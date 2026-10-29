VF MPV 7 biến khoang xe 7 chỗ thành không gian công nghệ cho cả gia đình

Kết nối quen thuộc, thao tác thuận tiện mỗi ngày

Với anh Nguyễn Đức Phúc (TP.HCM), công nghệ trên xe gia đình cần dễ sử dụng và phục vụ được nhiều thành viên. Người lái cần bản đồ, cuộc gọi và khả năng điều khiển nhanh, trong khi vợ con anh thường quan tâm tới âm nhạc, nội dung giải trí và kết nối điện thoại.

VF MPV 7 đáp ứng những nhu cầu này bằng màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Các ứng dụng quen thuộc trên điện thoại như bản đồ, danh bạ và danh sách nhạc được đưa lên màn hình xe, giúp người dùng tiếp tục sử dụng giao diện đã quen thay vì phải thiết lập lại từ đầu.

“Tôi thường mở bản đồ và nghe nhạc ngay khi lên xe. Việc đưa các ứng dụng quen thuộc lên màn hình trung tâm giúp thao tác nhanh hơn, vợ tôi cũng có thể dễ dàng chọn nội dung cho các con”, anh Phúc chia sẻ.

Bên cạnh màn hình cảm ứng, trợ lý ảo VinFast tới đến thêm phương thức điều khiển bằng giọng nói. Người lái có thể yêu cầu tìm điểm đến, mở nội dung giải trí hoặc điều chỉnh một số chức năng mà không phải thực hiện nhiều bước trên màn hình.Với anh Phúc, lợi ích lớn nhất là giảm bớt thao tác khi đang cầm lái. Thay vì tìm kiếm từng biểu tượng, anh có thể đưa ra yêu cầu bằng lời nói và duy trì sự tập trung vào tuyến đường phía trước.

“Khi đang đi trong phố, tôi không muốn mất thời gian tìm chức năng trên màn hình. Những yêu cầu thường dùng có thể thực hiện bằng giọng nói nên việc điều khiển xe trở nên gọn hơn”, anh cho biết.

Ưu đãi lớn, chi phí sử dụng nhẹ: VF MP 7 xứng đáng tới từng đồng

Nếu kết nối điện thoại và trợ lý ảo phục vụ các thao tác hằng ngày, FOTA lại mang tới giá trị trong suốt quá trình sở hữu. Khả năng cập nhật từ xa cho phép VF MPV 7 tiếp nhận các phiên bản phần mềm mới mà chủ xe không phải đưa phương tiện tới xưởng.Với một chiếc ô tô thường đồng hành cùng gia đình, FOTA giúp trải nghiệm số tiếp tục được hoàn thiện sau ngày bàn giao. Những cải tiến về giao diện và chức năng có thể được bổ sung trực tiếp, giúp hệ thống duy trì sự mới mẻ theo thời gian.

“Điện thoại hay máy tính đều được cập nhật thường xuyên, nên tôi thích việc chiếc xe cũng có thể tiếp nhận phần mềm mới từ xa”, anh Phúc nói.

Công nghệ trên VF MPV 7 còn phát huy trong nhiều tình huống. Chế độ Cắm trại hỗ trợ gia đình khai thác không gian và nguồn điện của xe trong những chuyến nghỉ cuối tuần.

Sau khi cân nhắc trải nghiệm công nghệ, chi phí sở hữu là yếu tố tiếp theo giúp gia đình anh Phúc nhanh chóng ra quyết định. VF MPV 7 có giá niêm yết 750 triệu đồng. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 mang tới ưu đãi 9%, tương đương gần 68 triệu đồng, đưa giá xe còn hơn 682 triệu đồng.Chương trình “Mua xe 0 đồng” hỗ trợ khoản vay tới 100% giá trị xe, giúp khách hàng linh hoạt bố trí ngân sách.

Chủ xe như anh còn được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029, qua đó gần như không phải dành thêm chi phí cho việc nạp năng lượng khi sử dụng xe thường xuyên.Nhờ đưa công nghệ vào đúng những nhu cầu thường ngày, VF MPV 7 giúp mỗi chuyến đi của gia đình trở nên kết nối, thuận tiện và dễ chịu hơn. Trong khi đó, mức giá sở hữu dễ chịu cùng chi phí sử dụng gần như được triệt tiêu giúp khoản đầu tư với VF MPV 7 trở nên xứng đáng tới từng đồng.