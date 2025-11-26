Hà Nội

Vì sao con người muốn khai thác khoáng sản trong vũ trụ?

Giải mã

Tiểu hành tinh giàu khoáng sản, thiên thể băng và lớp đất Mặt trăng có thể có trị giá ước tính hàng tỷ USD trở thành mục tiêu khai thác của nhiều công ty.

Tâm Anh (theo Interesting Engineering)
Khai thác khoáng sản trong vũ trụ là mục tiêu mà một số công ty trên thế giới theo đuổi. Trong số đó, các tiểu hành tinh gần Trái đất và Mặt trăng dễ tiếp cận, có nguồn tài nguyên kim loại phong phú và có chứa nhiều loại vật liệu có giá trị kinh tế. Ảnh: Getty.
Để có thể khai thác nguồn tài nguyên trong các thiên thạch, Công ty Mỹ AstroForge thành lập năm 2022 là một trong những công ty tư nhân nổi bật nhất trong lĩnh vực khai khoáng vũ trụ sau khi nhiệm vụ Brokkr-1 của họ thử nghiệm hệ thống tinh chế trên quỹ đạo năm 2023. Ảnh: Scitechdaily.
Tàu vũ trụ Odin của AstroForge được phóng vào tháng 2/2025 là nhiệm vụ thương mại thăm dò tiểu hành tinh trong không gian sâu đầu tiên. Tuy nhiên, do gặp phải vấn đề liên lạc và điều chỉnh phương hướng nên tàu vũ trụ Odin không thể bay qua tiểu hành tinh 2022 OB5 như dự kiến. Ảnh: Deep Space Industries.
Dù vậy, AstroForge coi nhiệm vụ trên như một kinh nghiệm quý giá và đang lên kế hoạch cho nhiệm vụ Vestri năm 2026 để tinh chỉnh phương pháp khai thác khoáng sản trong vũ trụ. Ảnh: Factor-Tech Magazine.
Sứ mệnh tìm kiếm tài nguyên trong vũ trụ của các công ty chủ yếu tập trung vào 3 nhóm chính gồm: kim loại, chất dễ bay hơi và đồng vị đặc biệt. Kim loại, đặc biệt thuộc nhóm bạch kim (PGM) nằm trong số những mục tiêu giá trị nhất. Ảnh: Bryan Versteeg/Deep Space Industries.
Nhiều tiểu hành tinh có thể chứa mỏ sắt, nickel, bạch kim, palladium, rhodium, iridium và các kim loại hiếm và đắt đỏ khi khai thác trên Trái Đất. Chúng đóng vai trò chủ chốt đối với sản xuất bộ lọc không khí, thiết bị điện tử và công nghệ năng lượng sạch. Ảnh: ESA/Foster+Partners.
Đặc biệt, một số tiểu hành tinh có thể chứa mật độ kim loại cao gấp nhiều lần mỏ quặng dồi dào nhất trên mặt đất, đủ để thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: getty.
Một trọng tâm tìm kiếm khác là đồng vị đặc biệt như helium-3, chủ yếu tìm thấy trên Mặt trăng. Bề mặt Mặt trăng hấp thụ helium-3 từ gió mặt trời trong hàng tỷ năm. Nếu phản ứng nhiệt hạch sử dụng helium-3 trở thành hiện thực, nó có thể cung cấp nguồn năng lượng sạch an toàn và gần như vô hạn so với những phương pháp hiện nay. Ảnh: theconversation.
Tuy nhiên, nhiệm vụ khai thác xử lý và vận chuyển đủ vật liệu trong quá trình khai thác khoáng sản tại các tiểu hành tinh đối mặt với kinh phí lớn và đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Ảnh: scitechdaily.
Các chuyên gia ước tính chương trình khai khoáng vũ trụ sẽ mất ít nhất 20 - 30 năm để khả thi về mặt thương mại. Ảnh: scitechdaily.
Tâm Anh (theo Interesting Engineering)
#vũ trụ #tiểu hành tinh #khoáng sản #khai thác vũ trụ #Mặt trăng #năng lượng

