, ngay khi Tào Tháo đắc ý, chuẩn bị thôn tính Từ Châu để tăng cường thực lực, Lã Bố xuất hiện và đánh úp sào huyệt của Tào Tháo. Tào Tháo bị đánh cho đến mức chỉ còn lại ba thành trì. Khi Tào Tháo quay lại chuẩn bị dạy cho Lã Bố một bài học, ông mới phát hiện ra rằng trong cuộc đối đầu trực diện, bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của Lã Bố! Có thể nói, Lã Bố lúc này chính là kẻ thù đáng sợ nhất của Tào Tháo!

Về sau, Lã Bố không nghe lời Trần Cung, liên tiếp phạm nhiều sai lầm lớn, dẫn đến thất bại và bị giết. Tưởng chừng Tào Tháo có thể yên tâm phát triển, trải qua một quãng thời gian hòa bình, thì tình hình lại đột biến. Người anh em tốt trước đây là Viên Thiệu, lúc này đã có xu hướng thôn tính thiên hạ, hắn ta lại muốn đánh bại cả Tào Tháo!

Từ Viên Thiệu đến Lưu Bị: Cuộc chiến dai dẳng

Viên Thiệu thực lực hùng mạnh, Tào Tháo hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Khi hai bên giao chiến tại Quan Độ, Tào Tháo đã từng bị áp đảo và suýt nữa phải bỏ chạy. May mắn là ông đã kiên trì, gặp được Hứa Du đang làm phản, người đã mang đến cho ông phương pháp đánh bại Viên Thiệu. Cuối cùng Tào Tháo đã giành chiến thắng trong trận Quan Độ.

Không lâu sau khi Viên Thiệu bại trận, hắn ta qua đời. Con cháu của hắn vì lợi ích riêng mà đánh lẫn nhau, tạo cơ hội cho Tào Tháo. Cuối cùng Tào Tháo dễ dàng chiếm được vùng Hà Bắc. Từ đó, Tào Tháo thống nhất phương Bắc, trở thành chư hầu mạnh nhất thiên hạ. Đối thủ mạnh duy nhất còn lại trước mắt Tào Tháo là Lưu Biểu ở Kinh Châu.

Ngoài Lữ Bố, Tào Tháo còn đụng phải những kẻ địch mạnh khác như Lưu Bị, Viên Thiệu. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, ngay khi Tào Tháo tập hợp binh mã chuẩn bị tấn công Kinh Châu, Lưu Biểu lại qua đời. Dường như Tào Tháo đã không còn đối thủ đáng gờm nào nữa. Chính vì lý do này, Tào Tháo trở nên vô cùng kiêu ngạo, cho rằng mình sắp thống nhất thiên hạ!

Nhưng Tào Tháo đã vui mừng quá sớm. Tại trận Xích Bích, Chu Du dùng hỏa công, thiêu rụi 83 vạn quân Tào, khiến Tào Tháo tổn thất nặng nề, bỏ lỡ cơ hội thống nhất thiên hạ. Cùng lúc đó, Lưu Bị, người mà Tào Tháo trước nay vẫn coi thường, thừa cơ trỗi dậy, chiếm lấy Kinh Nam, sau đó lại chiếm được Ích Châu, trở thành một thế lực đáng gờm, cùng Tôn Quyền tạo thành thế gọng kìm đối với Tào Tháo. Lúc này Tào Tháo mới nhận ra Lưu Bị và Tôn Quyền đáng sợ đến nhường nào!

Những mối đe dọa muộn màng và cái tên ẩn giấu

Trong trận chiến sau đó, Tào Tháo bị Mã Siêu đánh cho tơi tả ở Vị Thủy, phải thốt lên rằng Mã Siêu dũng mãnh như Lã Bố năm xưa. Tại Hán Trung, Tào Tháo lại bị Lưu Bị đánh bại, phải rút lui trong nhục nhã. Ở Phàn Thành, ông bị Quan Vũ đánh cho khiếp sợ đến mức suýt phải dời đô... Có thể nói, Mã Siêu, Lưu Bị, Quan Vũ, người nào cũng đáng sợ, khiến Tào Tháo phải dè chừng!

Trong trận chiến sau đó, Tào Tháo bị Mã Siêu đánh cho tơi tả ở Vị Thủy. (Ảnh: Sohu)

Ngoài những đối thủ công khai, Tào Tháo dần phát hiện ra Tư Mã Ý trong phe mình có điều bất thường. Người này cực kỳ thông minh và giỏi che giấu tâm tư, rất có thể sẽ là một mối đe dọa không nhỏ trong tương lai. Vì vậy, trước khi lâm chung, ông đã đặc biệt dặn dò Tào Phi phải cẩn thận đề phòng Tư Mã Ý. Tư Mã Ý có thể dùng nhưng không thể trọng dụng!

Rõ ràng, nhìn lại cuộc đời chinh chiến của Tào Tháo, ông đã gặp rất nhiều kẻ thù khủng khiếp. Đổng Trác, Lã Bố, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Chu Du, Lưu Bị, Tôn Quyền, Mã Siêu, Quan Vũ, không ai là kẻ dễ đối phó! Tuy nhiên, những người này dù đáng sợ nhưng không phải là người khiến Tào Tháo kiêng dè nhất. Người khiến Tào Tháo sợ hãi nhất, thực ra vẫn luôn ẩn mình bên cạnh ông!

Người khiến Tào Tháo sợ hãi nhất

Trên thực tế, người luôn ẩn mình bên cạnh Tào Tháo, khiến ông sợ hãi nhất, chính là "Độc sĩ số một thời Tam Quốc" – Giả Hủ! Tại sao lại nói như vậy? Chúng ta chỉ cần xem xét kỹ ba đặc điểm của Giả Hủ!

Giả Hủ: Xảo quyệt, tàn nhẫn và không có giới hạn

Đặc điểm thứ nhất của Giả Hủ là cực kỳ tàn nhẫn, làm người không có giới hạn nào. Cuối thời Đông Hán, thiên hạ chưa hoàn toàn sụp đổ, khắp nơi nổi dậy nhưng vẫn rất tôn trọng hoàng đế. Đổng Trác tàn bạo, Tào Tháo dã tâm lớn như vậy mà vẫn không dám động chạm đến Hán Hiến Đế, có thể thấy thiên hạ chưa đến mức lễ nghi sụp đổ!

Thế nhưng, khi Đổng Trác bị giết, tính mạng của Giả Hủ bị đe dọa, hắn ta lập tức xúi giục mọi người khởi binh tạo phản, tấn công Trường An, bắt giữ Hán Hiến Đế, khiến cả thế gian chấn động!

Trên thực tế, người luôn ẩn mình bên cạnh Tào Tháo, khiến ông sợ hãi nhất, chính là Giả Hủ. (Ảnh: Sohu)

Nhà Hán truyền thừa bốn trăm năm, hoàng đế đã được thần thánh hóa, không có mấy ai dám động đến hoàng đế. Kết quả là Giả Hủ, một kẻ sĩ nho nhã, lại dám xúi giục mọi người liên kết tấn công kinh đô nhà Hán lúc bấy giờ, bắt giữ thiên tử. Hành động này thật sự vô liêm sỉ! Ngay cả thiên tử mà Giả Hủ cũng không coi ra gì, huống hồ là Tào Tháo? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, với tính cách này của Giả Hủ, liệu hắn có ra tay với Tào Tháo hay không?

Trí tuệ sắc bén và không thể mua chuộc

Đặc điểm thứ hai của Giả Hủ là cực kỳ thông minh. Giả Hủ rất nổi tiếng thời Tam Quốc, được đánh giá là "Độc sĩ số một". Danh hiệu này thực chất bao hàm hai tầng ý nghĩa. Một là nói về mưu kế của Giả Hủ rất độc ác, không có điểm mấu chốt. Hai là nói mưu kế của Giả Hủ rất cao siêu, rất hiệu quả, mỗi lần đều có thể đánh bại kẻ địch.

Ví dụ như giúp quân Tây Lương phản bại thành thắng, đánh chiếm Trường An, bắt giữ Hán Hiến Đế; giúp Trương Tú nhiều lần đánh bại Tào Tháo, cũng hiến kế cho ông ta giết chết con trai cả Tào Ngang và ái tướng Điển Vi của Tào Tháo; giúp Tào Tháo đánh bại Mã Siêu; giúp Tào Phi trở thành người kế vị,...

Giả Hủ thông minh và tàn nhẫn như vậy, luôn nghĩ ra những điều mà người khác không ngờ tới, khiến Tào Tháo mỗi lần tìm đến Giả Hủ đều có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề. Điều này khiến Tào Tháo không khỏi kiêng dè, vạn nhất sự thông minh và tàn nhẫn của Giả Hủ được dùng để đối phó với mình thì phải làm sao?

Tào Tháo căn bản không thể nắm được Giả Hủ trong tay nên ông ta luôn cảm thấy lo sợ kẻ ẩn nấp ngay bên cạnh mình. (Ảnh: Sohu)

Đặc điểm thứ ba của Giả Hủ là không thể mua chuộc. Tuy sau đó Giả Hủ đã đầu quân cho Tào Tháo, nhưng thực chất hắn ta không hoàn toàn quy phục Tào Tháo. Cũng chính vì lý do này, nên Giả Hủ rất ít khi hiến kế cho Tào Tháo, trừ khi thực sự đến lúc nguy cấp, đe dọa đến bản thân Giả Hủ. Nói trắng ra, Giả Hủ ở trong Tào doanh giống như một khách khanh, không phải thuộc hạ của Tào Tháo theo đúng nghĩa. Chính vì không thể khiến Giả Hủ thực sự thần phục, nên Tào Tháo rất kiêng dè Giả Hủ, sợ hắn ta ra tay đối phó với mình!

Tóm lại, Giả Hủ là người vừa độc ác vừa thông minh, lại không trung thành với bất kỳ ai. Tào Tháo căn bản không thể nắm được ông ta trong tay. Điều này khiến Tào Tháo rất lo sợ, lo lắng Giả Hủ sẽ gặp được một người thực sự khiến hắn ta quy phục, cuối cùng quay đầu đối phó với mình! Vì vậy, đối với Giả Hủ, Tào Tháo vừa không dám dùng, vừa không dám bỏ, chỉ có thể "giam lỏng trá hình", để hắn ta luôn ẩn mình bên cạnh.