Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế bắt đầu thăm Việt Nam

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trưa nay, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Ông Triệu Lạc Tế sẽ dự lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đón Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại sân bay. Ảnh: Phạm Hải

Tháp tùng Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam có: Tổng Thư ký Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lưu Kỳ; Chủ nhiệm Ủy ban Ngoại vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lâu Cần Kiệm; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; Phó Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mã Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Ông Kiệt Minh; Phó Tổng Thư ký Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Hồ Hiểu Lê; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Y tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lý Tĩnh Hải; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Pháp chế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Tôn Trấn Bình; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Chí Viễn; Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Tổng Nhuệ; Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Lữ Hiền Xuân; ông Tào Nghĩa, Trợ lý Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chiều nay Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ dự lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hai lãnh đạo sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Ông Triệu Lạc Tế sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chủ chốt khác của Việt Nam và có nhiều hoạt động quan trọng khác. Đặc biệt ông sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Trước chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, chuyến thăm minh chứng rõ ràng cho sự coi trọng lẫn nhau và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai nước trong việc củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Việc lãnh đạo cao nhất của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc thăm Việt Nam và đặc biệt lần đầu tiên cùng với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đồng chủ trì phiên họp của Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, mà còn là điểm nhấn, tô đậm thêm các thành quả phong phú trên các kênh đối ngoại - ngoại giao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân.

Qua đó, củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân… đưa quan hệ song phương phát triển theo hướng ngày càng vững chắc, ổn định, thực chất, hiệu quả hơn.

Trong khi đó Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cho biết, chuyến thăm của Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế là dịp để Đảng, Chính phủ Trung Quốc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Chính phủ Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80, thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với quan hệ hai Đảng, hai nước và việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.

Chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, tình cảm gắn bó của Trung Quốc dành cho Việt Nam; khẳng định thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới.