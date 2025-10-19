Hà Nội

Tượng đất sét 7.000 năm hình thù kỳ dị, chuyên gia nhức đầu giải mã

Kho tri thức

Tượng đất sét 7.000 năm hình thù kỳ dị, chuyên gia nhức đầu giải mã

Tượng đất sét diện mạo kỳ dị 7.000 năm tuổi được phát hiện trong hang động Battifratta, Lazio, nước Ý gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Hang động Battifratta nằm trong địa phận thành phố Poggio Nativo, thuộc địa phận Casali, bên trái thung lũng sông Riano, một nhánh nhỏ của sông Farfa, miền trung nước Ý. Ảnh: @Đại học Sapienza.
Hang động Battifrata nổi bật với cấu trúc và bố cục giống như mê cung, được tô điểm bởi những măng đá và nhũ đá, với một dòng suối nhỏ chảy qua lối vào. Ảnh: @Đại học Sapienza.
Khi đang tiến hành khai quật tại Hang động Battifratta này, các chuyên gia đến từ trường Đại học Sapienza bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Sapienza.
Vật thể này được mô tả là một bức tượng đất sét hiếm có, ước tính có niên đại khoảng 7.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Sapienza.
Điều đáng nói là bức tượng được tạc theo hình ảnh của một nhân vật vô danh kỳ bí. Ảnh: @Đại học Sapienza.
Liệu bức tượng cổ đại này khắc họa ai? Liệu đó có phải là một nữ thần cổ đại vô danh, một người phụ nữ mà chúng ta chưa từng nghe nói đến, hay chỉ là một món đồ chơi, một con búp bê nhỏ xinh xắn của trẻ con? Tất cả vẫn đang là ẩn số lớn. Ảnh: @Đại học Sapienza.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
