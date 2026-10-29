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Doanh nghiệp

Định nghĩa lại mặt bằng thương mại đáng giá tại Tây Hà Nội

Khi quy hoạch đô thị dần hoàn thiện, tiêu chuẩn đánh giá bất động sản thương mại đáng giá đã vượt ra khỏi khoảng cách tới lõi trung tâm. Nhìn từ các đại lộ thương mại lớn trên thế giới, sức sống dài hạn được kiến tạo bởi cấu trúc 3 lớp: Bán kính kết nối mở rộng - Kích hoạt dòng người thực - Trở thành điểm đến trải nghiệm. Đây cũng là tư duy đang định hình nên tâm điểm giao thương mới tại khu vực phía Tây Thủ đô.

PV

Vị trí thương mại đáng giá: Mở ra bán kính kết nối không giới hạn

Trong tư duy truyền thống, vị trí đắc địa thường gắn liền với việc nằm tại lõi trung tâm. Tuy nhiên, nhìn từ các đại lộ mua sắm sầm uất tại khu West End (London, Anh), khả năng tích hợp mạng lưới di chuyển đa phương thức mới là yếu tố quyết định để đón trọn dòng lưu thông đa dạng.

Điển hình như Oxford Street, nhờ liên kết trực tiếp với 4 ga tàu điện ngầm và hệ thống xe buýt dày đặc, tuyến phố này thu hút khoảng 120 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó 85% hành khách tiếp cận qua giao thông công cộng (theo Transport for London). Tương tự, Regent Street kế cận với 3 ga tàu điện ngầm cũng đều đặn ghi nhận gần 60.000 lượt khách mỗi ngày. Sức hút bền vững qua nhiều thập kỷ của những đại lộ này xuất phát từ khả năng đón trọn dòng người với đa dạng mục đích: từ làm việc, giải trí đến mua sắm và tham quan du lịch.

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Regent Street - một trong những con phố mua sắm sầm uất bậc nhất thế giới

Tọa lạc tại hành lang phát triển phía Tây Hà Nội, dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang thụ hưởng cấu trúc giao thông đa chiều, hứa hẹn trở thành tâm điểm giao thương đón trọn dòng khách liên vùng.

Kế cận trục Đại lộ Tây Thăng Long (mục tiêu thông xe vào 2027), có trục xuyên tâm là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, từ dự án chỉ mất 15 phút kết nối về Tây Hồ Tây khi đại lộ Tây Thăng Long thông xe toàn tuyến, 20 phút đến khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy, 30 phút tới phố cổ.

Đặc biệt, nhờ vị thế chiến lược nằm giữa hai tuyến đường Vành đai 3,5 và Vành đai 4, từ dự án chỉ mất khoảng 10 di chuyển đến Thượng Cát hay cầu Hồng Hà, tiếp cận nhanh chóng tới các thủ phủ công nghiệp và đô thị lân cận như Mê Linh, Đông Anh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh hay Phú Thọ. Sự kết hợp cùng mạng lưới đường sắt đô thị trong tương lai như Metro số 3 và số 15 giúp dự án sở hữu một bán kính tiếp cận rộng mở, đón đầu trọn vẹn lực lượng hàng chục nghìn chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp FDI và cư dân từ các đô thị vệ tinh di chuyển về Thủ đô mỗi ngày.

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Mạng lưới giao thông kết nối liên vùng tạo dư địa phát triển thương mại bền vững cho dự án.

Kích hoạt "Kinh tế dòng người" và bài toán khai thác cho thương chủ

Giá trị thực của một nhà phố thương mại được đo bằng sức sống giao thương mỗi ngày. Khi tất cả các nhu cầu từ ăn sáng, cà phê của giới văn phòng; mua sắm, giải trí của cư dân, du khách; đến dịch vụ lưu trú cho khách công tác được đáp ứng trọn vẹn tại một điểm đến duy nhất, thời gian dừng chân chắc chắn gia tăng; dòng tiền tiêu dùng sẽ tự động được kích hoạt và tăng trưởng bền vững.

Điểm khác biệt nổi bật của Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences là không xây dựng trung tâm thương mại tập trung mà quy hoạch toàn bộ không gian thành các tuyến phố mua sắm mở đầy bản sắc, giúp mỗi căn nhà phố thụ hưởng trọn vẹn sức sống giao thương của toàn khu. Cấu trúc này vừa tạo nên tính cộng hưởng thương mại vượt trội giữa các chuỗi ngành hàng, vừa trao trọn quyền chủ động kinh doanh và khai thác dòng tiền cho từng thương chủ.

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Dự án đang tăng tốc hoàn thiện, bàn giao kèm sổ đỏ

Trên quy mô hơn 70ha với gần 2.500 căn nhà phố Châu Âu sở hữu diện tích sàn linh hoạt từ 250m² đến 600m², các căn nhà phố thiết kế thông minh có thể tích hợp thang máy riêng cùng lối đi độc lập giữa các tầng cho phép chủ sở hữu toàn quyền biến tấu công năng: từ việc tự vận hành chuỗi F&B, Showroom, trụ sở doanh nghiệp, cho đến việc kết hợp cho thuê căn hộ dịch vụ cao cấp cho lực lượng chuyên gia quốc tế. Sự chủ động này giúp tối đa hóa hiệu suất sử dụng trên từng mét vuông, đảm bảo dòng tiền khai thác liên tục và linh hoạt theo từng giai đoạn thị trường.

"Điểm đến" trải nghiệm - Lực hút gia tăng giá trị mua sắm và giữ chân khách hàng

Nếu hạ tầng giao thông mang dòng người đi qua, thì những trải nghiệm độc đáo là chất keo níu chân và thôi thúc khách hàng chủ động tìm đến. Tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, các sự kiện văn hóa - nghệ thuật đa sắc màu không chỉ biến những tuyến phố Châu Âu thành điểm hẹn dạo chơi, thưởng lãm quen thuộc của cư dân Thủ đô cùng khu vực phụ cận, mà còn trực tiếp kéo dài thời gian dừng chân và gia tăng mức độ chi tiêu của dòng khách ghé thăm.

Kết hợp cùng giải pháp ứng dụng công nghệ AI trong vận hành và tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao từ thương hiệu WorldHotels mang lại trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn cho khách hàng khi đến mua sắm hay lưu trú.

Hội tụ trọn vẹn cấu trúc 3 lớp từ bán kính kết nối mở rộng, khả năng kích hoạt dòng người thực cho tới sức hút điểm đến từ chuỗi sự kiện – lễ hội rực rỡ, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences khẳng định vị thế của một quần thể giao thương sầm uất tại khu vực phía Tây Thủ đô.

#Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences #Bất động sản thương mại #Nhà phố thương mại #Hạ tầng giao thông Hà Nội #Kinh tế dòng người

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