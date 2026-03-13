Giá chung cư Hà Nội dự báo tiếp tục tăng

Thị trường bất động sản Hà Nội bước vào năm 2026 với triển vọng phục hồi rõ nét và xu hướng nâng cấp chất lượng ở nhiều phân khúc.

Trong báo cáo vừa công bố, Savills dự báo nguồn cung căn hộ tương lai năm 2026 tại Hà Nội đạt khoảng 18.454 căn, chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp và trung cấp.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và tư vấn, Savills Hà Nội, nhận định: “Trong ngắn hạn, giá sơ cấp dự kiến sẽ tiếp tục duy trì đà tăng. Giá thứ cấp đã tăng cao hơn giá sơ cấp ở tất cả các phân khúc, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các căn hộ có thể bàn giao ngay và có môi trường sống chất lượng. Trong dài hạn, các yếu tố cơ bản của thị trường duy trì tích cực. Việc mở rộng cơ sở hạ tầng sẽ khai mở các khu vực dân cư mới. Các dự án trọng điểm như Đường Vành đai 4, các tuyến metro và những cây cầu mới bắc qua sông Hồng sẽ hỗ trợ quá trình mở rộng đô thị, giúp đa dạng hóa nguồn cung nhà ở trong tương lai”.

Trong năm 2025, thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ, nhờ vào sự cải thiện về cơ sở hạ tầng, cải cách quy hoạch và nguồn cầu lớn. Nguồn cung mới đạt mức cao nhất trong 5 năm vừa qua, chủ yếu là căn hộ trung cấp.

Với phân khúc biệt thự và liền kề, sự phục hồi của thị trường ngày càng trở nên rõ nét vào cuối năm 2025, khi ngày càng nhiều dự án mới được đưa ra thị trường, cùng với nguồn cung tương lai lớn hơn dự kiến sẽ ra mắt trong những năm tới.

Các dự án sắp triển khai được kỳ vọng sẽ có tiêu chuẩn phát triển cao hơn và được thực hiện bởi các chủ đầu tư uy tín. Tổng lượng giao dịch trong năm 2025 đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, phản ánh sự phục hồi rõ rệt của hoạt động thị trường.

Đồng thời, hiệu ứng gia tăng tài sản ngày càng thể hiện rõ thông qua mức tăng đáng kể của giá trị bất động sản nhà ở thấp tầng. Trong giai đoạn 5 năm qua, mức tăng giá trên thị trường thứ cấp liên tục vượt mức tăng của thị trường sơ cấp ở tất cả các phân khúc nhà ở thấp tầng.

Trong thời gian tới, động lực kết hợp từ các chính sách di dời bắt buộc và dòng vốn lớn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy những thay đổi mang tính nền tảng của thị trường, đặc biệt là xu hướng dịch chuyển nhu cầu về các khu vực vùng ven, các tỉnh lân cận và những địa bàn được hưởng lợi từ các dự án hạ tầng lớn.