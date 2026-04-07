Túi khí ôtô có nguồn gốc từ Trung Quốc bị điều tra vì vấn đề an toàn

Mỹ đang tiến hành điều tra loại túi khí có nguồn gốc từ Trung Quốc nghi gây tử vong cho 10 người do phát nổ và bắn mảnh kim loại vào cabin khi xảy ra va chạm.

Nguyễn Thảo

sử dụng linh kiện rẻ tiền,

Video: Điều tra loại túi khí có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa chính thức vào cuộc điều tra sau khi ghi nhận hàng loạt vụ tử vong liên quan đến hệ thống túi khí trên ô tô. Theo báo cáo, các bộ bơm túi khí do công ty Jilin Province Detiannuo Safety Technology (DTN) từ Trung Quốc sản xuất đang bị nghi ngờ là nguyên nhân trực tiếp gây ra ít nhất 10 ca tử vong và 2 người bị thương nặng trong vòng 3 năm qua. Thay vì đóng vai trò là "lá chắn" bảo vệ, linh kiện này lại trở thành mối nguy hiểm chết người cho hành khách khi xảy ra va chạm.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bộ bơm túi khí của DTN gặp lỗi vận hành cực kỳ nghiêm trọng. Trong các vụ tai nạn, thay vì bung ra một cách an toàn để giảm chấn, bộ phận này lại phát nổ với lực cực mạnh, bắn các mảnh kim loại trực tiếp vào khoang lái. Những mảnh văng này gây ra các vết thương nghiêm trọng ở vùng ngực, cổ, mặt và mắt của người ngồi trên xe.

Đáng chú ý, các túi khí lỗi này không phải là trang bị nguyên bản theo xe từ nhà sản xuất. Chúng chủ yếu xuất hiện dưới dạng linh kiện thay thế tại các xưởng sửa chữa sau khi xe từng gặp tai nạn hoặc va chạm trước đó. NHTSA nhận định các bộ phận này nhiều khả năng đã được nhập khẩu trái phép vào thị trường Mỹ trước khi được lắp đặt lên các phương tiện đang lưu hành.

Hiện tại, các trường hợp tử vong và chấn thương được ghi nhận chủ yếu tập trung trên một số mẫu sedan phổ biến như Chevrolet Malibu và Hyundai Sonata. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa thể khẳng định liệu phạm vi ảnh hưởng có dừng lại ở các mẫu xe này hay còn mở rộng sang nhiều thương hiệu khác.

Hiện tượng túi khí phát nổ bắn mảnh kim loại này được đánh giá là có tính chất tương tự như bê bối túi khí Takata chấn động thế giới trước đây. Vụ việc của Takata từng dẫn đến đợt triệu hồi hàng chục triệu xe trên toàn cầu, cho thấy rủi ro khôn lường từ việc kiểm soát chất lượng linh kiện an toàn bị buông lỏng.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, NHTSA đang xem xét ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với tất cả các bộ túi khí có nguồn gốc từ công ty DTN. Cơ quan này cũng đưa ra khuyến cáo khẩn cấp, yêu cầu chủ sở hữu phương tiện cần kiểm tra kỹ lịch sử sửa chữa của xe, đặc biệt là những chiếc xe đã từng qua đại tu hoặc thay thế túi khí sau tai nạn.

Người dùng được khuyên nên đưa xe đến các trung tâm bảo dưỡng uy tín để đảm bảo túi khí đang sử dụng là linh kiện chính hãng. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo thực trạng rủi ro từ thị trường phụ tùng thay thế ngoài luồng. Với những phương tiện đã từng va chạm, việc sử dụng linh kiện rẻ tiền, không rõ nguồn gốc có thể biến một hệ thống bảo vệ tính mạng thành yếu tố gây nguy hiểm trực tiếp cho người sử dụng.

Yamaha Tricity 300 2026 ra mắt - xe ga 3 bánh có túi khí như ôtô

Yamaha Tricity 300 2026 thế hệ mới ra mắt vẫn giữ thiết kế ba bánh nghiêng độc đáo, tuy nhiên nó còn được hỗ trợ dựng đứng cùng phanh chân và túi khí như ôtô.

Mẫu xe tay ga ba bánh Yamaha Tricity 300 vừa chính thức bước sang thế hệ mới. Với hai bánh trước và một bánh sau, Tricity còn được trang bị cấu trúc Leaning Multi Wheel (LMW) của Yamaha, cho phép các bánh trước nghiêng so với thân xe, tương tự như một chiếc mô tô thông thường.
Yamaha Tricity 2026 cũng được trang bị tính năng Hỗ trợ Đứng (Standing Assist), giúp xe giữ thăng bằng khi dừng lại bằng cách khóa chuyển động nghiêng của bánh trước. Để tăng cường an toàn, Tricity 300 còn có túi khí và các tính năng hỗ trợ lái khác bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo.
Điều tra sau hàng loạt ca tử vong do túi khí ôtô giả xuất xứ Trung Quốc

Mỹ đang điều tra loạt ca tử vong do túi khí giả từ Trung Quốc lọt vào xe đã sửa chữa; NHTSA cảnh báo linh kiện DTN nhập lậu đang đe dọa an toàn trên diện rộng.

Video: Túi khí trên ôtô nguy hiểm như thế nào?

Một cuộc khủng hoảng an toàn đang bùng phát tại Mỹ khi NHTSA mở điều tra chính thức sau khi ghi nhận hàng loạt vụ nổ túi khí gây chết người, tất cả đều liên quan đến bộ kích nổ nghi là hàng giả sản xuất tại Trung Quốc.

Túi khí giả Trung Quốc phát nổ trên ôtô Mỹ, gây tử vong nghiêm trọng

Một cuộc điều tra liên bang mới đây đang làm rõ sự nguy hiểm đến tính mạng của túi khí thay thế sau một loạt vụ tai nạn cho thấy những lỗi hỏng nghiêm trọng.

Video: Túi khí giả có thể không bung ra được.

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở cuộc điều tra sau bảy vụ việc liên quan đến bộ phận bơm hơi lỗi, trong đó năm vụ đã dẫn đến tử vong. Vấn đề này đã khiến Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy đưa ra cảnh báo mạnh mẽ, ông gọi những thiết bị này là "cực kỳ nguy hiểm".

