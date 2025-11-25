Vén màn bí ẩn công trình hơn 3.000 tuổi ở Mỹ

Hà Nội

Các nhà nghiên cứu đã giải mã mục đích đằng sau khu di tích Poverty Point - một trong những công trình bí ẩn nhất ở Bắc Mỹ.

Vào khoảng 3.500 năm trước, các nhóm săn bắt hái lượm đã bắt đầu tạo ra những gò đất khổng lồ dọc theo sông Mississippi tại Poverty Point, Louisiana. Khu di tích Poverty Point được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trong suốt nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu nỗ lực giải mã mục đích người xưa xây dựng công trình này là gì. Ảnh: Washington University in St. Louis.
Trong nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia cho hay người cổ đại đã di chuyển lượng đất tương đương 140.000 xe tải để xây dựng công trình kỳ lạ gồm các gò đất và 6 dãy đất hình chữ C khổng lồ. Họ không dùng xe ngựa hay bánh xe. Ảnh: Joe Angeles / Washington University.
Giả thuyết được quan tâm nhiều nhất trước đây cho rằng, Poverty Point chỉ có thể được xây dựng bởi một xã hội có cấu trúc chặt chẽ, đứng đầu bởi các tù trưởng, với nhiều thế hệ cùng chung tay góp sức. Ảnh: lastateparks.com.
Tuy nhiên, các bằng chứng mới đã giúp nhóm nghiên cứu đưa ra một lời giải khác. Thay vì là một khu định cư lâu đời, Poverty Point là một địa điểm tụ họp tạm thời, nơi hàng ngàn người từ khắp vùng Đông Nam và Trung Tây tụ tập để buôn bán, giao lưu, làm việc và thực hành các nghi lễ. Ảnh: worldhistory.
Các cuộc khảo sát thực địa không tìm thấy bất kỳ địa điểm chôn cất hay tàn tích tích của những ngôi nhà lâu đời nào quanh Poverty Point - những thứ thường tìm thấy ở các khu định cư. Ảnh: worldhistory.
Một manh mối khác là thời điểm Poverty Point được xây dựng thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, bao gồm các đợt lũ lụt lớn. Ảnh: worldhistory.
Vì vậy, các chuyên gia tin rằng, công trình Poverty Point đã được người dân xây dựng để thực hiện các nghi lễ và để lại những vật phẩm hiến tế quý giá, nhằm cầu mong có được sự bình an, tránh được thiên tai thảm khốc. Ảnh: whc.unesco.org.
Theo các nhà nghiên cứu, Poverty Point không phải do một nhóm tinh hoa cầm quyền tạo nên mà do các nhóm dân cư bình đẳng tập hợp lại với nhau vì mục đích nghi lễ chung. Ảnh: Louisiana Office of State Parks.
