Phó Chủ tịch Bắc Ninh cùng cầu thủ Quang Hải livestream bán hơn 30 tấn vải

PCT UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cùng cầu thủ Nguyễn Quang Hải livestream quảng bá nông sản, thu hút hơn 832.000 lượt xem và chốt hơn 30 tấn vải thiều.

Ngày 20/5, tại xã Nam Dương, chương trình livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ vải thiều sớm Bắc Ninh diễn ra sôi động với sự tham gia trực tiếp của ông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đặc biệt, phiên livestream năm nay là sự xuất hiện của cầu thủ cùng vợ và diễn viên Anh Đào. Ngay khi lên sóng, phiên bán hàng đã thu hút lượng lớn người xem, bình luận và chốt đơn liên tục.

Trong suốt phiên livestream, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh giới thiệu vải thiều và tương tác với người xem, giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến chất lượng sản phẩm, quy trình chăm sóc, thu hoạch, đóng gói cũng như công tác kiểm soát an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh (ở giữa) và cầu thủ Nguyễn Quang Hải livestream bán vải thiều.
Hình ảnh lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng các KOL, TikToker livestream bán hàng khiến nhiều người thích thú. Không khí phiên phát sóng liên tục sôi động khi hàng nghìn đơn hàng được chốt ngay trên sóng trực tiếp.

Theo ban tổ chức, sau hai khung giờ livestream, chương trình ghi nhận hơn 4.800 đơn hàng với tổng sản lượng hơn 30 thiều được tiêu thụ và bán thêm được hơn 500 chai mật ong, gần 3 tạ mỳ Chũ.

Ông Thịnh cho biết tỉnh Bắc Ninh mong muốn thông qua nền tảng số để người tiêu dùng cả nước trực tiếp nhìn thấy chất lượng thực tế của trái vải Bắc Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh muốn mọi người tận mắt thấy trái vải Bắc Ninh như thế nào, độ ngon ngọt ra sao. Việc lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trực tiếp tham gia livestream cũng là cam kết về chất lượng nông sản của địa phương.

Buổi livestream bán thu hút nhiều người xem.
Theo ông Thịnh, chuyển đổi số và thương mại điện tử đang mở ra cơ hội rất lớn cho nông dân tiêu thụ nông sản. Không chỉ riêng vải thiều, thời gian tới tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục thúc đẩy bán hàng trực tuyến đối với các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, sản phẩm công nghiệp, gia dụng và du lịch.

Năm 2025, ông Thịnh từng tham gia livestream hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Hoạt động livestream bán vải thiều lần này cũng được xem là điểm nhấn đáng chú ý trước thềm hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 28/5 tới.

Theo Nguyễn Thắng/ Tiền Phong
